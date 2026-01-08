Solitalle jälleen merkittävä asiakasvoitto Tanskassa



Vuonna 2027 käyttöön otettava uusi järjestelmä on merkittävä lippulaivahanke, jonka tavoitteena on varmistaa modernit ja luotettavat liikennedatapalvelut ja tilastot myös tulevaisuudessa. Liikennedatan joustavamman käsittelyn ja korkean datalaadun lisäksi uusi järjestelmä antaa tievirastolle ja kunnille datavalmiudet tulevaisuuden tarpeisiin.



Solita valittiin hankinnan kilpailutuksessa toimittajaksi muun muassa käyttäjälähtöisen IT-infrastruktuuriosaamisen, korkeatasoisen dataosaamisen sekä korkean laadun perusteella.



”Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä strategisesti merkittävässä hankkeessa. Uusi ratkaisu siirtää liikennedatan käsittelyn modernille, dataohjautuvalle alustalle, jonka avulla tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja laadukkaammin”, kommentoi Solitan Tanskan myyntijohtaja Lise Bach Vestergaard.



Pilvipohjainen ja käyttäjälähtöisesti suunniteltu ratkaisu korvaa nykyisen MASTRA-järjestelmän ja tarjoaa entistä paremmat edellytykset datan hyödyntämiseen ja jakamiseen eri toimijoiden kesken. Solitalla on hankkeessa vahvaa toimialaosaamista, sillä yhtiö on aiemmin työskennellyt Tanskan tieviraston pitkäaikaisena kumppanina nykyisen liikennedatajärjestelmä MASTRAn kehittämisessä ja ylläpidossa.



”Liikennedatan tulevaisuuden tietokanta on meille strateginen ja tulevaisuuteen katsova hanke. Se luo entistä vahvemman ja tulevaisuuden kestävän perustan liikennedatalle ja mahdollistaa sen laajemman hyödyntämisen. Uusi ratkaisu tukee tavoitettamme parantaa datan jakamista ja lisätä liikennedatan arvoa viranomaisten, kuntien ja yksityisen sektorin välillä. Odotamme innolla yhteistyötä Solitan kanssa, joka on osoittanut sekä syvällistä ymmärrystä tarpeistamme että vahvaa teknologista näkemystä”, sanoo Kasper Rosenstand, osastopäällikkö, Tanskan tievirasto.



Hankkeen arvo on noin 50 miljoonaa Tanskan kruunua (6,7 miljoonaa euroa), ja järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu lokakuulle 2027.



Solita voitti vastikään myös neljän vuoden sopimuksen Juutinrauman sillan tietojärjestelmäintegraatioista. Solitan liikennetoimialan osaamisella on ollut kysyntää myös muun muassa Iso-Britannissa, jossa yhtiön PUBLIC-tytäryhtiö valittiin merkittävän liikenneteknologiapuitesopimuksen toimittajaksi.