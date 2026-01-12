Osa Ruonan yhdystiestä suljetaan yöksi ensi viikon tiistaina

Sulku alkaa tiistai-iltana 20.1. klo 20.00 ja päättyy keskiviikkoaamuna 21.1. klo 6.00. Ruonan yhdystiellä ja Rautakadulla on parhaillaan käynnissä kiertoliittymän rakennustyöt ja vesihuoltoverkoston parannustöitä. Liikennekatkon aikana tehdään muun muassa putkien kaivutöitä ajoratojen kohdalla.

Urakoitsija tekee kevyelle liikenteelle erillisen kiertotien työalueen eteläpuolelta.