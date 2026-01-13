Suomen haetuimmat kaupunginosat - Etuovi.comin kaupunkikohtainen lista julki
Etuovi.com listasi haetuimmat asuinalueet isoimmista kaupungeista.
Etuovi.com listasi 10 haetuinta asuinaluetta Suomen isoista kaupungeista. Mukana olevat kaupungit ovat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Hämeenlinna, Lahti, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Pori, Rovaniemi ja Vaasa.
"Suurimmissa kaupungeissa haetuimmat alueet pysyvät pitkälti samoina vuodesta toiseen, ja tutut suosikit pitävät pintansa. Sen sijaan muualla Suomessa ostajien kiinnostus jakautuu laajemmin, ja hakutilastoissa näkyy enemmän vaihtelua ja uusien alueiden nousuja", toteaa Etuovi.comin johtaja Henrik Laakkonen.
Listalla on mukana myös tieto, miten kyseisen kaupunginosan sijoitus on muuttunut vuodentakaiseen verrattuna. Lisätietona on kerrottu poimintoja keskimääräisistä markkinointiajoista. Markkinointiaika kertoo, kuinka kauan ilmoitus oli esillä ennen poistumistaan Etuovi.comista.
Haetuimpien asuinalueiden lista perustuu vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä eli 1.10.-31.12.2025 Etuovi.comissa tehtyihin myytävien asuntojen hakuihin. Markkinointiajan tilasto perustuu Etuovi.comista poistuneisiin käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksiin.
Helsinki
Helsingin haetuimpien kaupunginosien kärkiviisikko pysyi täysin ennallaan. Töölö jatkaa selkeänä ykkösenä, ja alueen vetovoimaa selittävät keskustan läheisyys, hyvät yhteydet sekä monipuolinen palvelutarjonta.
Listan merkittävimmät muutokset olivat Haagan nousu Kampin ohi sekä Laajasalon nousu kymmenenneksi, mikä pudotti Kallion listan ulkopuolelle vuodentakaiseen verrattuna.
Koko Helsingin alueen keskimääräinen markkinointiaika oli 92 päivää. Tämän listan asuinalueista lyhin markkinointiaika oli Munkkiniemen asunnoilla, 59 päivää, eli yli kuukauden lyhempi kuin Helsingissä keskimäärin. Myös listan kärkikaksikolla eli Töölöllä ja Lauttasaarella oli selkeästi keskimääräistä lyhemmät markkinointiajat, 69 ja 72 päivää.
|
Helsinki
|
1.
|
Töölö
|
2.
|
Lauttasaari
|
3.
|
Ullanlinna
|
4.
|
Punavuori
|
5.
|
Munkkiniemi
|
6.
|
Haaga
|
(+1)
|
7.
|
Kamppi
|
(-1)
|
8.
|
Kruununhaka
|
9.
|
Eira
|
10.
|
Laajasalo
|
(+1)
Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.10.-31.12.2025 tehdyt haut. Mukana on myös tieto sijoituksen muuttumisesta, mikäli kaupunginosan sijoitus listalla on muuttunut vuodentakaisesta.
Vantaa
Vantaan haetuimpien kaupunginosien listan kärkikaksikko eli Tikkurila ja Ylästö olivat sama myös vuotta aiemmin. Muutkin listalla olevat kaupunginosat vaihtoivat sijoitustaan vain yhdellä, eli yhtään uutta kaupunginosaa ei nyt päässyt listalle.
Käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksissa Vantaan keskimääräinen markkinointiaika oli 104 päivää. Tämän listan kaupunginosien keskimäärin lyhin markkinointiaika oli Kartanonkoskella, 61 päivää.
|
Vantaa
|
1.
|
Tikkurila
|
2.
|
Ylästö
|
3.
|
Hiekkaharju
|
(+1)
|
4.
|
Kivistö
|
(-1)
|
5.
|
Kartanonkoski
|
(+1)
|
6.
|
Myyrmäki
|
(-1)
|
7.
|
Tammisto
|
(+1)
|
8.
|
Korso
|
(-1)
|
9.
|
Pakkala
|
(+1)
|
10.
|
Martinlaakso
|
(-1)
Espoo
Myöskään Espoossa kärkisijoilla ei ollut muutoksia, ja Tapiola jatkaa ykkösenä. Listalla suurin muutos on Leppävaaran tippuminen kolmella pykälällä, kun taas Laaksolahti ja Lintuvaara nousivat sijoituksissaan. Listalla olevat kaupunginosat pysyivät samoina.
Espoon käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 95 päivää. Tämän listan kaupunginosista lyhin markkinointiaika oli Niittykummun asuinalueella (70 päivää). Tapiolan suosio näkyy myös sen alueen asuntojen lyhyessä markkinointiajassa, joka oli keskimäärin 72 päivää.
Espoo
|
1.
|
Tapiola
|
2.
|
Matinkylä
|
3.
|
Westend
|
4.
|
Haukilahti
|
5.
|
Olari
|
6.
|
Mankkaa
|
7.
|
Laaksolahti
|
(+2)
|
8.
|
Lintuvaara
|
(+2)
|
9.
|
Niittykumpu
|
(-1)
|
10.
|
Leppävaara
|
(-3)
Tampere
Listalla on samat kaupunginosat kuin vuotta aiemmin, mutta sijoituksissa on tapahtunut pieniä, yhden pykälän muutoksia. Vielä vuosi sitten keskustan asuntoihin kohdistui enemmän hakuja kuin Kalevaan, mutta viime vuoden lopulla Kaleva nousi Tampereen haetuimmaksi asuinalueeksi.
Mielenkiintoinen kamppailu on myös sijoilla 3. ja 4., sillä Hervanta nousi Pyynikkiä haetummaksi.
Tampereen alueella markkinointiaika oli keskimäärin 95 päivää. Listan kaupunginosista lyhimmät markkinointiajat olivat Linnainmaalla (53 päivää) ja Kalevassa (54 päivää).
|
Tampere
|
1.
|
Kaleva
|
(+1)
|
2.
|
Keskusta
|
(-1)
|
3.
|
Hervanta
|
(+1)
|
4.
|
Pyynikki
|
(-1)
|
5.
|
Vuores
|
6.
|
Tampella
|
(+1)
|
7.
|
Tammela
|
(-1)
|
8.
|
Pispala
|
9.
|
Amuri
|
10.
|
Linnainmaa
Turku
Turun haetuimpana asuinalueena pysyi keskusta, ja vuodentakaiseen nähden Hirvensalo nousi sijalle 2. syrjäyttäen itäisen keskustan.
Turun käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 103 päivää. Listan kaupunginosista lyhimmät markkinointiajat olivat kaupunginosissa Kupittaa (74 päivää) ja Suikkila (81 päivää).
|
Turku
|
1.
|
Keskusta
|
2.
|
Hirvensalo
|
(+1)
|
3.
|
Itäinen keskusta
|
(-1)
|
4.
|
Martti
|
5.
|
Uittamo
|
(+2)
|
6.
|
Kupittaa
|
(-1)
|
7.
|
Suikkila
|
(-1)
|
8.
|
Port Arthur
|
9.
|
Vasaramäki
|
10.
|
Varissuo
|
(+2)
Oulu
Oulun halutuimpien asuinalueiden listan kärki on sama kuin vuotta aiemmin: Haukipudas, Oulunsalo, Metsokangas ja Kiiminki. Viidennelle sijalle nousi Kivikkokangas. Loputkin listan kaupunginosista oli tuttuja vuoden takaiselta listalta, mutta sijoituksissa oli muutoksia.
Oulun asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 102 päivää. Listan asuinalueista keskimäärin lyhin markkinointiaika oli Ritaharjulla, vain 61 päivää.
|
Oulu
|
1.
|
Haukipudas
|
2.
|
Oulunsalo
|
3.
|
Metsokangas
|
4.
|
Kiiminki
|
5.
|
Kivikkokangas
|
(+4)
|
6.
|
Keskusta
|
(+2)
|
7.
|
Ritaharju
|
8.
|
Jääli
|
(-2)
|
9.
|
Karjasilta
|
(-4)
|
10.
|
Hiukkavaara
Hämeenlinna
Kuten muissakin kaupungeissa, Hämeenlinnassakin top-lista on melko samanlainen kuin vuotta aiemmin, sillä kaupunginosat ovat vain vaihtaneet järjestystä, eikä listalle ole noussut uusia kaupunginosia vuodentakaiseen nähden.
Hämeenlinnan käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 101 päivää. Sairion alueen asunnoilla se oli huomattavasti lyhempi, keskimäärin vain 45 päivää.
|
Hämeenlinna
|
1.
|
Iittala
|
2.
|
Keskusta
|
(+1)
|
3.
|
Hauho
|
(-1)
|
4.
|
Lammi
|
5.
|
Renko
|
6.
|
Tuulos
|
7.
|
Sairio
|
(+3)
|
8.
|
Hätilä
|
(-1)
|
9.
|
Kauriala
|
(-1)
|
10.
|
Myllymäki
|
(-1)
Muiden kaupunkien listoja:
Lahti
|
1.
|
Keskusta
|
2.
|
Jalkaranta
|
(+1)
|
3.
|
Ankkuri
|
(+2)
|
4.
|
Nastola
|
(-2)
|
5.
|
Karisto
|
(-1)
|
6.
|
Ruoriniemi
|
(+1)
|
7.
|
Renkomäki
|
(-1)
|
8.
|
Paavola
|
(+1)
|
9.
|
Villähde
|
(-1)
|
10.
|
Ahtiala
Seinäjoki
|
1.
|
Ylistaro
|
2.
|
Nurmo
|
(+7)
|
3.
|
Hyllykallio
|
(-1)
|
4.
|
Kärki
|
(-1)
|
5.
|
Karhuvuori
|
(-1)
|
6.
|
Jouppi
|
(-1)
|
7.
|
Pajuluoma
|
(-1)
|
8.
|
Uppa
|
9.
|
Keskusta
|
(-2)
|
10.
|
Peräseinäjoki
|
(+2)
Jyväskylä
|
1.
|
Palokka
|
2.
|
Keskusta
|
3.
|
Vaajakoski
|
4.
|
Lutakko
|
5.
|
Mäki-Matti
|
6.
|
Tikkakoski
|
7.
|
Korpilahti
|
8.
|
Jyskä
|
(+2)
|
9.
|
Viitaniemi
|
(+2)
|
10.
|
Taulumäki
|
(+6)
Kuopio
|
1.
|
Keskusta
|
2.
|
Saaristokaupunki
|
3.
|
Niirala
|
4.
|
Puijonlaakso
|
5.
|
Hiltulanlahti
|
(+1)
|
6.
|
Nilsiä
|
(-1)
|
7.
|
Haapaniemi
|
8.
|
Julkula
|
(+2)
|
9.
|
Jynkkä
|
(-1)
|
10.
|
Maaninka
|
(-1)
Pori
|
1.
|
Keskusta
|
(+1)
|
2.
|
Noormarkku
|
(-1)
|
3.
|
Lavia
|
4.
|
Toejoki
|
(+3)
|
5.
|
Ruosniemi
|
(-1)
|
6.
|
Reposaari
|
(-1)
|
7.
|
Karjaranta
|
(-1)
|
8.
|
Vähärauma
|
(+7)
|
9.
|
Tuorsniemi
|
(+7)
|
10.
|
Kalaholma
|
(+2)
Rovaniemi
|
1.
|
Keskusta
|
(+1)
|
2.
|
Vennivaara
|
(-1)
|
3.
|
Pöykkölä
|
(+1)
|
4.
|
Ylikylä
|
(+2)
|
5.
|
Saarenkylä
|
(-2)
|
6.
|
Korkalovaara
|
(+4)
|
7.
|
3. Kaupunginosa
|
(+2)
|
8.
|
Nivavaara
|
(-3)
|
9.
|
Katajaranta
|
(+4)
|
10.
|
Rantavitikka
|
(+4)
Vaasa
|
1.
|
Keskusta
|
2.
|
Gerby
|
(+2)
|
3.
|
Sundom
|
(-1)
|
4.
|
Palosaari
|
(-1)
|
5.
|
Vähäkyrö
|
6.
|
Västervik
|
(+1)
|
7.
|
Suvilahti
|
(+9)
|
8.
|
Hietalahti
|
(-2)
|
9.
|
Isolahti
|
(+5)
|
10.
|
Länsiniitty
|
(-2)
