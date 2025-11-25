SEO on digimarkkinoinnin kulmakivi – Näin yritysjohto ymmärtää sen arvon paremmin
Hakukoneoptimointi eli SEO on yksi digitaalisen näkyvyyden kulmakivistä – ilman sitä edes laadukas sisältö ei välttämättä saa lukijoita Googlesta.
Google ei kerro tarkkoja tietoja algoritminsa toiminnasta, mutta SEO-ammattilaisilla on hyvä tuntuma siihen, millä perustein Google nostaa sisältöjä hakutulosten kärkeen.
Moni markkinoija haluaisi investoida enemmän hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin usein se, kuinka SEO-toimenpiteiden arvon voi perustella liiketoiminnalle.
Hakukoneoptimoinnin arvon voi hahmottaa paremmin, kun sen kytkee liiketoiminnan lukuihin. Kerro avoimesti, kuinka orgaaninen liikenne, avainsanat ja muut seuraamasi mittarit vaikuttavat yritysjohdolle tärkeisiin mittareihin, kuten myyntiin, kustannustehokkuuteen tai markkinaosuuteen. Artikkelissa kerromme parhaat vinkit siihen, kuinka todistaa SEO:n arvo yritysjohdolle.
Yhteyshenkilöt
Erik BackToimitusjohtaja, perustajaWuohi DigitalPuh:+358 40 7323322erik@wuohi.fiwuohi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy
Selvitys: Tätä artistia ja yhtyettä suomalaiset googlaavat eniten25.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Digitoimisto Wuohi Digital analysoi aktiivisista kotimaisista artisteista ja yhtyeistä tehtyjä Google-hakuja Semrush-työkalulla*. Kattavan selvityksen voit lukea kokonaisuudessaan Wuohen blogista.
Selvitys: Suomen googlatuimmat huippu-urheilijat 202531.10.2025 09:50:00 EET | Tiedote
Digitoimisto Wuohi Digital analysoi aktiivisista suomalaisurheilijoista tehtyjä Google-hakuja Semrush-työkalulla*. Kattavan selvityksen voit lukea kokonaisuudessaan Wuohen blogista.
Tommi Peräkorpi aloittaa Wuohella Senior Digital Marketing Specialistina7.4.2025 16:05:05 EEST | Tiedote
Wuohi Digitalin tiimi vahvistuu, kun markkinoinnin asiantuntija Tommi Peräkorpi liittyy joukkoon Senior Digital Marketing Specialistin roolissa. Tommi tuo mukanaan vankan osaamisen erityisesti some-mainonnasta sekä kokemusta Suomen suurimpien brändien parissa.
Wuohi Digital vakiinnuttaa asemaansa nopealla kasvulla26.3.2025 14:06:25 EET | Tiedote
Vuonna 2023 perustettu Wuohi Digital on alallaan vielä verrattain uusi tulokas. Kehitystä ja kasvua se ei kuitenkaan ole hidastanut, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihdon kasvu on tuplaantunut. Odotettavissa on, että kasvu jatkuu ja kysyntään tullaan vastaamaan rekrytoinneilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme