Metsähallitus ja Paraisten kaupunki kehittävät matkailua Pärnäsin lauttarannan alueella – leirintäalueen toiminta päättyi

Pärnäsin lauttaranta on portti Saaristomerelle ja tarjoaa ainutlaatuiset puitteet matkailulle. Siksi Metsähallitus ja Paraisten kaupunki ryhtyvät kehittämään alueelle uutta matkailuliiketoimintaa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Visit Turku Archipelagon kanssa.

- Tämä on hieno yhteistyöhanke saariston ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi ja luo pohjaa uudelle liiketoiminnalle ja majoituskapasiteetille, jolle on kova tarve, Visit Turku Archipelagon toimitusjohtaja Kristiina Kukkohovi sanoo.

- Ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme alueen mahdollisuuksia yleissuunnitelmalla, jonka jälkeen alueelle laaditaan ranta-asemakaava ohjaamaan myöhempää rakentamista, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Ida Montell kertoo.

Opiskelijat mukana suunnittelussa

Kartoituksessa hyödynnetään Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Metsähallitus ja Paraisten kaupunki tarjoavat rakennusarkkitehti, rakennustekniikan sekä matkailu ja wellness liiketoimintana koulutusten opiskelijoille mahdollisuuden opintokokonaisuuteen, jossa tuotetaan vaihtoehtoja alueen jatkosuunnitteluun, kaavoitukseen, markkinointiin ja toteutukseen.

- Opiskelijoille tämä on ainutlaatuinen tilaisuus soveltaa osaamistaan todellisessa hankkeessa ja vaikuttaa saariston matkailun tulevaisuuteen.

- Tavoitteena on, että opiskelijat löytävät alueelle maisemallisesti ja toiminnallisesti kestäviä ja oivaltavia ratkaisuja, jotka tukevat elinvoiman ja vetovoiman kehitystä alueella. Työn tavoitteena on saada toteuttamiskelpoisia kokonaisideoita, joissa on huomioitu alueen luonne sekä suunnitelman taloudellisuus ja toteutettavuus, Montell kertoo.

Matkailua luontoa ja maisemaa kunnioittaen

- Haluamme luoda alueelle vetovoimaisen matkailukohteen, joka tukee saariston elinvoimaa. Paraisten alue tarvitsee lisää majoituskapasiteettia, elinkeinojohtaja Niina Hemming Paraisten kaupungilta sanoo.

- Toivomme, että opiskelijat pohtivat kuinka vetovoimaista, kestävää, korkealaatuista ja saariston näköistä matkailurakentamista voitaisiin toteuttaa. Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon saariston kulttuuri, alueen luonto- ja maisema-arvot, turvallisuus ja viihtyvyys. Tämän alueen kehittyminen hyödyttää koko lähialuetta, Hemming jatkaa.

Aikataulu ja seuraavat vaiheet

Opiskelijoiden työt valmistuvat kevään aikana, jonka jälkeen kaupunki käynnistää alueella kaavoituksen.