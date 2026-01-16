Keski-Suomen hyvinvointialue pilotoi Suomi.fi-viestin lähettämistä 19.1. alkaen
Pilotissa mukana olevat yksiköt fysiatrian poliklinikka, hematologian poliklinikka, kivunhoidon poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä osa perusterveydenhuollon erikoisvastaanotoista, lähettävät ajanvarauskirjeet 19.1. alkaen Suomi.fi-viestinä, mikäli asiakas on ottanut viestit käyttöön.
Keski-Suomen hyvinvointialue on siirtymässä vuoden 2026 aikana käyttämään sähköisiä Suomi.fi-viestejä ajanvarauskirjeiden lähettämiseen, mikäli asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöönsä.
Viestien lähetystä testataan maanantaista 19.1. alkaen seuraavissa yksiköissä:
-
fysiatrian poliklinikka
-
hematologian poliklinikka
-
kivunhoidon poliklinikka
-
korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
-
osa perusterveydenhuollon erikoisvastaanotoista
Pilotin on määrä kestää neljä viikkoa. Pilotin tulosten perusteella Suomi.fi-viestien lähetystä laajennetaan myös muiden yksiköiden ajanvarauskirjeisiin.
-Keski-Suomen hyvinvointialueelta lähetämme kuukausittain tuhansia ajanvarauskirjeitä. Kun kirjeet lähetetään paperin sijaan sähköisesti Suomi.fi-viesteinä, se säästää kustannuksia, vähentää viiveitä ja on ympäristöystävällisempi ratkaisu, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen digijohtaja Jari Porrasmaa.
Mikäli asiakas ei ole ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöönsä, lähetetään Keski-Suomen hyvinvointialueen ajanvarauskirje edelleen paperisena. Varatusta ajasta asiakas saa ilmoituksen edelleen myös tekstiviestitse.
Suomi.fi-viestit käyttöön Suomi.fi-tunnistautumista käyttäville vuoden 2026 aikana
Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön Suomi.fi-tunnistautumista käyttäville vuoden 2026 aikana. Muutoksen tarkempi aikataulu täsmentyy vuoden 2026 kuluessa.
Suomi.fi-viestien käyttöönottoa ehdotetaan asiakkaille jo tällä hetkellä, kun tunnistautuu viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Muutoksen jälkeen erillistä suostumusta käyttöönottoon ei enää kysytä, vaan Suomi.fi-viestien käyttöön tulosta kerrotaan tunnistautumisen yhteydessä.
Suomi.fi-viestit eivät tule käyttöön, jos asiakas ei käytä viranomaisten sähköisiä palveluja. Silloin viranomaispostin saa jatkossakin paperisena. Tuleva muutos ei koske alaikäisiä eikä edunvalvonnassa olevia.
Paperiton palvelu toimii jo nyt hyvinvointialueen laskuissa – tilaa e-lasku
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskuissa paperittomaan palveluun voi siirtyä tekemällä e-laskutussopimuksen omassa verkkopankissa. Tällöin hyvinvointialueen laskut eivät saavu enää paperipostina, vaan e-laskuna omaan verkkopankkiin.
Valtakunnallinen kansalaisneuvonta palvelee kysymyksissä
Digi- ja väestötietoviraston Kansalaisneuvonta palvelee Digi ensin -muutokseen ja viestien käyttöön liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ma–pe klo 9–15 numerossa 0295 000.
Lue lisää Suomi.fi-viesteistä:
-
Lisätietoja Suomi.fi-viesteistä: hyvaks.fi/asiakkaana/suomi-fi-viestit
-
Lisätietoja Suomi.fi-viesteistä: suomi.fi/fi/viestit
-
Lisätietoja Suomi.fi-tunnistuksesta: suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tunnistus/mika-on-suomifi-tunnistus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Porrasmaadigijohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:044 307 1561jari.porrasmaa@hyvaks.fi
Sirpa SundgrenICT-palvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 316 0372sirpa.sundgren@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
