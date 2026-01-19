Avantomatka kutsuu pulahtamaan kylmien vesien syleilyyn ja saloihin
Päivi Konttisen tietokirja Avantomatka – Hyvinvointia kylmästä on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Avantomatkalla pysähdytään noin 30 erilaisen avannon äärelle haastattelujen muodossa. Minne avantouinti on haastateltavia kuljettanut, mitä avannolla on koettu ja kuinka avanto on heidän elämäänsä muuttanut? Haastateltavien joukossa on terveysalan ammattilaisia, tutkijoita, yrittäjiä, äärikokemuksen tavoittelijoita, huvikseen hyppijöitä, vasta-alkajia, konkareita ja monia muita. Kirjan tavoitteena on antaa lukijalle laaja näkemys suosiotaan jatkuvasti kasvattavasta lajista avantouimareiden itsensä kertomana.
Päivi Konttinen on varkautelainen avantouimari ja toimittaja. Hän on uinut luonnonvesissä lapsesta asti ja löytänyt avannon koronavuosina. Konttinen on kokeillut avannossa niin kilpauintia höntsäsarjoissa kuin runonlausuntaakin. Häntä vetää avannoille alati vaihtuva luontoelämys, pysähtyminen ja läsnäolo, mahtava fiilis uinnin jälkeen sekä tietenkin mukava avantosaunayhteisö.
KONTTINEN, PÄIVI : Avantomatka – Hyvinvointia kylmästä
184 sivua
ISBN 9789523814615
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
