Kaupunki poistaa huonokuntoisia puita turvallisuussyistä keskustan, Lauttasaaren, Töölön ja Pasilan alueilla

Huonokuntoisia ja kuolleita katu- ja puistopuita poistetaan kevättalven aikana Helsingissä etenkin keskusta-alueella. Puut poistetaan turvallisuussyistä, sillä heikkokuntoisina ne ovat vaarassa kaatua. Poistot aloitetaan tammikuussa ja saadaan päätökseen keväällä ennen muuttolintujen saapumista.

Arboristi kaatamassa puuta nosturissa Esplanadilla.
Roy Koto

Kaupunki kartoittaa jatkuvasti etenkin kulkureittien varsilla kasvavien puiden kuntoa. Poistettavat puut kaadetaan pääasiallisesti aina alkuvuoden aikana. Talvi on sopivin aika kaataa huonokuntoiset puut, sillä lumi suojaa ympäristön kasvillisuutta ja rakenteita kaatuvien runkojen sekä työkoneiden painolta.

Puiden poiston ohessa tehdään myös muuta puiden huoltoa, kuten kuolleiden oksien poistoa.

Keskustan alueelta poistettavia puita:

  • Rantakallionpuisto: kuivunut leppä
  • Rantakallionpuiston koira-aitaus: kuivunut jalava
  • Meripuisto: kuivunut kirsikkapuu
  • Hernesaarenranta: kuivunut raita
  • Tervasaari: kuivuneet leppä, pihlaja ja vaahtera
  • Katajanokka: kuivuneet pihlaja, lehmus, tuomi ja vaahtera
  • Kaisaniemi: kuivuneet koivu ja lehmus
  • Tähtitorninvuori: kuivuneet koivu mänty ja kahdeksan tuomea
  • Hietaniemenkatu: kaksi kuivunutta koivua koivukujanteelta sekä heikkokuntoinen raita
  • Mechelininkatu: kuivunut pieni lehmus
  • Hietalahdenranta: neljä kuivunutta lehmusta
  • Ruoholahti/Jätkäsaari: kuivuneet koivu, kaksi kirsikkapuuta ja terijoensalava

Lauttasaaren alueelta poistettavia puita:

  • Maamonlahdenpuisto: pökkelökääpäinen koivu
  • Tallbergin puistotie 3: pakurikäävän vahingoittama koivu
  • Särkiniementie: heikkokuntoinen haapa sekä pieni jalava
  • Heikkiläntie: kuivuneet kirsikkapuu ja salava
  • Hevosenkenkäpuisto: kuusi heikkokuntoista koivua

Töölö, Pasila: 

  • Auroransilta: kuivunut pähkinäpuu
  • Veturitie: kuivunut jalava
  • Olympiastadionaukio: huonokuntoinen koivu
  • Kesäkatu: kuivunut koivu
  • Sibeliuksenpuisto: kuivunut tervaleppä
  • Töölönlahti: huonokuntoinen jalava
  • Kivelänkadun puistikko: kuivunut kirsikkapuu

Myös muualla kaupungissa poistetaan yksittäisiä huonokuntoisia ja kuolleita puita kevättalven aikana. Töiden toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. 

Yhteyshenkilöt

Maria Sutenius
projektinjohtaja, viherkunnossapitotiimi
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 22420
maria.sutenius@hel.fi

