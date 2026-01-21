Farmarin kumppaneilla vahva sidos ruoantuotantoon

Farmarin pääyhteistyökumppaneita ovat Kalajoen kaupunki, LähiTapiola, Maaseudun Tulevaisuus (Viestimedia), Snellman ja Valio.

”Kalajoen Farmari on saanut pääyhteistyökumppanikseen vahvat toimijat. Jokaisella on oman roolinsa kautta tärkeä sidos suomalaiseen ruuantuotantoon”, kertoo Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.

" Kaikki yhteistyökumppanit edistävät laajalla rintamalla maatalouden kilpailukykyä, kannattavuutta ja riskinhallintaa sekä maaseudun elinvoimaisuutta. Suomalaisen ruuantuotannon huoltovarmuuden tukeminen on kaikille yhteistyökumppaneille tärkeää."

Näyttelyn pääyhteistyökumppaneista LähiTapiolalla, Maaseudun Tulevaisuudella (Viestimedia), Snellmanilla ja Valiolla on vahva sidos maatalouteen. Kalajoen kaupunki ympäristöineen on tunnettu matkailustaan ja elinvoimaisesta alkutuotannostaan.

Farmari kiinnostaa

Kalajoen ja Kalajokilaakson asukkailta sekä maatalousalan ammattilaisilta on tullut terveisiä, että kesän 2026 Farmaria odotetaan suurella innolla. Edellisen kerran Farmari on ollut Keski-Pohjanmaan alueella yli 15 vuotta sitten.

”Kalajoen Farmari on herättänyt myönteistä kiinnostusta. Näytteilleasettajamyynnissä olemme vuoden 2024 Seinäjoen Farmaria edellä. Keski-Pohjanmaan maakunnassa Farmari on ollut viimeksi vuonna 2009”, ProAgria Keski-Pohjanmaan johtaja Ritva-Liisa Nisula kertoo.

Kotieläimistä lähiruokaan

”Farmari 2026 -maatalousnäyttelyssä Kalajoen lentokenttäalueella on esillä vastuullinen ja monipuolinen kotieläintuotanto, kattava konekenttä, monipuolinen metsä- ja energiaosasto sekä palveluita ja osaamista tarjoavat osastot sisä- ja ulkoalueilla”, näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo kertoo.

"Farmarissa on lisäksi lähiruoka- ja kädentaito-osastoja sekä runsas kattaus ohjelmaa. Luvassa on tapahtuma, jossa on asiaa ja elämyksiä koko perheelle."

Viimeksi Farmari järjestettiin vuonna 2024 Seinäjoella. farmari.net