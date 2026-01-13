Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.1. klo 9–10

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin vuoden ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).

Tammikuun täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. Ukrainan tukilainasta, väkivallasta mielenosoittajia kohtaan Iranissa, EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja uusiin turvallisuushaasteisiin mukautumisesta, EU:n digitaalisesta suvereniteetista, lentomatkustajien oikeuksista sekä kriittisten lääkkeiden saatavuuden vahvistamisesta. Mepit myös keskustelevat Grönlannin ja Venezuelan tilanteista sekä joulukuun EU-huippukokouksen päätelmistä ja äänestävät mietinnöstä, joka käsittelee EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Lisäksi parlamentissa äänestetään epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 15.1. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.