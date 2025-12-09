Alkuvuonna Prismakeskuksella rakennetaan kiivaasti – Ravintolamaailmasta tulossa yksi Suomen suurimmista
Alkuvuosi 2026 on kiivainta aikaa uuden Prismakeskuksen rakennustyömaalla, kun uusia tiloja rakennetaan muun muassa S-Pankille, apteekille ja Ravintolamaailmalle, josta on tulossa yksi Suomen suurimpia.
Eepeen historian suurin investointihanke, Seinäjoen Prisman uudistus ja uuden Prismakeskuksen rakentaminen, etenee ja töitä tehdään yötä päivää.
– Myymäläuudistusta tehdään nyt yhdessä osassa. S-Pankki on väistötiloissa ja apteekille rakennetaan uudet tilat. Neljän tuhannen neliön laajennusosan työ on myös käynnissä, ja sinne tulee seuraavaksi asiakkaille näkyviin pullonpalautuspiste. Laajennusosaan rakentuu myös talotekniikka eli koko rakennuksen sydän, kertoo Prisma-hankkeen projektipäällikkö Antti Ala-Luoma.
Muutostyöt näkyvät asiakkaille sekä sisällä että ulkona. Osa sisäänkäynneistä on suljettuna, ja Prisman sisällä tavaroiden paikat saattavat vaihtua viikoittain. Muutoksista informoidaan jatkuvasti Eepeen verkkosivuilla, ja Prismalla asiakkaita ohjaavat ajankohtaiset opastekyltit sekä infonäytöt.
– Nykyinen Ravintolamaailma kokee mittavan remontin ja siitä tulee yksi Suomen suurimmista. Neliöitä tulee olemaan 1 400, mikä on puolitoistakertainen määrä nykyiseen Ravintolamaailmaan verrattuna, kertoo Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ravintoloiden ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.Uudistetusta Ravintolamaailmasta löytyvät Pizza & Buffa, Hesburger, Presso ja uutuutena rehellistä kotiruokaa tarjoava Mestari-ravintola. Ravintolamaailman yhteyteen rakentuu myös suuri terassialue. Ravintolamaailman läheisyyteen avataan odotettu Sokos tämän vuoden loppupuolella.
Yli sata ammattilaista töissä
Uudistunut Prismakeskus tulee olemaan moderni, toimiva ja tehokas kokonaisuus pitkälle tulevaisuuteen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuutta lisäävät muun muassa kylmäjärjestelmien uusiminen sekä katolle sijoitettavat aurinkopaneelit. Kaukolämmön rinnalle tulee maalämpö.
– Tähän tulee hybridimalli, jossa hyödynnämme sekä kauko- että maalämpöä. Lisäksi oma suuri aggregaattijärjestelmä palvelee koko Prisman kiinteistöä. Jos muualta maakunnasta menee sähköt, täällä riittää virtaa, Ala-Luoma sanoo.
Hankkeen pääurakoitsijana on Lujatalo Oy. Prismakeskuksen uudistus on merkittävä hanke niin Lujatalolle kuin monille paikallisille alihankkijoille.
– Tällä hetkellä täällä työskentelee noin sata rakennusalan ammattilaista, joista reilut puolet on Lujatalon omaa henkilöstöä. Tämän sadan lisäksi töissä on jatkuvasti myös suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita, joten kokonaismäärä liikkuu noin 150 henkilön tienoilla. Välillisesti hanke työllistää runsaasti alihankkijoita eri puolilla maakuntaa ja on merkittävä työllistäjä. Onhan tämä todella hienoa, että Eepee satsaa tällaisena aikana, kun rakennusala elää haastavia aikoja, kehuu Lujatalon työpäällikkö Juha Försti.
Julkisivu hahmottuu kevään aikana
Eepee on vaiheistanut projektin tarkasti, ja muutamia yli kahdestakymmenestä vaiheesta on jo saatu maaliin asti.
– Joulun aikaan rauhoitimme hieman tilannetta, kun asiakasvirrat olivat suurimmillaan. Alkuvuodesta kesään on rakentamisen kiivainta aikaa, ja remonttia tehdään lähes kaikkialla, Försti toteaa.
Uudistusprojektin tarkka vaiheistus takaa sen, että remontista aiheutuu asiakkaille mahdollisimman vähän häiriötä.
– Sisätilojen äänekkäät purkutyöt pyritään tekemään yöaikaan, jotta pahin meteli ei kantaudu asiakkaiden korviin, Försti kertoo.
Tulevina kuukausina asiakastilojen tilanne pysyy pitkälti samankaltaisena kuin tammikuun alussa, mutta pieniä muutoksia tapahtuu jatkuvasti.
– Keväällä Prisman myymälästä otetaan iso osa työmaa-alueeksi, ja joudumme tiivistämään hyllyjen välejä, jotta saamme saman laajan valikoiman esille myös silloin. Julkisivu alkaa valmistua keväällä, ja sen myötä kaikille alkaa hahmottua entistä paremmin, millainen tulevaisuuden Prismakeskus on, Ala-Luoma sanoo.
