Mikkeliläisen Eveliina Karin esikoisromaanissa tavallisuuden rajat hämärtyvät ja arki on tarinaa ihmeellisempää

Arvo Myllymäen novellikokoelma perustuu todellisiin tarinoihin Viipurin Pyhäjärven evakoiden matkasta Pohjanmaalle 12.1.2026 12:41:54 EET | Tiedote

Arvo Myllymäen novellikokoelma Kaugobrihojen matkassa – Pyhäjärven pojat lähti reissulle on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Novellisarjassa seurataan Viipurin läänin Pyhäjärven asukkaiden matkaa läpi Suomen historian vaiheiden. Johannes, Tauno, Anelma ja Anja perheineen ja ystävineen kokevat maamme itsenäistymisen sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan lähellä itärajaa. Kun he päätyvät evakkomatkalle Pohjanmaalle, törmäävät karjalainen ja pohjalainen mielenlaatu ja kulttuuri toisiinsa. Miten evakot sopeutuvat uudelle kotiseudulle? Siellä kuitenkin herää eloon rakkauden, yksinäisyyden ja koko ihmiselämän värittämä arki. Arvo Myllymäen teos pohjautuu kirjallisiin lähteisiin ja hänen lapsena ja nuorukaisena kuulemiinsa todellisiin tarinoihin. Vaatturimestari Leino Pennanen oli pyhäjärveläinen, jonka elämä kuljetti Alavudelle ja Kuortaneelle. Toisen pyhäjärveläisen, kauppias Aarne Kajanderin, kohtalo määräsi Kuortaneelle. Arvo Myllymäki (s. 1945) on hämeenlinnalainen, osan vuode