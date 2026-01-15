Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 21.1.2026
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 21.1.2026 kokouksen esityslistalla on muun muassa yhteisövaikuttavuustyö ja yhteistyösopimus Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan kanssa sekä valtuustoaloite lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelmasta.
Keski-Suomi mukana kehittämässä yhteisövaikuttavuuden toimintamallia
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö uudistaa Suomessa lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteisövaikuttavuustyöllä, jossa eri toimijat kehittävät yhdessä tutkittuun tietoon perustuvia paikallisia ratkaisuja ja tukevat lapsiperheitä varhain, yhdessä ja pitkäjänteisesti.
Itla tukee yhteisövaikuttavuustyötä toteuttavia alueita ja edistää mallin laajenemista valtakunnallisesti. Keski-Suomen hyvinvointialue on mukana Itlan oppimisverkostossa vuosina 2025–2028. Hyvinvointialue saa maksutonta asiantuntijatukea ja kansallisen verkoston hyödyt. Uudistumistyö Keski-Suomessa toteutetaan olemassa olevilla resursseilla. Kunnat ovat nimenneet avainhenkilöitä yhteisövaikuttavuustyön yhteiskehittämiseen.
Tavoitteena on kehittää yhteisövaikuttavuutta hyödyntämällä kuntien ja hyvinvointialueiden jo toimivia hyviä käytäntöjä, kuten perhekeskusverkostoja ja monitoimijaisia tiimimalleja.
Keski-Suomessa kehittämisen kärkinä ovat:
-
Perhekeskusrakenteen uudistaminen ja ilmiötiedon hyödyntäminen vahvemmin osana tiedolla johtamisen rakenteita.
-
Asukkaalle yhden kontaktin periaatteena näkyvän, yhteisen asiakasohjauksen väylän valmistelu.
Lautakunnalle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi Itlan kanssa tehtävän yhteisövaikuttavuustyön ja yhteistyösopimuksen.
Vastaus valtuustoaloitteeseen lapsi- ja perheystävällisestä Keski-Suomen ohjelmasta
Valtuustoaloitteessa esitetään, että hyvinvointialue laatii lapsi- ja perheystävällisen Keski-Suomen ohjelman, joka sisältäisi laajasti hyvinvointialueen omaan toimintaan liittyviä toimenpiteitä.
Vastauksessa todetaan, että aloite nostaa esiin tärkeän kokonaisuuden, joka liittyy hyvinvointialueen perustehtävään tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä ja arjessa pärjäämistä. Moni aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin palveluihin sekä rakenteelliseen kehittämiseen.
Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan, ettei ole tarpeellista käynnistää uutta erillistä ohjelmaa asiaa varten. Aloitteessa esitetyt ehdotukset kytkeytyvät tiiviisti palvelustrategian ja muiden lakisääteisten suunnitelmien toimeenpanoon, palvelutoiminnan uudistamiseen tai perhekeskustoiminnan vahvistamiseen ja esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan hyvinvointialueella jo nyt.
Lautakunnalle ehdotetaan aloitevastauksen esittämistä aluehallitukselle, josta se etenisi valtuuston käsittelyyn.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esityslistalla ovat myös koululaisten silmälääkäritutkimuksen palvelusetelin sääntökirjan ja silmätautien ostopalveluiden palveluseteleiden sääntökirjan muutokset vuodelle 2026 sekä aikuisten kuntouttavien sosiaalipalveluiden toiminnoissa ja toimitiloissa tapahtuvat muutokset.
Kokouksen esityslista:
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Yhteyshenkilöt
Anu Pihl, strategiajohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKannassa maaliskuusta 2026 alkaen15.1.2026 12:18:20 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat vuonna 2026 uuden tavan tarkastella omia tietojaan. 4.3.2026 alkaen kirjattuja sosiaalihuollon asiakastietoja alkaa näkyä OmaKannassa vaiheittain vuoden 2026 aikana. Muutos koskee kaikkia sosiaalipalveluja.
Kuraattori- ja psykologipalveluissa otetaan käyttöön digiasioinnin kiireettömät viestit helmikuun alussa14.1.2026 13:12:36 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa digitaalisia opiskeluhuollon palveluita 2.2. alkaen, tuoden kiireettömän viestinnän kuraattori- ja psykologipalveluihin. Yhteydenottopyyntöihin vastataan seitsemän arkipäivän kuluessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluihin oikeutetut asiakkaat tilaavat kuljetuksen uudesta numerosta 1.2.2026 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueella14.1.2026 09:53:38 EET | Tiedote
Taksi Helsinki tuottaa 1.2.2026 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueella. Kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat tilaavat kuljetuksensa jatkossa Taksi Helsingiltä uudesta numerosta, tekstiviestillä tai sovelluksella. Helmikuun kyytejä voi tilata jo 26.1.2026 alkaen.
EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue Jyväskylässä 6.5.13.1.2026 14:58:54 EET | Tiedote
EU-rahoitusohjelmien maakuntakiertue saapuu Jyväskylään! Tilaisuus tarjoaa monipuolista tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista eri toimijoille – hyvinvointialueille, kunnille, maakuntaliitoille, järjestöille, viranomaisille, korkeakouluille ja oppilaitoksille sekä kaikille rahoituksesta kiinnostuneille.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 21:00:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 VIIMEINEN TIEDOTE KESKISUURI RAKENNUSPALO MULTIA Pelastustoiminta on loppunut kohteessa. Raivaus- ja sammutustöissä löydettiin seinärakenteista muutamia palopesäkkeitä. Syttymissyynä on todennäköisesti konehallin lämmityslaitteen tekninen vika. Tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä suurempia omaisuusmenetyksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme