Kuusamon ja Taivalkosken sosiaali- ja terveyskeskukset ottavat käyttöön yhteisen puhelinnumeron
Kuusamon ja Taivalkosken sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat maanantaina 19.1.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 9001, ja se palvelee Kuusamon ja Taivalkosken asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Puhelinnumero muuttuu uuden puhelinjärjestelmän vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää ja parantaa asiakkaiden yhteydensaantia terveydenhuoltoon. Tavoitteena on, että kaikkiin soittopyyntöihin saadaan vastattua saman päivän aikana.
Soittaessaan numeroon asiakas valitsee kiireellisen tai kiireettömän linjan asiakkaan oman oireen tai asian mukaan. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Viimeisen aukiolotunnin aikana ei voi jättää takaisinsoittopyyntöä, vaan puheluihin vastataan saapumisjärjestyksessä.
Entisistä Kuusamon ja Taivalkosken vastaanottojen kiireellisen ja kiireettömän hoidon numeroista puhelu kääntyy uuteen numeroon syksyyn asti. Pohde toivoo kuitenkin, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti 19. tammikuuta alkaen.
Sosiaali- ja terveyskeskukseen voi ottaa yhteyttä myös chatin kautta. Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18. Digitaalisessa sote-keskuksessa asioidaan kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee myös Omaolon kautta tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvion voi täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se käsitellään Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikana.
Vastaanottoajan voi perua jatkossa tekstiviestillä
Jatkossa asiakas voi perua Kuusamoon tai Taivalkoskelle varatun vastaanottoajan tekstiviestillä numerosta 040 664 8747. Viestiin kirjoitetaan nimi kenen aika perutaan, syntymäaika (ei henkilötunnusta), sosiaali- ja terveyskeskuksen nimi sekä vastaanottopäivä ja kellonaika, jonka haluaa perua. Esimerkkiviesti: ”Ajan peruutus, Maija Meikäläinen 11.12.1976, Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskus, lääkärin vastaanotto, keskiviikko 21.1.2026 klo 9.00.”. Numeroon ei voi soittaa tai asioida muissa asioissa kuin ajanperuutuksissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana Kivelä
Vastuuyksikköpäällikkö
Vastaanotto ja infektiontorjunta
Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi sekä päivystys Kuusamo
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
puh. 040 841 2495
jaana.o.kivela@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Aikuisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat avataan 14. tammikuuta14.1.2026 09:51:53 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukattaus laajenee, kun aikuisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat avataan keskiviikkona 14. tammikuuta.
Pohde käynnistää Esko Systemsin osakkeiden myyntiprosessin – asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen jatkuu13.1.2026 16:04:02 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus teki 13.1.2026 periaatepäätöksen Esko Systemsin osakkeiden myynnistä. Myynti toteutetaan kilpailuttamalla osakekaupan yhteydessä yhtiön Pohteelle tuottaman asiakas- ja potilastietojärjestelmän palveluhankinta. Näin mahdollistetaan se, että hyvinvointialueet voivat hyödyntää yhtiön kehittämiä järjestelmiä myös myynnin jälkeen.
OYSin vanhan osan osastotoimintaa mukautetaan legionellalöydöksen vuoksi – tiloissa on turvallista asioida2.1.2026 14:01:02 EET | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan K-, N- ja S-osien käyttövedessä on rutiinitarkastuksessa havaittu raja-arvot ylittäviä määriä legionellabakteeria. Legionellaa esiintyy vedessä yleisesti pieninä pitoisuuksina. Kun veden käyttö sairaalan vanhoissa tiloissa on vähentynyt, bakteeripitoisuudet ovat kasvaneet. Legionellabakteerin aiheuttamia tartuntoja ei ole todettu. Varotoimenpiteenä tiloissa järjestettävää ympärivuorokautista toimintaa mukautetaan, kunnes tilanne saadaan ratkaistua. Muu toiminta jatkuu ennallaan.
Pohteen uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.202631.12.2025 08:21:49 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen ja omaishoidon palkkioiden muutokset astuvat voimaan vuoden vaihteen jälkeen (aluehallitus 16.12.2025). Uudet asiakasmaksut on päivitetty Pohteen verkkosivuille.
Tilanne sähkökatkojen osalta parantunut merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla30.12.2025 16:19:15 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaaminen on edistynyt huomattavasti tiistain aikana. Sähköyhtiöt jatkavat korjaustöitä, ja tavoitteena on palauttaa sähköt kaikkiin kiinteistöihin mahdollisimman pian. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella sähkökatkojen vaikutuksia on seurattu tiiviisti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme