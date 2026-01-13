Akava: Lakiesitys määräaikaisuuksien helpottamiseksi tarpeeton – lisää epävarmuutta työmarkkinoilla
Akava painottaa, että hallituksen suunnittelema muutos, joka helpottaisi määräaikaisten työsopimusten sopimista, on tarpeeton. Akavan mielestä sitä ei pidä toteuttaa. Se heikentäisi palkansaajien asemaa ja loisi syrjivää työelämää lisäämällä raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Vaikutukset työllisyyteen ja talouteen jäänevät kuitenkin vähäisiksi.
Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta, joilla muun muassa on tarkoitus väljentää määräaikaisten työsopimusten sopimista. Määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä ilman perustetta vuodeksi, jos on kyse ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä.
– Määräaikaisuuksia koskeva lakimuutos, joka sallisi määräaikaisen työsuhteen solmimisen vuodeksi ilman perustetta, toisi mukanaan riskin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kasvusta. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on yleistä jo nyt syrjinnän kiellosta huolimatta, ja uusi laki lisäisi sitä yhä. Määräaikaisuudet ovat yleisiä naisilla ja työuraansa aloittavilla. Syrjivä työelämä heikentää halua perustaa perhe, ja yhdessä yleisen epävarmuuden ja hallituksen muiden palkansaajien asemaa heikentävien päätösten kanssa vaikutus voi näkyä väestötasollakin, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.
– Määräaikaisuuksia helpottava laki huonontaisi jo muutoinkin heikommassa asemassa olevien työntekijöiden asemaa ja vähentää tulevaisuudenuskoa. Se puolestaan ei ole hyväksi Suomen taloudelle. Esitämme, että lakia ei toteuteta, Kopra jatkaa.
– Jos määräaikaisten työsopimusten käyttöä helpotetaan merkittävästi, toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset eivät jatkossa enää olisi ensisijainen työsuhdemuoto. Tämä uhkaa heikentää työmarkkinoiden vakautta ja lisätä epävarmuutta. Irtisanoutumisoikeus määräaikaisesta työsuhteesta tulisi rajata vain työntekijöihin. Mielestämme hallituksen esitykseen sisältyvä muutos toisi enemmän haittoja kuin hyötyjä, joten se tulisi hylätä, toteaa Akavan erityisasiantuntija Miia Kannisto.
