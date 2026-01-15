Tays Keskussairaalan alueella aletaan louhia tulevan M-rakennuksen sisäänkäynnin reittiä
Louhintaa ja siihen liittyviä räjäytystöitä tehdään tiistaista 20.1.2026 alkaen B-rakennuksen ja Teiskontien välissä sijaitsevalla työmaa-alueella.
Räjäytystöitä tehdään työmaalla pääasiassa arkisin ja päiväsaikaan. Yleisimmin räjäytykset toteutetaan kello 11 ja 17. Yksittäinen räjäytystyö kestää noin 10 minuuttia ja siitä ilmoitetaan sairaalassa kuulutuksella ennen räjäytysajankohtaa. Ennen louhintojen aloitusta on tehty koeräjäytyksiä, joiden avulla selvitettiin kallion laatua ja tärinän johtavuutta.
Sisäänkäynnin louhintatyöt jatkuvat muiden rakentamista valmistelevien töiden ohella arviolta toukokuuhun asti. M-rakennuksen varsinainen rakentaminen on tarkoitus käynnistää syksyllä 2026. Valmis rakennus otetaan käyttöön vuonna 2032, jolloin siihen muuttaa useita keskeisiä sairaalan yksiköitä, jotka vielä nykyisin toimivat sairaala-alueen vanhimmissa rakennuksissa.
Yhteyshenkilöt
Pekka KilponenProjektipäällikköPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0444722575pekka.kilponen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
