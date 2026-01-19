Järvenpään datakeskushankkeen YVA-ohjelma nähtävillä

Tilitoimisto Kymen Tilitiimi Oy:lle 8 500 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä 19.1.2026 08:57:20 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.12.2025 määrännyt 8 500 euron seuraamusmaksun Kymen Tilitiimille, koska yhtiö on noudattanut rahanpesulakia puutteellisesti. Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa. Kymen Tilitiimi ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota tai toimintaohjeita. Lisäksi yrityksen toimenpiteet asiakkaan tuntemiseksi olivat puutteellista. Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika, yrityksen harjoittama toiminta sekä sen taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös ei ole lainvoimainen. Rahanpesulain valvonta tiettyjen toimialojen osalta kuuluu Lupa- ja valvontavirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon. Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitot