TYÖOTE-toimintamalli vauhdittaa Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksen potilaiden työhön paluuta

TYÖOTE-toimintamallin mukaan työikäiselle potilaalle kirjoitetaan sairaalassa pääsääntöisesti vain lyhyt sairauspoissaolo. Potilas ohjataan lähetteellä työterveyshuoltoon, joka vastaa työkyvyn arvioinnista ja tuen koordinoinnista yhdessä työnantajan kanssa. Työnantaja ja työterveyshuolto etsivät yhteistyössä potilaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka lyhentävät sairauspoissaoloa.

Työntekijä ei välttämättä pysty tekemään työtään kokopäiväisesti heti sairauspoissaolon jälkeen tai työtehtäviä saatetaan joutua hetkellisesti muuttamaan, jotta työntekijä voi työskennellä myös toipilasaikana.

Tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa TYÖOTE on jo tuttu juttu

Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa TYÖOTE-toimintamalli on ollut käytössä noin puolitoista vuotta. Mallista on saatu pääosin hyvää palautetta – positiivisia kokemuksia on tullut sekä potilailta että henkilökunnalta.

– Malli on tuonut selkeyttä ja tehokkuutta erityisesti elektiivisten ei-kiireellisten leikkauspotilaiden hoitopolkuun, kertoo vastuualuejohtaja Piia Suomalainen.

– Olemme nyt laajentaneet mallin käyttöä myös päivystyksellisiin tapaturmapotilaisiin, Suomalainen jatkaa.

Aiemmin potilaiden sairauspoissaolotodistukset ja hoidon jatkoarviot tehtiin erikoissairaanhoidossa. Nykyään potilaalle kirjoitetaan tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa leikkauksen jälkeen vain lyhyt kahden viikon sairauspoissaolo, ja samalla tehdään lähete työterveyshuoltoon.

– Työterveyshuolto ottaa sen jälkeen vastuun työkyvyn arvioinnista ja työhön paluun suunnittelusta yhdessä työnantajan kanssa, Suomalainen kertoo.

Erikoissairaanhoidon lääkäreiden ei tarvitse yrittää arvioida työtehtävien soveltuvuutta, kun sen hoitaa työterveyshuolto, joka tuntee paremmin potilaan työn vaatimukset.

– Roolijako menee nyt niin, että työterveyshuolto arvioi työn ja siihen liittyvät tekijät, erikoissairaanhoito puolestaan keskittyy toimenpiteen onnistumiseen ja siihen liittyvään hoitoon, Suomalainen kiteyttää.

Työ on osa kuntoutusta

Uuden käytännön ansiosta potilaat palaavat työhön nopeammin. Piia Suomalainen painottaa tämän tukevan sekä fyysistä että psyykkistä kuntoutumista:

– Työ on osa kuntoutusta. Mitä nopeammin ihminen pääsee takaisin kiinni arkeen ja työyhteisön pariin, sitä parempi on lopputulos. Työ tuo arkeen struktuuria ja on mentaaliterveyden kannalta oleellinen asia.

– Pitkät sairauspoissaolot vaikeuttavat työhön paluuta ja voivat heikentää kuntoutumista merkittävästi, Suomalainen sanoo.

Kehittämistyötä riittää vielä

Kaikki tuki- ja liikuntaelinkeskuksen työikäiset potilaat eivät ole työelämässä, mikä rajoittaa TYÖOTE-toimintamallin käyttöä. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti tapaturmapotilaiden kohdalla.

– Tulevaisuuden tavoitteenamme onkin, että voisimme laajentaa mallin käyttöä entisestään ja kehittää ratkaisuja myös niille työikäisille, jotka eivät ole työelämässä, Suomalainen kertoo.

Joitakin teknisiä haasteita, liittyen esimerkiksi sähköisten lähetteiden kulkuun ja ajanvarauksiin, on tullut vastaan, mutta niitä on ratkottu yhdessä työterveyshuollon toimijoiden kanssa.

– Yhteistyö työterveyshuoltojen kanssa sujuu erittäin hyvin, Suomalainen kiittelee.