CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Tieteellisiä läpimurtoja LUMI-supertietokoneen avulla

15.1.2026 12:49:13 EET | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tiedote

Jaa

Tutkijat akateemisesta maailmasta ja yrityksistä ovat hyödyntäneet LUMI-supertietokoneen valtavaa laskentatehoa nopeuttaakseen löytöjä, ratkaistakseen yhteiskunnan merkittävimpiä haasteita ja edistääkseen innovaatioita monilla tieteenaloilla. Käyttöönottonsa jälkeen LUMI on tarjonnut huippuluokan suurteholaskentaa ja tekoälykapasiteettia noin 3 500 tutkimushankkeelle akateemisessa maailmassa ja yrityksissä. Syksyn 2022 ja syksyn 2025* välisenä aikana on julkaistu yli 280 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joissa on kiitetty LUMI:n tarjoamia resursseja.

LUMI-supertietokone CSC:n Kajaanin datakeskuksessa.
LUMI-supertietokone CSC:n Kajaanin datakeskuksessa. Mikael Kanerva CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Merkittävimpiin julkaisuihin kuuluu 34 artikkelia arvostetussa Nature-lehdessä ja sen lehtiperheessä sekä artikkeleita muissa johtavissa tiedejulkaisuissa, kuten Science ja Cell. Lisäksi LUMI mainittiin sadoissa konferenssijulkaisuissa ja preprinteissä.

Artikkelit edustavat laajaa tieteenalakirjoa: LUMI-projektien allokaatiodatassa käytetyn OECD-luokituksen mukaan mukana on 30 eri tieteenalaa. Suurin osa hankkeista kuuluu luonnontieteisiin, kuten fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Mukana on kuitenkin myös useita insinööritieteisiin liittyviä artikkeleita sekä esimerkiksi maatalouteen, terveyteen ja lääketieteeseen liittyviä aiheita. Monet tutkimuksista ovat lisäksi luonteeltaan monitieteisiä.

Valikoituja kohokohtia

Alla on valikoituja kohokohtia tieteellisistä julkaisuista, jotka osoittavat LUMIn merkittävän vaikutuksen tieteen edistämisessä muun muassa seuraavilla aloilla:

Terveys ja biotieteet

Tekoäly ja koneoppiminen

Ilmastotiede

Fysiikka ja insinööritieteet

Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen professori Maarit Korpi-Lagg oli yksi Nature Astronomy -artikkelin kirjoittajista.

”Laskutoimitusten nopeutumisen myötä säästyy myös hillittömästi energiaa. Vuosikausia on tuntunut pahalta, kuinka paljon ympäristöresursseja supertietokoneet kuluttavat, mutta nyt tehdessämme töitä yhdellä maailman ympäristöystävällisimmällä supertietokoneella, poistuu myös tämä taakka tutkijan hartioilta”, Maarit Korpi-Lagg sanoi.

Kvanttimekaniikka

Tohtori Daniel Pęcak Puolan tiedeakatemian fysiikan instituutista on artikkelin pääkirjoittaja ja LUMI-projektin vastuullinen tutkija.


”Ryhmämme hakee jatkuvasti pääsyä uusimpiin supertietokoneisiin. Nämä resurssit ovat välttämättömiä Fermi-järjestelmien tutkimiseen tarvittavalla tarkkuudella ja suurilla volyymeilla, mikä on ratkaisevaa neutronitähtien mikroskooppisten ominaisuuksien tutkimuksessa. Tarve mallintaa ytimen lisäksi myös suprafluidi lisää merkittävästi monimutkaisuutta, mikä tekee äärellisen koon vaikutusten huomioimisesta haastavaa. Superlaskentaresurssien avulla tehokkaan massan tutkiminen lähestymistavallamme on mahdollista. Siksi LUMIn panos tutkimukseemme on korvaamaton”, kuvailee Daniel Pęcak tutkimustaan.

Vaikutus yhteiskuntaan

Suurteholaskenta on noussut nykyaikaisen tieteellisen tutkimuksen ja teknologisen kehityksen kulmakiveksi. Tutkijat eri aloilla luottavat supertietokoneisiin käsitellessään valtavia tietomassoja, suorittaessaan monimutkaisia simulaatioita ja tuottaessaan ymmärrystä, joka olisi tavanomaisilla laskentamenetelmillä mahdotonta. Euroopassa strategiset investoinnit suurteholaskennan infrastruktuuriin eivät ainoastaan vauhdita perustutkimuksen läpimurtoja, vaan mahdollistavat myös käytännön ratkaisuja joihinkin maailman kiireellisimpiin haasteisiin.

LUMI antaa tutkijoille mahdollisuuden tarttua ongelmiin sellaisessa mittakaavassa, jota ei aiemmin osattu edes kuvitella. LUMI nopeuttaa innovaatioita ja edistää rajat ylittävää yhteistyötä. Sen vaikutus ulottuu akateemisen maailman ulkopuolelle yrityksiin, päätöksentekoon ja koko yhteiskuntaan.

”Nämä johtavissa tiedelehdissä julkaistut artikkelit osoittavat, kuinka tärkeä rooli supertietokoneiden tutkimusinfrastruktuureilla, kuten LUMIlla, on tieteelle ja yhteiskunnalle. Ne todistavat, että Euroopan pitkäjänteiset investoinnit supertietokoneisiin tuottavat konkreettisia tuloksia, edistäen tutkimusta, vauhdittaen innovaatioita ja auttaen ratkaisemaan globaaleja haasteita, sanoo LUMIn johtaja Pekka Manninen CSC:ltä.

*Tieto artikkeleista syksyn 2022 ja syksyn 2025 välillä on kerätty Google Scholarista. Artikkelien analyysi tehtiin Microsoft Copilotin GPT-5-ominaisuuksien avulla, ja tulokset tarkistettiin niiden paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tämä kaavio näyttää, miten eri tieteenalat ovat suhteellisesti edustettuina yli 280 tieteellisessä artikkelissa, joissa on hyödynnetty LUMIn laskentatehoa tulosten tuottamiseen syksyn 2022 ja syksyn 2025 välillä. Luokittelu perustuu OECD:n Fields of Science and Technology -luokitukseen.
Tämä kaavio näyttää, miten eri tieteenalat ovat suhteellisesti edustettuina yli 280 tieteellisessä artikkelissa, joissa on hyödynnetty LUMIn laskentatehoa tulosten tuottamiseen syksyn 2022 ja syksyn 2025 välillä. Luokittelu perustuu OECD:n Fields of Science and Technology -luokitukseen.
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Lataa

Linkit

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion ja korkeakoulujen omistama, voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää CSC kehittää, integroi ja tarjoaa korkeatasoisia ICT-palveluja tutkimukselle, opetukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille. Lisätietoa: www.csc.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

AI-kurser toppar söklistorna – öppna högskolestudier intresserar nu finländarna15.12.2025 13:25:46 EET | Pressmeddelande

Data avslöjar aktuell information om vilka studieämnen som intresserar finländarna mest. Förutom artificiell intelligens har svenska, psykologi och ledarskap varit bland de mest sökta ämnena under 2025. Bland bredare teman är Välfärd och hälsa, Ny teknik samt Kultur och kreativitet de mest populära. Uppgifterna kommer från tjänsten Opin.fi, som samlar öppna studier från 37 finländska universitet och högskolor. Tjänsten omfattar omkring 5 700 kurser.

Tekoälyyn liittyvät kurssit hakulistan kärjessä – avoimet korkeakouluopinnot kiinnostavat suomalaisia15.12.2025 13:25:46 EET | Tiedote

Data paljastaa ajankohtaista tietoa suomalaisia eniten kiinnostavista oppimisaiheista. Tekoälyn lisäksi suosituimpien hakujen joukossa ovat vuoden 2025 aikana olleet ruotsi, psykologia ja johtaminen. Laajemmista teemoista suosituimpia ovat Hyvinvointi ja terveys, Uudet teknologiat sekä Kulttuuri ja luovuus. Data on peräisin Opin.fi-palvelusta, joka kokoaa yhteen 37 suomalaisen yliopiston ja korkeakoulun avoimet opinnot. Kursseja palvelussa on noin 5 700.

Suomen digitaalista muistia rakentamassa – pitkäaikaissäilytys täyttää 10 vuotta4.12.2025 08:59:45 EET | Tiedote

Miltä tuntuisi, jos eräänä päivänä elokuvat, musiikki, taideteokset ja kirjat olisivat kadonneet – ikään kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan? Tätä varten kansalliset pitkäaikaissäilytyksen palvelut (PAS-palvelut) ovat olemassa: turvaamassa suomalaista digitaalista kulttuuriperintöä ja tutkimusaineistoja tuleville sukupolville. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat ja CSC:n toteuttamat PAS-palvelut täyttävät tänä syksynä 10 vuotta.

LUMI-tekoälytehtaan hubi avautuu Otaniemeen – innovointia ja tekoälyosaamista kaikille2.12.2025 11:30:00 EET | Tiedote

Tekoälyinnovointiin tarkoitettu LUMI-tekoälytehtaan hubi on avattu Espoossa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. Hubi vastaa opiskelijoiden, startupien ja pk-yritysten käytännön tekoälytarpeisiin sekä tarjoaa inspiroivan ympäristön, jossa ihmiset ja organisaatiot voivat verkostoitua ja kehittää ideoista konkreettisia innovaatioita. Hubi on osa LUMI-tekoälytehdasta (LUMI AI Factory), joka on suurin Euroopan unionin 19:stä tekoälytehtaasta.

Högskolornas nya tjänst Opin.fi erbjuder lösningar för dem som blivit utan studieplats och nya studievägar19.11.2025 14:19:56 EET | Pressmeddelande

Publiceringen av resultaten av studentskrivningarna och höstens gemensamma ansökan väcker årligen olika slags känslor. Många unga funderar nu på vad de ska göra härnäst om de blir utan studieplats eller om de ännu söker sin riktning. I år erbjuds en ny och heltäckande lösning: högskolornas gemensamma tjänst Opin.fi som öppnades våren 2025, och som för första gången samlar de finländska högskolornas öppna studier på ett och samma ställe.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye