HONOR julkaisee kaksi uutta tekoälypuhelinta: huippukestävä Magic8 Lite ja yökuvauksen mestari Magic8 Pro

Globaali teknologiayritys HONOR laajentaa 19.1. menestynyttä Magic-tuoteperhettään Suomessa kahdella odotetulla uutuudella. HONOR Magic8 Lite tuo keskihintaluokkaan ennenäkemätöntä kestävyyttä ja luotettavuutta, kun taas HONOR Magic8 Pro on tinkimätön lippulaivamalli, jonka kameraominaisuudet on suunniteltu luovaan valokuvaukseen ja erityisesti yökuvaukseen.

“Olemme erittäin innoissamme tuodessamme Suomen markkinoille kaksi näin vahvaa, mutta erilaista älypuhelinta”, kertoo HONOR Suomen PR-päällikkö Pekko Honkasalo. “Magic8 Lite tuo keskihintaluokkaan kestävyyden, jota on totuttu näkemään vain huomattavasti kalliimmissa laitteissa. Magic8 Pro taas on luovien kuvaajien unelmatyökalu, joka asettaa uuden standardin erityisesti hämäräkuvaukselle. Nyt jokaiselle löytyy varmasti täydellinen Magic-sarjan puhelin.”

HONOR Magic8 Lite – Luokkansa kestävin älypuhelin ylivoimaisella akunkestolla

HONOR Magic8 Lite on suunniteltu tarjoamaan mielenrauhaa ja poikkeuksellista suorituskykyä. Puhelin on saanut alan ensimmäisen SGS Triple-resistant Premium Performance -sertifikaatin, joka takaa kattavan suojan pudotuksia, vettä ja pölyä vastaan. HONORin Ultra-Bounce Anti-Drop -teknologia ja uusi, erittäin kova karkaistu lasi suojaavat puhelinta pudotuksilta jopa 2,5 metrin korkeudesta.

Laitteen IP68- ja IP69K-luokitusten mukainen vedenkestävyys varmistaa, että puhelin selviää upotuksesta 1,5 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi ja kestää jopa korkeapaineisen vesisuihkun. Puhelimen käyttö onnistuu vaivattomasti myös poikkeuksellisissa tilanteissa: tekoälyavusteinen kosketusnäyttö tunnistaa kosketuksen luotettavasti niin sateella kuin hanskoja käytettäessä.

HONOR Magic8 Liten konepellin alla jyllää valtava 7 500 mAh:n pii-hiili-akku, joka tarjoaa markkinoiden suurimman kapasiteetin ja jopa kolmen päivän käyttöajan yhdellä latauksella. Akku on suunniteltu kestämään erinomaisesti myös äärimmäisissä lämpötiloissa (-30°C – 55°C), ja 66 watin langallisella HONOR SuperCharge -pikalatauksella virtaa saa nopeasti lisää.

Puhelimen 108 megapikselin pääkamera tallentaa kuvia poikkeuksellisella tarkkuudella, ja tekoälyominaisuudet, kuten AI Pyyhekumi ja AI Leike, tekevät kuvien muokkaamisesta vaivatonta. Snapdragon 6 Gen 4 -järjestelmäpiiri ja HONOR RAM Turbo -teknologia takaavat sulavan käyttökokemuksen vaativassakin käytössä.

HONOR Magic8 Pro – Lippulaivatason yökuvausta ja käyttäjäkeskeistä tekoälyä

HONOR Magic8 Pro on suunniteltu luoville kuvaajille ja teknologian edelläkävijöille. Se vie älypuhelinkuvauksen uudelle tasolle uuden sukupolven AiMAGE-kamerajärjestelmällään, joka hyödyntää tekoälyä ennennäkemättömällä tavalla.

Puhelimen kruununjalokivi on alan edistyksellisin 200 megapikselin ultratehokas yötelekamera, jossa on suuri 1/1,4 tuuman kenno ja optinen kuvanvakain. Kamera kerää poikkeuksellisen paljon valoa ja tuottaa uskomattoman teräviä ja yksityiskohtaisia kuvia myös hämärässä ja kaukaa kuvattaessa. Järjestelmää täydentävät 50 megapikselin ultrayöpääkamera sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamera. HONORin tekoälypohjaisen kuvanvakautusmallin ansiosta onnistuneiden zoom-kuvien ottaminen käsivaralta on huomattavasti aiempaa luotettavampaa.

Magic-väri, alan ensimmäinen tekoälypohjainen värimoottori, mahdollistaa elokuvamaisten värisävyjen luomisen ja ammattitason värimäärittelyn vaivattomasti. Lisäksi uusi, erillinen AI-painike mahdollistaa käyttäjälle välittömän pääsyn kameraan ja muihin tekoälytoimintoihin.

Suorituskyvystä vastaa huippunopea Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilipiirisarja. Puhelimen 6 270 mAh:n pii-hiili-akku takaa koko päivän kestävyyden, ja sitä voidaan ladata salamannopeasti 100 watin langallisella ja 80 watin langattomalla HONOR SuperCharge -latauksella. Upea 6,71 tuuman LTPO OLED -näyttö tukee adaptiivista 1–120 hertsin virkistystaajuutta ja saavuttaa jopa 6 000 nitin HDR-huippukirkkauden, samalla kun useat silmiä säästävät teknologiat tekevät näytön katselusta mukavaa.

Hinnat ja saatavuus

Molemmat uutuusmallit tulevat Suomessa myyntiin 19. tammikuuta 2026. Puhelimet ovat saatavilla valtakunnallisesti johtavilta jälleenmyyjiltä.

HONOR Magic8 Pro (12+512 Gt): Suositushinta 1 299 euroa. Värit: Kultainen (Sunrise Gold) ja Musta (Black).

Suositushinta 1 299 euroa. Värit: Kultainen (Sunrise Gold) ja Musta (Black). HONOR Magic8 Lite (8+512 Gt): Suositushinta 449 euroa. Värit: Metsänvihreä (Forest Green) ja Keskiyönmusta (Midnight Black).

Suositushinta 449 euroa. Värit: Metsänvihreä (Forest Green) ja Keskiyönmusta (Midnight Black). HONOR Magic8 Lite (8+256 Gt): Suositushinta 399 euroa. Värit: Metsänvihreä (Forest Green) ja Keskiyönmusta (Midnight Black).

