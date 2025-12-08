Jeneva Rosen läpimurtoteos Täydellinen avioliitto on täydellinen lukukokemus psykologisten jännäreiden ystävälle

Kesällä menehtynyt Ozzy Osbourne kertoo muistelmateoksessaan kärsimysnäytelmästä, joka edelsi hänen jäähyväiskeikkaansa 30.9.2025 12:53:11 EEST | Tiedote

"Mutta lopulta et oikeasti voi huijata kuolemaa. Hän pitää sinua aina silmällä. Ja ennemmin tai myöhemmin hän pitää huolen, että velat tulevat kuitattua. Tämä kirja kertoo siitä, miten hän tuli perimään minulta saataviaan."