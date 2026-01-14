Alkoholittoman oluen suosio on edelleen nousussa – Panimo ja virvoitusjuomateollisuuden vuosi 2025

Vuosi 2025 oli panimoalan tuotteiden kysynnän osalta kasvun pysäyttänyt vuosi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten tuotteita myytiin yhteensä 846,1 miljoonaa litraa, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna (+0,045 %).

Sen sijaan lainsäätäjä on pitänyt huolen siitä, että ala on vuonna 2026 turbulentimpi. Verot nousevat, alkoholilainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja matkustajatuonti sekä verkkotilaukset ulkomailta kasvavat.

Vuoden 2025 aikana juomakategorioiden väillä tapahtui muutoksia. Suurin voittaja oli alkoholiton olut, jonka myynti kasvoi peräti 10 prosenttia. (v.2025 9,3 milj.l) Suurin häviäjä oli alkoholillinen olut, jonka myynti laski 322,8 miljoonasta litrasta 313,4 miljoonaan litraan. Virvoitusjuomien ja vesien kysyntä jatkoi maltillista kasvuaan.

Kehitys heijastelee laajempaa eurooppalaista trendiä, jossa kuluttajat suosivat yhä useammin alkoholittomia vaihtoehtoja.

– Suomalaisen juomateollisuuden ja sen työpaikkojen näkökulmasta kulutustottumusten muuttuminen ei ole erityisen huolestuttavaa, valtaosa jäsenistämme valmistaa juomia useissa eri tuoteryhmissä. Tämä monipuolisuus on osaltaan pitänyt kokonaismyynnin vakaana ja turvannut kotimaisia työpaikkoja”, toteaa Lasse Pipinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja.

Samaan aikaan suomalaiset kuitenkin ostavat enenevässä määrin juomansa ulkomailta. Vaikka Suomessa juodaan kokonaisuutena hieman vähemmän olutta kuin aiemmin, ulkomailta Suomeen eniten tuotu juoma on edelleen olut. Vuoden 2025 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana matkustajatuontina Suomeen kulkeutui peräti 30,3 miljoonaa litraa olutta.

– ”Alkoholijuomien kuluttaminen ei katoa veronkorotuksilla. Yleiseurooppalaisen kehityksen mukana suomalaiset kuluttavat vähemmän alkoholia. Samalla kulutus ohjautuu sinne, missä tuotteet ovat edullisempia. Veropolitiikalla on keskeinen rooli siinä, tapahtuuko tuotanto ja myynti Suomessa vai naapurimaissa. Huhtikuussa voimaan astuva virvoitusjuomien veronkorotus on suora kannustin hakea tulevaisuudessa myös alkoholittomat juomat rajan takaa. Alkoholiveroa korotettiin jo vuoden alusta”, muistuttaa Pipinen.