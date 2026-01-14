Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.1.2026
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 20.1.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta päättää mm. uudesta liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikkapäälliköstä ja palveluverkkosuunnittelun periaatteista. Suunnitteluperiaatteet kuvaavat sitä, millaiseksi haluamme kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon pitkällä aikajänteellä suunnitella Helsingissä. Periaatteiden avulla pyritään ennakoivasti varmistamaan, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta päättää muun muassa:
Asia 3: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on vuoden 2025 aikana laadittu yhteiset palveluverkkosuunnittelun periaatteet vuosille 2025–2029. Periaatteet ohjaavat jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon kehittämistä kaupungin kasvaessa ja kehittyessä. Helsingin väestönkasvu ja toisaalta alueellinen eriytyminen ja segregaatio edellyttävät toimialalta panostuksia palveluverkon kehittämiseen ja tietopohjaiseen suunnitteluun.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii keskeisessä roolissa Helsingin kaupungin kulttuurin, liikunnan sekä nuoriso- ja kirjastopalvelujen järjestämisessä. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja tuottavat kuitenkin myös monet muut julkiset ja yksityiset toimijat. Periaatteiden mukaan toimialalla on kolme roolia palveluverkkosuunnittelussa; se toimii palveluntuottajana, mahdollistajana ja vastaa kokonaisuuden hallinnasta ja ohjauksesta.
Työskentelyperiaatteet kuvaavat, miten suunnittelemme palveluverkkoa. Työskentelyperiaatteet korostavat strategisen työskentelyotteen, tietopohjaisen ja ennakoivan suunnittelun, tiiviin yhteistyön, avoimuuden ja vuorovaikutuksen sekä käyttäjä- ja asukaslähtöisen suunnittelun merkitystä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkosuunnittelua pyritään kehittämään työskentelyperiaatteiden mukaiseksi vaiheittain.
Suunnitteluperiaatteet kuvaavat sitä, millaiseksi haluamme kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon pitkällä aikajänteellä suunnitella. Periaatteiden avulla pyritään ennakoivasti varmistamaan, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.
Asia 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää liikuntapalveluiden liikuntapaikkapäällikön vallinnasta. Virka täytetään 1.4.2026 alkaen.
Liikuntatieteen maisteria Anu Jokelaa esitetään uudeksi liikuntapaikkapäälliköksi. Anu Jokela on koulutukseltaan liikuntatieteen maisteri ja liikunnanohjaaja. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Hän toimii tällä hetkellä liikuntapäällikkönä Vantaan kaupungilla. Tätä tehtävää ennen hän toimi sekä liikunnansuunnittelijana että projektisuunnittelijana Vantaan kaupungilla. Hän on toiminut yli 10 vuoden ajan liikuntajohtajan ensimmäisenä sijaisena, palvelualueen johtoryhmän jäsenenä ja toimialan laajennetun johtoryhmän jäsenenä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Uusi näkymä näytelmäkirjallisuuteen – Lue näytelmä! -sarja nähdään keväällä Helsingin kirjastoissa ja Kirjastokaistalla14.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Näytelmä elää myös kirjana. Tammi-toukokuussa 2026 Helsingin kirjastoissa ja Kirjastokaistalla avautuu uusi näkymä näytelmäkirjallisuuteen, kun Lue näytelmä! -tapahtumasarja tuo kerran kuussa yhteen näytelmäkirjailijan ja kirjastoammattilaisen keskustelemaan teksteistä, näyttämöistä ja lukemisesta – sekä houkuttelemaan yleisön tarttumaan näytelmään kirjana.
Helsingfors stads pris Kulturgärning 2025 till projektet Juurilauluja13.1.2026 15:30:07 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stads pris Kulturgärning 2025 har beviljats till Kapsäkki Osuuskuntas projekt Juurilauluja, som ordnar musicerande för äldre som bor hemma. Prisbeloppet är 5 000 euro. Porttiteatteri och Karhupuisto Film Festival fick hedersomnämnanden.
Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2025 -palkinto Juurilauluja-hankkeelle13.1.2026 15:30:07 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2025 -palkinto on myönnetty Kapsäkki Osuuskunnan Juurilauluja-hankkeelle, joka tuo musiikin tekemistä kotona asuvien ikäihmisten luokse. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Kunniamaininnan saivat Porttiteatteri ja Karhupuisto Film Festival.
Helsingissä tapahtuu joulunpyhinä – kirjastot kutsuvat jouluaattona, nuorisotaloilla uudenvuoden ohjelmaa ja tekojäille pääsee luistelemaan18.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Joulu ja vuodenvaihde tuovat mukanaan poikkeusaukioloja, mutta Helsingissä riittää tekemistä myös pyhien aikaan. Jouluaattona kolme kirjastoa toivottaa kaupunkilaiset tervetulleiksi, nuorisotaloissa järjestetään toimintaa ja tekojäillä pääsee luistelemaan lähes kaikkina päivinä. Kulttuurikeskuksissa nautitaan koko perheen elokuvista sekä Lux Helsingin valotaiteesta.
Det händer och sker i Helsingfors under julen och nyåret – biblioteken bjuder in stadsborna på besök på julafton, ungdomsgårdarna lockar ungdomarna med nyårsprogram och på konstisbanorna kan alla skrinna av hjärtans lust18.12.2025 07:59:00 EET | Pressmeddelande
Julen och nyåret innebär särskilda öppettider, men det finns mycket att göra i Helsingfors också under helgdagarna. På julafton välkomnar tre bibliotek helsingforsarna, många ungdomsgårdar har alla möjliga aktiviteter och de konstgjorda isbanorna är öppna för skridskoåkning nästan varje dag. Kulturcentren erbjuder filmer för hela familjen och Lux Helsinki lyser upp fasader, parker och torg med ljuskonst 6-11.1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme