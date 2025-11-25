Wuohi Digital Oy

Hakukoneoptimoinnin 5 tärkeää käytännön hyötyä

16.1.2026 08:54:47 EET | Wuohi Digital Oy | Artikkeli

Google on edelleen ylivoimaisesti tärkein kanava hankkia liikennettä verkkosivuille – tekoälyn kasvaneesta suosiosta huolimatta.

Näin ollen hakukoneoptimointi on lähes välttämätöntä yritykselle, joka haluaa tavoittaa ostohaluiset asiakkaat verkosta.

Hakukoneoptimointi mahdollistaa esimerkiksi seuraavat viisi käytännön hyötyä:

  1. Hakukoneoptimointi tuo jatkuvaa orgaanista asiakasvirtaa.

  2. SEO vähentää asiakashankinnan kustannuksia.

  3. SEO parantaa myyntiä asiakaspolun eri vaiheissa.

  4. Paikallinen hakukoneoptimointi tuo asiakkaat suoraan ovelle.

  5. SEO vahvistaa brändiä ja luottamusta.

