Solitalle jälleen merkittävä asiakasvoitto Tanskassa
Tanskan tievirasto (Vejdirektoratet) on valinnut Solitan strategiseksi kumppanikseen kansallisten liikennedatapalveluiden modernisointiin. Uuden puitesopimuksen myötä Solita A/S toteuttaa Tanskassa tähän asti suurimman toimituksensa, joka kattaa liikennedatan ‘Tulevaisuuden liikennetietokannan’ (Fremtidens Trafikdatabase) kehityksen, tuen ja ylläpidon.
Vuonna 2027 käyttöön otettava uusi järjestelmä on merkittävä lippulaivahanke, jonka tavoitteena on varmistaa modernit ja luotettavat liikennedatapalvelut ja tilastot myös tulevaisuudessa. Liikennedatan joustavamman käsittelyn ja korkean datalaadun lisäksi uusi järjestelmä antaa tievirastolle ja kunnille datavalmiudet tulevaisuuden tarpeisiin.
Solita valittiin hankinnan kilpailutuksessa toimittajaksi muun muassa käyttäjälähtöisen IT-infrastruktuuriosaamisen, korkeatasoisen dataosaamisen sekä korkean laadun perusteella.
”Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä strategisesti merkittävässä hankkeessa. Uusi ratkaisu siirtää liikennedatan käsittelyn modernille, dataohjautuvalle alustalle, jonka avulla tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja laadukkaammin”, kommentoi Solitan Tanskan myyntijohtaja Lise Bach Vestergaard.
Pilvipohjainen ja käyttäjälähtöisesti suunniteltu ratkaisu korvaa nykyisen MASTRA-järjestelmän ja tarjoaa entistä paremmat edellytykset datan hyödyntämiseen ja jakamiseen eri toimijoiden kesken. Solitalla on hankkeessa vahvaa toimialaosaamista, sillä yhtiö on aiemmin työskennellyt Tanskan tieviraston pitkäaikaisena kumppanina nykyisen liikennedatajärjestelmä MASTRAn kehittämisessä ja ylläpidossa.
”Liikennedatan tulevaisuuden tietokanta on meille strateginen ja tulevaisuuteen katsova hanke. Se luo entistä vahvemman ja tulevaisuuden kestävän perustan liikennedatalle ja mahdollistaa sen laajemman hyödyntämisen. Uusi ratkaisu tukee tavoitettamme parantaa datan jakamista ja lisätä liikennedatan arvoa viranomaisten, kuntien ja yksityisen sektorin välillä. Odotamme innolla yhteistyötä Solitan kanssa, joka on osoittanut sekä syvällistä ymmärrystä tarpeistamme että vahvaa teknologista näkemystä”, sanoo Kasper Rosenstand, osastopäällikkö, Tanskan tievirasto.
Hankkeen arvo on noin 50 miljoonaa Tanskan kruunua (6,7 miljoonaa euroa), ja järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu lokakuulle 2027.
Solita voitti vastikään myös neljän vuoden sopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmäintegraatioista. Solitan liikennetoimialan osaamisella on ollut kysyntää myös muun muassa Iso-Britannissa, jossa yhtiön PUBLIC-tytäryhtiö valittiin merkittävän liikenneteknologiapuitesopimuksen toimittajaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Solita A/S, Lise Bach Vestergaard, Senior Vice President, Sales
lbv@solita.dk, +45 2223 6592
Media: viestintätoimisto Publicity, Kim Daniel Fabricius,
kim@publicity.dk, +45 5370 8452
Kuvat
SOLITA
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Solita
Solitan tytäryhtiö PUBLIC valittiin merkittävän liikenneteknologian puitesopimuksen toimittajaksi Isossa-Britanniassa8.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Suomalainen tekoäly- ja datayhtiö Solita jatkaa kansainvälistymistään. Isossa-Britanniassa Solita-konserniin kuuluva PUBLIC on valittu Crown Commercial Service -yhtiön kilpailutuksessa yhteistyökumppaniksi RM6347 Transport Technology -puitesopimukseen. Jatkossa PUBLIC ja Solita auttavat kehittämään Ison-Britannian julkista liikennettä hyödyntäen pitkää liikennetoimialan kokemustaan Isosta-Britanniasta ja Pohjoismaista.
Solita ja VentureOne yhteistyösopimukseen: Teknologiaratkaisuja Euroopan kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen19.12.2025 08:26:58 EET | Tiedote
Suomalainen tekoäly- ja datayhtiö Solita ja Arabiemiraattien edistyneen teknologian tutkimuskeskuksen ATRC:n (Advanced Technology Research Council) innovaatioiden kaupallistamisesta vastaava VentureOne-yhtiö julkistivat tänään yhteistyönsä turvallisuutta edistävien, suojattujen järjestelmien ja teknologian toimittamisesta Eurooppaan. Suomen marraskuussa virallisella yritysvierailulla allekirjoittamat sopimukset mahdollistavat VentureOnen suojattujen järjestelmien ja autonomisten ratkaisujen käyttämisen kriittisen turvallisuuden ja infrastruktuurin hankkeissa Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.
Solita voitti neljän vuoden sopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmäintegraatioista18.12.2025 15:25:57 EET | Tiedote
Solita on solminut yhteistyösopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmän integraatioista. Sopimus Euroopan toiseksi pisimmän sillan tietojärjestelmäintegraatioista tehtiin sillan tanskalais-ruotsalaisen Øresundsbro Konsortiet -hallinnointiyhtiö kanssa seuraavien neljän vuoden ajaksi.
Laaja tutkimus: Suomalaisista tietotyöläisistä jo 62 % hyödyntää työssään tekoälyä – asenteissa merkittäviä ristiriitoja9.12.2025 08:22:55 EET | Tiedote
Generatiivisen tekoälyn käyttöönotto työpaikoilla kasvaa vauhdilla Pohjoismaissa. Työntekijöiden suhtautuminen tekoälyyn on kuitenkin ristiriitaista: vaikka 80 % asiantuntijatyön tekijöistä odottaa tekoälyn mullistavan oman työnsä, vain yksi kymmenestä pitää tekoälytaitoja oman uransa kannalta olennaisina. Tulokset selviävät tekoäly- ja datayhtiö Solitan laajasta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa toteutetusta tutkimuksesta.
Solita Viron liiketoiminnot paikalliseen omistukseen – yhteistyö jatkuu5.11.2025 09:55:32 EET | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita ilmoitti tänään myyneensä Viron liiketoimintansa yhtiön paikalliselle johdolle. Viron liiketoiminta jatkuu uudella nimellä DataSky ja sitä johtaa Solitan Viron toimintaa alusta asti johtanut Märt Ridala. Nykyinen henkilökunta jatkaa yhtiön palveluksessa, samoin yhteistyön nykyisten asiakkaiden kanssa jatkuu keskeytyksettä. Jatkossa DataSky toimii Solitan kumppanina osana Friends of Solita -kumppaniverkostoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme