Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.1. klo 9–10
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 16.1. klo 9–10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin vuoden ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).
Tammikuun täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. Ukrainan tukilainasta, väkivallasta mielenosoittajia kohtaan Iranissa, EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja uusiin turvallisuushaasteisiin mukautumisesta, EU:n digitaalisesta suvereniteetista, lentomatkustajien oikeuksista sekä kriittisten lääkkeiden saatavuuden vahvistamisesta. Mepit myös keskustelevat Grönlannin ja Venezuelan tilanteista sekä joulukuun EU-huippukokouksen päätelmistä ja äänestävät mietinnöstä, joka käsittelee EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Lisäksi parlamentissa äänestetään epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 15.1. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
