SEO on digimarkkinoinnin kulmakivi – Näin yritysjohto ymmärtää sen arvon paremmin

16.1.2026 08:57:14 EET | Wuohi Digital Oy | Artikkeli

Hakukoneoptimointi eli SEO on yksi digitaalisen näkyvyyden kulmakivistä – ilman sitä edes laadukas sisältö ei välttämättä saa lukijoita Googlesta.

Google ei kerro tarkkoja tietoja algoritminsa toiminnasta, mutta SEO-ammattilaisilla on hyvä tuntuma siihen, millä perustein Google nostaa sisältöjä hakutulosten kärkeen.

Moni markkinoija haluaisi investoida enemmän hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin usein se, kuinka SEO-toimenpiteiden arvon voi perustella liiketoiminnalle.

Hakukoneoptimoinnin arvon voi hahmottaa paremmin, kun sen kytkee liiketoiminnan lukuihin. Kerro avoimesti, kuinka orgaaninen liikenne, avainsanat ja muut seuraamasi mittarit vaikuttavat yritysjohdolle tärkeisiin mittareihin, kuten myyntiin, kustannustehokkuuteen tai markkinaosuuteen. Artikkelissa kerromme parhaat vinkit siihen, kuinka todistaa SEO:n arvo yritysjohdolle.

