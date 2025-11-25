Meta-mainonnan avulla tavoitat asiakkaasi digitaalisissa kanavissa

Wuohi Digital vakiinnuttaa asemaansa nopealla kasvulla 26.3.2025 14:06:25 EET | Tiedote

Vuonna 2023 perustettu Wuohi Digital on alallaan vielä verrattain uusi tulokas. Kehitystä ja kasvua se ei kuitenkaan ole hidastanut, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihdon kasvu on tuplaantunut. Odotettavissa on, että kasvu jatkuu ja kysyntään tullaan vastaamaan rekrytoinneilla.