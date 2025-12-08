Jeneva Rosen läpimurtoteos Täydellinen avioliitto on täydellinen lukukokemus psykologisten jännäreiden ystävälle
Täydellinen avioliitto – vai täydellinen murha? Jeneva Rosen vauhdikas ja vastustamaton bestseller-jännäri ilmestyy suomeksi 23.1.2026.
Sarah Morganilla on kaikki: upea ura puolustusasianajajana, hurmaava kirjailijamies Adam ja perheenlisäystäkin suunnitteilla.
Adamilla on kuitenkin salaisuus, joka paljastuu karmealla tavalla, kun kaunis nuori tarjoilija Kelly löydetään surmattuna Sarahin ja Adamin vapaa-ajan huvilalta. Adamilla on selkeästi ollut sivusuhde, mutta onko hän sen lisäksi myös murhaaja?
Petetty Sarah ei lannistu vaan tarttuu toimeen ja ryhtyy miehensä puolustusasianajajaksi. Kaikkia Sarahin ratkaisu ei miellytä, mutta rakkaudessa ja oikeussalissa kaikki on luvallista. Tämä tarina on hotkittava kerralla!
Yhdysvaltalaisen Jeneva Rosen teokset ovat myyneet maailmalla miljoonia. Täydellinen avioliitto on keikkunut muiden muassa New York Timesin, Amazonin ja USA Todayn bestsellerlistoilla useita viikkoja ja se on käännetty yli 25 kielelle. Odotettavissa on myös Hollywood-elokuva.
Täydellinen avioliitto on arvosteluvapaa 23.1.2026.
Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Kirjan on suomentanut Juha Ahokas, äänikirjan lukevat Karoliina Niskanen ja Ilkka Villi.
Tiedustelut ja pdf-vedokset medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
