Keski-Suomen pelastuslaitos tukee alueen anniskeluravintoloiden toiminnanharjoittajia paloturvallisuuden varmistamisessa
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut anniskeluravintoloiden toiminnanharjoittajille turvallisuuden tarkistuslistan paloturvallisuuden tueksi. Käymällä tarkistuslistan kohdat läpi ja korjaamalla mahdolliset puutteet toiminnanharjoittaja voi vähentää onnettomuusriskejä ja parantaa asiakkaiden turvallisuutta.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Pauli Nurmisen mukaan ei ole mahdotonta, etteikö Sveitsissä uutenavuotena tapahtunut yökerho-onnettomuus voisi jossain muodossa sattua myös Suomessa.
– Vaikka vakavat yökerho-onnettomuudet ovat Suomessa erittäin harvinaisia, ne eivät ole mahdottomia. Onnettomuuksien ehkäisy perustuu ennen kaikkea siihen, että arjen perusasiat ovat kunnossa joka päivä, Nurminen kertoo.
Pelastuslaitosten viranomaiset tekevät kiinteistöihin palotarkastuksia osana määräaikaista valvontaa, ja näillä tarkastuksilla on mukana kiinteistön isännöitsijä. Arjen turvallisuus on kuitenkin isännöitsijän lisäksi pitkälti ravintolan toiminnanharjoittajan vastuulla, joten Keski-Suomen pelastuslaitos on tehnyt turvallisuuden tarkistuslistan nimenomaan heille, jotka vastaavat anniskeluravintoloiden päivittäisestä toiminnasta.
– Esimerkiksi poistumisreittejä arvioidaan palotarkastuksilla. Isännöitsijän kanssa tehtävällä tarkastuksella nämä voivat olla kunnossa, mutta arjessa hätäpoistumisreitille saatetaankin jättää tavaraa tai reitin ovi lukitaan niin, ettei sitä saa auki kuin henkilökunta. Muun muassa näitä asioita voi tarkistuslistan avulla arvioida, johtava palotarkastaja Henna Kettunen kertoo.
Pelastuslaitos on lähestynyt anniskeluravintoloita suoraan sekä isännöitsijöiden kautta. Tarkistuslista on ladattavissa myös pelastustoimi.fi-sivulta.
– Lähetetty tarkistuslista on oman toiminnan turvallisuuden arvioinnin tueksi. Sen täyttäminen on täysin vapaaehtoista eikä sitä tarvitse palauttaa pelastuslaitokselle, Kettunen tarkentaa.
Alkuvuodesta erityinen huomio yökerhoihin
Keski-Suomen pelastuslaitos kohdistaa alkuvuonna 2026 yökerhoihin erityistä teemavalvontaa. Yökerhot toimivat usein rakennuksissa, joissa on myös muuta toimintaa, kuten erilaisia liiketiloja.
– Normaalisti teemme koko rakennuksen tarkastuksen. Tällä valvonnalla voidaan keskittyä nimenomaan yökerhon tiloihin ja toimintaan. Lisäksi tarkastuksille kutsutaan mukaan myös tilan toiminnanharjoittaja, Kettunen sanoo.
Turvallisuus on yhteistyötä
Yökerhon turvallisuus on monen tekijän summa: siihen vaikuttavat rakennuksen omistaja, toiminnanharjoittaja, työntekijät ja asiakkaat. Pelastuslaitos tukee ja valvoo, mutta turvallisuus syntyy arjen yhteistyössä.
– Helpoin asia, jonka asiakas voi ravintolassa ottaa huomioon, on havainnoida, missä sijaitsevat ravintolan poistumisreitit ja alkusammutusvälineet, Nurminen summaa.
Pauli Nurminen, riskienhallintapäällikkö, p. 050 452 4030, pauli.nurminen(at)pelastustoimi.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
