Elo panostaa kasvaviin yrityksiin – Heli Tulisalo johtamaan kasvuasiakkuuksia

- Yksi uuden strategiamme painopisteistä on vahvistaa suomalaisten yritysten menestystä ja rakentaa inhimillistä, kestävää työelämää. Elolla on paljon annettavaa nopeasti kasvaville yrityksille kasvun eri vaiheissa ja siksi perustimme Eloon uuden roolin, joka keskittyy tähän asiakassegmenttiin, sano Juho Ylinen.

- Heli Tulisalo on juuri oikea henkilö uuteen tehtävään. Hänellä on vankkaa kokemusta arvonluonnista ja palvelumyynnistä sekä näyttöjä tuloksellisesta myyntiorganisaation johtamisesta ja tiimin hyvinvoinnista huolehtimisesta, Juho Ylinen jatkaa.

Elo on asiakasyritystensä kumppani, joka kannustaa eteenpäin ja kulkee rinnalla kasvun matkalla. Uusi kasvuyksikkö on keskeinen osa tätä työtä – sen tehtävänä on kehittää palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita pitkäaikaiseen menestykseen.

- On hienoa päästä tukemaan asiakkaiden kasvua ja menestystä yhdessä osaavan organisaation kanssa. Elon vahva asiantuntijuus ja panostus asiakasarvoon luovat erinomaiset edellytykset pitkäjänteiselle yhteistyölle asiakkaiden kasvun eri vaiheissa. Odotan innolla tutustumista uusiin työkavereihin ja asiakkaisiin, Heli Tulisalo sanoo.