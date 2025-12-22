Hallituksen esitys vyöryttää lisää negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen
Hallituksen tuorein lainsäädäntöesitys jatkaa oikeistohallituksen tuttua työntekijöitä kurittavaa linjaa. Hallituksen esityksessä helpotetaan pelkästään työnantajien asemaa: määräaikaisuuksia voi käyttää ilman perustetta, työntekijöitä voi lomauttaa nopeammin ja irtisanottuja ei tarvitse ottaa takaisin.
- Lomautusilmoitusajan lyhentäminen ja takaisinottovelvoitteen poistaminen vaikuttavat suoraan työllisyyteen, mutta negatiivisesti. Työntekijät päätyvät nopeammin lomautetuiksi, eikä heitä tarvitse enää irtisanomistilanteessa ottaa takaisin, vaikka tilanne parantuisikin, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kommentoi hallituksen tänään eduskunnalle antamaa esitystä.
Alle vuoden mittaisten määräaikaisten työsuhteiden vapauttaminen luo erityisesti nuorille entistä laajemmat silpputyömarkkinat. Ne eivät luo uskoa tulevaisuuteen.
Hallitus perustelee muutoksia samoin kuin aina ennenkin, eli työllisyyden parantamisella. Tästäkään esityksestä ei löydy selkeää laskelmaa tai perusteluja, että näillä muutoksilla olisi todellisia, positiivisia vaikutuksia.
- Hallitus lupasi kautensa alussa maahan 100 000 uutta työpaikkaa, mutta lopputulos on päinvastainen. Suomeen on tämän hallituskauden aikana tullut lähes saman verran lisää työttömiä, Kokko kritisoi.
Aivan äskettäin päähallituspuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ja entinen työministeri Arto Satonen ovat julkisesti myöntäneet, ettei hallitus tule pääsemään tavoitteeseensa. Siksi onkin erityisen outoa, että hallitus jatkaa samoilla keinoilla, millä työttömyys on saatu Euroopan korkeimmalle tasolle. Looginen johtopäätös on, ettei hallitus tavoittele parempaa työllisyyttä vaan jotain ihan muuta.
- Näyttää siltä, että hallituksen toimilla tavoitellaan yksinkertaisesti työntekijöiden aseman heikentämistä työmarkkinoilla. Ja jokainen varmasti ymmärtää, minkä etupiirin etua sillä ajetaan, Kokko sanoo.
Työllisyyden parantamiseksi ei ole olemassa lainsäädäntökikkailua.
- Nyt tarvitaan ripeästi kannustimia investointeihin ja kasvuun, panostusta osaamiseen sekä työntekijöiden terveydestä huolehtimiseen, Kokko linjaa.
Yhteyshenkilöt
Ismo KokkopuheenjohtajaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 732 5375ismo.kokko@akt.fi
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 40 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
