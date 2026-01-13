Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.1. klo 9–10

15.1.2026 11:28:24 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Jaa

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 16.1. klo 9–10 Suomen aikaa.

Kuvassa on mikrofoni sekä lehdistötilaisuustila
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.1. kello 9–10 © European Union 2017 - Source : EP

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin vuoden ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.). 

Tammikuun täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. Ukrainan tukilainasta, väkivallasta mielenosoittajia kohtaan Iranissa, EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja uusiin turvallisuushaasteisiin mukautumisesta, EU:n digitaalisesta suvereniteetista, lentomatkustajien oikeuksista sekä kriittisten lääkkeiden saatavuuden vahvistamisesta. Mepit myös keskustelevat Grönlannin ja Venezuelan tilanteista sekä joulukuun EU-huippukokouksen päätelmistä ja äänestävät mietinnöstä, joka käsittelee EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Lisäksi parlamentissa äänestetään epäluottamuslauseesta Euroopan komissiota kohtaan.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 15.1. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

Avainsanat

toimittajatilaisuustäysistuntoetäpressikahvitmepiteuroopan parlamentti

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye