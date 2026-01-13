Kaupunki poistaa huonokuntoisia puita turvallisuussyistä keskustan, Lauttasaaren, Töölön ja Pasilan alueilla

Huonokuntoisia ja kuolleita katu- ja puistopuita poistetaan kevättalven aikana Helsingissä etenkin keskusta-alueella. Puut poistetaan turvallisuussyistä, sillä heikkokuntoisina ne ovat vaarassa kaatua. Poistot aloitetaan tammikuussa ja saadaan päätökseen keväällä ennen muuttolintujen saapumista.