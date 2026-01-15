TYÖOTE-toimintamalli vauhdittaa Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksen potilaiden työhön paluuta
Kansallinen TYÖOTE-toimintamalli on laajasti käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kyseessä on Työterveyslaitoksen edistämä terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyömalli, jonka tavoitteena on tehostaa työkyvyn arviointia, vähentää työikäisten sairauspoissaoloja ja tukea työhön paluuta. Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa malli saa kiitosta sekä henkilöstöltä että potilailta.
TYÖOTE-toimintamallin mukaan työikäiselle potilaalle kirjoitetaan sairaalassa pääsääntöisesti vain lyhyt sairauspoissaolo. Potilas ohjataan lähetteellä työterveyshuoltoon, joka vastaa työkyvyn arvioinnista ja tuen koordinoinnista yhdessä työnantajan kanssa. Työnantaja ja työterveyshuolto etsivät yhteistyössä potilaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka lyhentävät sairauspoissaoloa.
Työntekijä ei välttämättä pysty tekemään työtään kokopäiväisesti heti sairauspoissaolon jälkeen tai työtehtäviä saatetaan joutua hetkellisesti muuttamaan, jotta työntekijä voi työskennellä myös toipilasaikana.
Tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa TYÖOTE on jo tuttu juttu
Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa TYÖOTE-toimintamalli on ollut käytössä noin puolitoista vuotta. Mallista on saatu pääosin hyvää palautetta – positiivisia kokemuksia on tullut sekä potilailta että henkilökunnalta.
– Malli on tuonut selkeyttä ja tehokkuutta erityisesti elektiivisten ei-kiireellisten leikkauspotilaiden hoitopolkuun, kertoo vastuualuejohtaja Piia Suomalainen.
– Olemme nyt laajentaneet mallin käyttöä myös päivystyksellisiin tapaturmapotilaisiin, Suomalainen jatkaa.
Aiemmin potilaiden sairauspoissaolotodistukset ja hoidon jatkoarviot tehtiin erikoissairaanhoidossa. Nykyään potilaalle kirjoitetaan tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa leikkauksen jälkeen vain lyhyt kahden viikon sairauspoissaolo, ja samalla tehdään lähete työterveyshuoltoon.
– Työterveyshuolto ottaa sen jälkeen vastuun työkyvyn arvioinnista ja työhön paluun suunnittelusta yhdessä työnantajan kanssa, Suomalainen kertoo.
Erikoissairaanhoidon lääkäreiden ei tarvitse yrittää arvioida työtehtävien soveltuvuutta, kun sen hoitaa työterveyshuolto, joka tuntee paremmin potilaan työn vaatimukset.
– Roolijako menee nyt niin, että työterveyshuolto arvioi työn ja siihen liittyvät tekijät, erikoissairaanhoito puolestaan keskittyy toimenpiteen onnistumiseen ja siihen liittyvään hoitoon, Suomalainen kiteyttää.
Työ on osa kuntoutusta
Uuden käytännön ansiosta potilaat palaavat työhön nopeammin. Piia Suomalainen painottaa tämän tukevan sekä fyysistä että psyykkistä kuntoutumista:
– Työ on osa kuntoutusta. Mitä nopeammin ihminen pääsee takaisin kiinni arkeen ja työyhteisön pariin, sitä parempi on lopputulos. Työ tuo arkeen struktuuria ja on mentaaliterveyden kannalta oleellinen asia.
– Pitkät sairauspoissaolot vaikeuttavat työhön paluuta ja voivat heikentää kuntoutumista merkittävästi, Suomalainen sanoo.
Kehittämistyötä riittää vielä
Kaikki tuki- ja liikuntaelinkeskuksen työikäiset potilaat eivät ole työelämässä, mikä rajoittaa TYÖOTE-toimintamallin käyttöä. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti tapaturmapotilaiden kohdalla.
– Tulevaisuuden tavoitteenamme onkin, että voisimme laajentaa mallin käyttöä entisestään ja kehittää ratkaisuja myös niille työikäisille, jotka eivät ole työelämässä, Suomalainen kertoo.
Joitakin teknisiä haasteita, liittyen esimerkiksi sähköisten lähetteiden kulkuun ja ajanvarauksiin, on tullut vastaan, mutta niitä on ratkottu yhdessä työterveyshuollon toimijoiden kanssa.
– Yhteistyö työterveyshuoltojen kanssa sujuu erittäin hyvin, Suomalainen kiittelee.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liimatainen SuviVaikuttavuusylilääkäriPuh:040 0581 871suvi.liimatainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Tays Keskussairaalan alueella aletaan louhia tulevan M-rakennuksen sisäänkäynnin reittiä15.1.2026 13:56:36 EET | Tiedote
Louhintaa ja siihen liittyviä räjäytystöitä tehdään tiistaista 20.1.2026 alkaen B-rakennuksen ja Teiskontien välissä sijaitsevalla työmaa-alueella.
CAR-T-soluhoito hyökkää syöpää vastaan potilaan omilla soluilla – uudet hoidot alkavat Taysissa14.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Taysissa aloitetaan uudenlainen lymfoomien ja verisyöpien hoitomuoto, jossa hyökätään syöpää vastaan potilaan omilla, geneettisesti muokatuilla soluilla. CAR-T-hoidot alkavat Taysissa heti, kun ensimmäinen hoitoihin soveltuva ja niistä hyötyvä potilas löytyy.
Kirpputorilta löytynyt muistitikku aiheutti tietoturvaloukkauksen Akaassa ja Urjalassa13.1.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Pirkanmaalla on tapahtunut tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu korona-aikana eristys- ja karanteenipäätöksen saaneisiin henkilöihin Akaassa ja Urjalassa. Asiasta tiedotetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ja siitä on ilmoitettu myös Tietosuojavaltuutetulle. Hyvinvointialue tekee asiasta myös rikosilmoituksen.
Raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu tammikuussa12.1.2026 14:55:44 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu 19.1.2026. Digiklinikka tarjoaa helpon tavan hoitaa ehkäisyasioita verkossa. Palvelu täydentää olemassa olevia palveluja – edelleen voi asioida myös puhelimitse tai vastaanotolla.
Taysissa on tehty jo 1000 lisämunuaislaskimokatetrisaatiota – vaativa toimenpide auttaa selvittämään suolahormonin liikaerityksen syyn12.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote
Primaari aldosteronismi, eli lisämunuaisista johtuva suolahormonin liikaeritys on yleinen mutta usein huomaamatta jäävä syy kohonneeseen verenpaineeseen. Vaikka valtaosa tapauksista hoidetaan kohdennetulla verenpainelääkityksellä, voidaan tarkempaa syytä tarvittaessa tutkia lisämunuaislaskimokatetrisaatio-nimisellä toimenpiteellä, joita Taysissa on nyt tehty tuhat kertaa. Toimenpide auttaa tunnistamaan, johtuuko kohonnut verenpaine toisesta vai molemmista lisämunuaisista ja valitsemaan oikean hoitomuodon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme