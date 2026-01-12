Naantalin kaupunki

Osa Ruonan yhdystiestä suljetaan yöksi ensi viikon tiistaina

15.1.2026 12:23:52 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Ruonan yhdystie suljetaan välillä Rautakatu–Turun kehätie (Armonlaaksontie) ensi viikolla tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi. Sulku vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen.

Ruonan yhdystie Naantalissa kuvattuna Rautakadun suuntaan.
Ruonan yhdystie suljetaan Rautakadun ja Armonlaaksontien väliseltä osuudelta tiistai-iltana. Naantalin kaupunki

Sulku alkaa tiistai-iltana 20.1. klo 20.00 ja päättyy keskiviikkoaamuna 21.1. klo 6.00. Ruonan yhdystiellä ja Rautakadulla on parhaillaan käynnissä kiertoliittymän rakennustyöt ja vesihuoltoverkoston parannustöitä. Liikennekatkon aikana tehdään muun muassa putkien kaivutöitä ajoratojen kohdalla.

Urakoitsija tekee kevyelle liikenteelle erillisen kiertotien työalueen eteläpuolelta.

Avainsanat

yhdyskuntatekniikkatekniset palvelutnaantalin kaupunkiliikenne

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ruonan yhdystie Naantalissa kuvattuna Rautakadun suuntaan.
Ruonan yhdystie suljetaan Rautakadun ja Armonlaaksontien väliseltä osuudelta tiistai-iltana.
Naantalin kaupunki
Lataa
Karttakuva Ruonan yhdystien suljetusta osasta välillä Rautakatu-Armonlaaksontie.
Kartta, jossa osoitettu sulkualue.
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye