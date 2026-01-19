Avantomatka kutsuu pulahtamaan kylmien vesien syleilyyn ja saloihin

Päivi Alasalmen Hallavainen-sarjan uudessa osassa otteet kovenevat, eikä armo käy oikeudesta 16.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Päivi Alasalmen rikosromaani Tuhon airut (Hallavainen 5) on julkaistu Aviadorin kustantamana. Uretaanimurhaaja kylvää kauhua Tampereella, ja jäljet johtavat Eedeniin. Sampolan yläasteen seinät eivät unohda. Ja mitä ei voi unohtaa, sitä ei voi antaa anteeksi. Päämäärätietoinen murhaaja tekee tiliä menneisyydestä. Joitakin oppilaita yhdistää veriveljeys. Tosin heidän käsiään sotkeva veri ei ole heidän omaansa. Vanhempaa rikoskonstaapeli Jarkko Hallavaista vastaan isketään henkilökohtaisesti, kun Karla Kuusivaara sieppaa hänen muutaman kuukauden ikäisen poikansa. Karla tietää menneensä liian pitkälle, mutta nurkkaan ajettu rotta on kaikkein vaarallisin. Kun Hammaskeiju kuntouttaa itseään sairaalassa, hänen asuntonsa valtaa armoton alivuokralainen. Päivi Alasalmi on kirjoittanut yli kolmekymmentä teosta. Dekkareissaan hän uppoutuu ihmismielen pimeään puoleen ja etsii hälytysmerkkejä, jotka panevat tavallisen ihmisen siirtymään lain väärälle puolelle. Hallavainen-sarjan katu-uskottavat poli