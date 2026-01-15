Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 21.1.2026

Keski-Suomi mukana kehittämässä yhteisövaikuttavuuden toimintamallia



Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö uudistaa Suomessa lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteisövaikuttavuustyöllä, jossa eri toimijat kehittävät yhdessä tutkittuun tietoon perustuvia paikallisia ratkaisuja ja tukevat lapsiperheitä varhain, yhdessä ja pitkäjänteisesti.

Itla tukee yhteisövaikuttavuustyötä toteuttavia alueita ja edistää mallin laajenemista valtakunnallisesti. Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana Itlan oppimisverkostossa vuosina 2025–2028. Hyvinvointialue saa maksutonta asiantuntijatukea ja kansallisen verkoston hyödyt. Uudistumistyö Keski-Suomessa toteutetaan olemassa olevilla resursseilla. Kunnat ovat nimenneet avainhenkilöitä yhteisövaikuttavuustyön yhteiskehittämiseen.

Tavoitteena on kehittää yhteisövaikuttavuutta hyödyntämällä kuntien ja hyvinvointialueiden jo toimivia hyviä käytäntöjä, kuten perhekeskusverkostoja ja monitoimijaisia tiimimalleja.

Keski-Suomessa kehittämisen kärkinä ovat:

Perhekeskusrakenteen uudistaminen ja ilmiötiedon hyödyntäminen vahvemmin osana tiedolla johtamisen rakenteita.

Asukkaalle yhden kontaktin periaatteena näkyvän, yhteisen asiakasohjauksen väylän valmistelu.

Lautakunnalle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi Itlan kanssa tehtävän yhteisövaikuttavuustyön ja yhteistyösopimuksen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen lapsi- ja perheystävällisestä Keski-Suomen ohjelmasta



Valtuustoaloitteessa esitetään, että hyvinvointialue laatii lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelman, joka sisältäisi laajasti hyvinvointialueen omaan toimintaan liittyviä toimenpiteitä.

Vastauksessa todetaan, että aloite nostaa esiin tärkeän kokonaisuuden, joka liittyy hyvinvointialueen perustehtävään tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä ja arjessa pärjäämistä. Moni aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin palveluihin sekä rakenteelliseen kehittämiseen.

Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan, ettei ole tarpeellista käynnistää uutta erillistä ohjelmaa asiaa varten. Aloitteessa esitetyt ehdotukset kytkeytyvät tiiviisti palvelustrategian ja muiden lakisääteisten suunnitelmien toimeenpanoon, palvelutoiminnan uudistamiseen tai perhekeskustoiminnan vahvistamiseen ja esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan hyvinvointialueella jo nyt.

Lautakunnalle ehdotetaan aloitevastauksen esittämistä aluehallitukselle, josta se etenisi valtuuston käsittelyyn.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esityslistalla ovat myös koululaisten silmälääkäritutkimuksen palvelusetelin sääntökirjan ja silmätautien ostopalveluiden palveluseteleiden sääntökirjan muutokset vuodelle 2026 sekä aikuisten kuntouttavien sosiaalipalveluiden toiminnoissa ja toimitiloissa tapahtuvat muutokset.

Kokouksen esityslista:

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.