Yrittäjät: Työsopimuslakiin isoja muutoksia – määräaikaisuuksiin ja lomautuksiin helpotuksia
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen työsopimuslain uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia määräaikaisiin työsopimuksiin, lomautusilmoitusajan lyhentämiseen sekä työnantajan takaisinottovelvollisuuteen. – Nyt Suomi tarvitsee kipeästi näitä kaivattuja uudistuksia. Määräaikaisten työsopimusten solmimisen helpottaminen on tärkeää tässä heikossa työllisyystilanteessa. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on myös merkittävä uudistus, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
– Muutokset purkavat työllistämisen esteitä ja vahvistavat pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Lakiesitys tulisi saada voimaan mahdollisimman nopeasti, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Nykyisin määräaikainen työsopimus on mahdollista tehdä vain perustellusta syystä. Hallitus esittää, että jatkossa määräaikaisen työsopimuksen voisi työnantajan aloitteesta tehdä enintään vuoden ajaksi ilman perusteltua syytä, jos kyseessä on työnantajan ja työntekijän välinen ensimmäinen työsopimus.
Määräaikainen sopimus olisi mahdollista tehdä ilman perusteltua syytä myös silloin, kun työnantajan ja työntekijän edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut sopimuksen alkaessa vähintään kaksi vuotta.
– Määräaikaisten työsopimusten salliminen nykyistä laajemmin madaltaa työllistämiskynnystä ja on tärkeä uudistus. Esitykseen sisältyvät työnantajalle asetetut velvoitteet tekevät sääntelystä kuitenkin tulkinnanvaraista ja osin heikentävät uudistuksen tavoitteita, Rytkönen-Sandberg toteaa.
Lisäksi esitetään säädettäväksi uudesta työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työntarjoamis- ja takaisinottovelvollisuudesta sekä osapuolten mahdollisuudesta irtisanoa yli kuusi kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus.
Lomautusilmoitusajan lyhentäminen nopeuttaa muutoksiin reagointia
Hallitus esittää lomautusilmoitusaikaa lyhennettäväksi 14 päivästä seitsemään päivään ja säädettäväksi työpaikkakohtaisen toisin sopimisen mahdollisuudesta.
– Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on tärkeä muutos ja lisää yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi on erittäin tärkeää, että esityksessä yrityksille ja työntekijöille annetaan mahdollisuus sopia asiasta paikallisesti, Rytkönen-Sandberg toteaa.
Työsopimuslaissa säädetty takaisinottovelvollisuus koskisi jatkossa vain niitä työnantajia, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 50. Yritysten tulisi kuitenkin myös jatkossa noudattaa mahdollisia työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuudesta.
– Takaisinottovelvollisuus jäykistää työmarkkinoita ja nostaa työllistämiskynnystä. Velvollisuudesta luopuminen lisäisi työvoiman vaihtuvuutta ja nopeuttaisi sitä, että oikeat ihmiset pääsevät tekemään yrityksissä oikeaa työtä. Tältä osin hallituksen esitys jää valitettavasti vajaaksi, Rytkönen-Sandberg toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät: Merkittävä ratkaisu EU-tuomioistuimelta – julkisten kilpailutusten kiertämistä rajoitetaan15.1.2026 14:55:57 EET | Tiedote
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi tänään ratkaisun hollantilaisten ennakkoratkaisupyyntöön hankintadirektiivin tulkinnasta. Ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia myös Suomeen. – Jatkossa kuntien inhouse-yhtiöt eivät voi kiertää hankintalakia siirtämällä markkinaehtoista toimintaa omistamilleen tytäryhtiöille. Nyt suunta on kohti avoimempia markkinoita, eikä hankintalakia kierretä erikoisjärjestelyillä, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjägallup: Pk-yritykset nostavat nuorten oma-aloitteisuuden tärkeimmäksi – perustaidot ratkaisevat, kun digitaidot ovat jo hallussa13.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Pk-yritykset arvostavat nuorissa erityisesti oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyä ja kykyä omaksua uutta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneita nuoria on palkattu saman verran kuin vuosi sitten: 13 % pk-yrityksistä on työllistänyt ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneen alle 25-vuotiaan viimeisen vuoden aikana. ”Nuoria palkataan edelleen, mutta yhä useampi yritys kertoo, ettei palkkaaminen ole mahdollista esimerkiksi taloudellisista syistä”, sanoo asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjägallup: Auto hallitsee pk-yritysten työmatkoja3.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Joka neljännessä pk-yrityksessä (23 %) matkustetaan päivittäin, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Päivittäinen työmatkailu on erittäin yleistä rakentamisen alalla, kun taas esimerkiksi palvelualoilla matkoja tehdään selvästi vähemmän. Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. ”Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallup: Maahanmuuttajien palkkaaminen yleistyy suuremmissa pk-yrityksissä30.12.2025 09:03:00 EET | Tiedote
Suomalaisista pk-yrityksistä 17 prosenttia on palkannut maahanmuuttajan, osoittaa Yrittäjägallup. Luku on sama kuin vuosi sitten marraskuussa. Rekrytointi painottuu selvästi suurempiin pk-yrityksiin. Yli kymmenen hengen yrityksistä jo 54 prosenttia on palkannut maahanmuuttajia, kun pienemmissä yrityksissä osuus jää alhaisemmaksi. Teollisuus on suurin työllistäjä, sillä alan yrityksistä 44 prosenttia raportoi palkanneen maahanmuuttajan.
Yrittäjägallup: Pk-yritysten tilanne heikentynyt – ”Huonoa uutista on tullut joka tuutista”20.12.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Pk-yritysten taloudellinen tilanne on huonontunut lokakuusta, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Tällä hetkellä yritysten taloustilanne on heikoin keskiarvoltaan Yrittäjägallupin mittaushistoriassa. Mittaaminen aloitettiin 2022. ”Käänne pk-yritysten tilanteessa on valitettava mutta ei yllättävä kaiken synkistelyn keskellä. Syksyllä orastanut optimismi on huuhtoutunut alkutalven sateisiin ja Suomen joutumiseen talouden tarkkailuluokalle”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme