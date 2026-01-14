Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.1.2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Samalta sivulta löytyvät myös:

muut päätösasiakirjat

kokousaikataulu

tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Lautakunta päättää muun muassa:



Asia 3: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on vuoden 2025 aikana laadittu yhteiset palveluverkkosuunnittelun periaatteet vuosille 2025–2029. Periaatteet ohjaavat jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon kehittämistä kaupungin kasvaessa ja kehittyessä. Helsingin väestönkasvu ja toisaalta alueellinen eriytyminen ja segregaatio edellyttävät toimialalta panostuksia palveluverkon kehittämiseen ja tietopohjaiseen suunnitteluun.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii keskeisessä roolissa Helsingin kaupungin kulttuurin, liikunnan sekä nuoriso- ja kirjastopalvelujen järjestämisessä. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja tuottavat kuitenkin myös monet muut julkiset ja yksityiset toimijat. Periaatteiden mukaan toimialalla on kolme roolia palveluverkkosuunnittelussa; se toimii palveluntuottajana, mahdollistajana ja vastaa kokonaisuuden hallinnasta ja ohjauksesta.

Työskentelyperiaatteet kuvaavat, miten suunnittelemme palveluverkkoa. Työskentelyperiaatteet korostavat strategisen työskentelyotteen, tietopohjaisen ja ennakoivan suunnittelun, tiiviin yhteistyön, avoimuuden ja vuorovaikutuksen sekä käyttäjä- ja asukaslähtöisen suunnittelun merkitystä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkosuunnittelua pyritään kehittämään työskentelyperiaatteiden mukaiseksi vaiheittain.



Suunnitteluperiaatteet kuvaavat sitä, millaiseksi haluamme kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon pitkällä aikajänteellä suunnitella. Periaatteiden avulla pyritään ennakoivasti varmistamaan, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.



Asia 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää liikuntapalveluiden liikuntapaikkapäällikön vallinnasta. Virka täytetään 1.4.2026 alkaen.



Liikuntatieteen maisteria Anu Jokelaa esitetään uudeksi liikuntapaikkapäälliköksi. Anu Jokela on koulutukseltaan liikuntatieteen maisteri ja liikunnanohjaaja. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Hän toimii tällä hetkellä liikuntapäällikkönä Vantaan kaupungilla. Tätä tehtävää ennen hän toimi sekä liikunnansuunnittelijana että projektisuunnittelijana Vantaan kaupungilla. Hän on toiminut yli 10 vuoden ajan liikuntajohtajan ensimmäisenä sijaisena, palvelualueen johtoryhmän jäsenenä ja toimialan laajennetun johtoryhmän jäsenenä.