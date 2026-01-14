Maria Aspala: Elinvoimainen kaupunki syntyy toimivista kodeista

Helsinki kasvaa, ja kasvu tuo mukanaan vastuuta. Siksi sillä on väliä, millaisia koteja rakennamme. Kun asunnot suunnitellaan ensisijaisesti sijoitustuotto mielessä, vaarana on kaupunki, jossa kodit eivät taivu tavalliseen arkeen. Kun taas suunnittelun lähtökohtana ovat ihmiset ja arjen tarpeet, syntyy kaupunki, jossa on tilaa kasvaa, asettua ja rakentaa yhteisöä.

Hekan rooli on mahdollistaa kohtuuhintainen asuminen helsinkiläisille. Se tarkoittaa, että rakennamme koteja, joissa voi asua pitkään ja joissa elämäntilanteen muutokset eivät pakota muuttamaan pois. Meidän on siis katsottava seuraavaa rakennushanketta pidemmälle.

Yksiöitä tarvitaan, mutta niidenkin on oltava oikeita koteja. Sellaisia, joissa on tilaa nukkua kunnolla, syödä yhdessä, kutsua ystäviä kylään ja säilyttää tavaroita ilman, että koti tuntuu varastolta. Toimiva ja turvallinen koti luo vakautta arkeen, jolloin ihmisen voimavarat riittävät paremmin myös muuhun elämään. Tämä on vastuullista kaupunkikehitystä.

Toimiva pohjaratkaisu on arjen perusta

Hyvä koti syntyy siitä, että tilat ovat selkeitä, valoisia ja helposti kalustettavia. Kun suunnittelemme uusia asuintaloja, pohjaratkaisuja ei katsota vain piirustuksina. Niitä tarkastellaan myös tulevien asukkaiden silmin: mihin mahtuu sänky, mihin sohva, missä syödään, missä työskennellään ja missä levätään.

Hekan asunnossa, myös yksiössä, pitää olla ainakin yksi makuutila, johon mahtuu parisänky. Olohuoneessa pitää olla vähintään sohvan vaatima mitta yhtenäistä kalustettavaa seinää, mieluummin kalustettava nurkka.

Kalustettavuus, säilytys ja tilojen loogisuus ovat meille keskeisiä periaatteita. Kiinteät kaapit, siivous- ja pyykkitilat sekä järkevästi sijoitetut keittiöt ja kylpyhuoneet eivät ole pieniä yksityiskohtia. Ne ratkaisevat, tuntuuko koti ahtaalta vai toimivalta.

Kun nämä asiat mietitään huolella jo suunnittelupöydällä, syntyy asuntoja, jotka eivät pakota valitsemaan ruokapöydän ja sohvan välillä. Ne tukevat arkea sen kaikissa vaiheissa, myös silloin kun kotiin syntyy perhe, kun etätyö lisääntyy tai jos toimintakyky myöhemmin muuttuu. Tämä on myös yhdenvertaisuuskysymys: hyvä koti ei saa olla vain harvojen etuoikeus.

Monipuolinen asuntokanta ehkäisee segregaatiota

Tampereen yksiöbuumi kytkeytyi Ylen jutussa huoleen yksipuolisista asuinalueista ja segregaatiosta. Tämä on keskustelu, joka koskee kaikkia kasvavia kaupunkeja, myös Helsinkiä. Jos kokonaiset korttelit rakennetaan vain pienistä asunnoista, seuraukset näkyvät ajan myötä: väki vaihtuu tiheään, yhteisöllisyys jää ohueksi ja alueen sosiaalinen rakenne yksipuolistuu.

Hekan tavoitteena on päinvastainen kehitys. Rakennamme monipuolista asuntokantaa, jossa on koteja eri elämäntilanteisiin: yksiöitä, kaksioita ja perheasuntoja samoissa taloissa ja kortteleissa. Tämä luo vakautta, vähentää alueiden eriytymistä ja tukee kaupunkia, jossa erilaiset ihmiset voivat asua rinnakkain. Syntyy naapurustoja ja juurtumista omille kulmille.

Monipuolinen asuntokanta on myös kaupungin resilienssiä. Kun alueet eivät ole yhden väestöryhmän tai yhden elämäntilanteen varassa, ne kestävät paremmin talouden suhdanteita, väestörakenteen muutoksia ja palvelutarpeiden vaihtelua.

Laatu on myös kestävyyttä

Hyvin suunniteltu asunto kestää aikaa, muuntautuu elämäntilanteiden mukana ja vähentää tarvetta jatkuvalle korjaamiselle tai viimesijaiselle vaihtoehdolle, purkamiselle. Se on kestävää sekä ympäristön että talouden näkökulmasta.

Kestävä rakentaminen ei ole vain energiatehokkuutta tai materiaalivalintoja. Se on myös sitä, että asunnot pysyvät haluttuina, vuokrausaste korkeana ja asukkaat tyytyväisinä. Kun koti toimii, se vähentää muuttoliikettä, hallinnollista työtä ja korjausvelkaa. Laatu maksaa itsensä takaisin monella tasolla. Tasapainottelua tämä vaatii, mutta riittävä laatu on kuitenkin toteutettavissa myös kohtuullisilla investointikustannuksilla.

Me Hekalla katsomme asuntojen suunnittelua myös tulevien sukupolvien silmin. Koti ei ole kertakäyttötuote. Se on osa kaupunkia, joka jää elämään pitkään meidän jälkeemme.