Hakukoneoptimoinnin 5 tärkeää käytännön hyötyä
Google on edelleen ylivoimaisesti tärkein kanava hankkia liikennettä verkkosivuille – tekoälyn kasvaneesta suosiosta huolimatta.
Näin ollen hakukoneoptimointi on lähes välttämätöntä yritykselle, joka haluaa tavoittaa ostohaluiset asiakkaat verkosta.
Hakukoneoptimointi mahdollistaa esimerkiksi seuraavat viisi käytännön hyötyä:
-
Hakukoneoptimointi tuo jatkuvaa orgaanista asiakasvirtaa.
-
SEO vähentää asiakashankinnan kustannuksia.
-
SEO parantaa myyntiä asiakaspolun eri vaiheissa.
-
Paikallinen hakukoneoptimointi tuo asiakkaat suoraan ovelle.
-
SEO vahvistaa brändiä ja luottamusta.
