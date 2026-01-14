SDP:n Suhonen: Oikeistohallituksen yksipuolinen työpolitiikka etenee jälleen – raunioittamisen tie jatkuu!

– Hallitus on jo aiemmilla toimillaan ja nyt naulatuilla työntekijän aseman lisäheikennyksillä murentanut luottamuksen työmarkkinoilla. Suomessa on hallituksen työllisyyspolitiikan jäljiltä ennätykselliset työttömyys- ja konkurssimäärät. Paheksun tätä valittua linjaa, jolla hallitus lisää pahoinvointia ja luo inhimillistä hätää sekä tuskaa – sivuilleen vilkuilematta ja aiemmista Suomea kohdanneista lamoista oppimatta, sanoo Suhonen.

– Hallituksen työllisyyspolitiikka on perustunut kolmeen keskeiseen kohtaan: työttömyysturvan leikkauksiin, työsuhdeturvan heikentämiseen ja työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien heikentämiseen. Ja nämä taloutta, työmarkkinoiden ketteryyttä ja luottamusta kangistavat ja jopa tuhoavat teot ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Suomi on nyt Euroopan ykkönen työttömyydessä, jatkaa Suhonen.

– Tarvitaan tasapainottavia työelämätoimia ja niitä SDP on esittänyt: Ammattiliittojen kanneoikeus, alipalkkauksen kriminalisointi ja työsuojeluviranomaisten toimintaedellytysten vahvistamista. Hallitus ei ole tehnyt yhtään työntekijöiden puolelle positiiviseksi kääntyvää toimea – päinvastoin se on onnistunut tuhoamaan ja raunioittamaan Suomen talouden ja työllisyyspolitiikan perustan jättityöttömyydellä ja vääräsyklisellä talouspolitiikalla, perustelee Suhonen.