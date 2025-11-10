Palvelun aatelia 2025 –kilpailun voittaja on Sale Hurissalo

Sale Hurissalon apulaismarketpäällikkö Jorma Tikka kertoi koko henkilökunnan iloinneen suuresti tunnustuksesta, ja juhlineenkin jo yhdessä. Tikan mukaan tekemistä jatketaan vähintäänkin samaan malliin tulevaisuudessakin. Halu ja into tarjota asiakkaille paras mahdollinen asiakaskokemus on Sale Hurissalon toiminnan ydintä.

Palvelun aatelia –kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa ja kilpailun tavoitteena on nostaa esille Etelä-Savon loistavia palvelualan toimijoita, eli palvelun aatelia. Ehdotuksia kilpailuun kerättiin verkkolomakkeella kesäkauden 2025 aikana, ja niitä saatiin 175 ehdotusta, jotka edustivat 116 yritystä. Kilpailuun tuli ehdokkaita kaikista maakunnan kunnista - tänä vuonna eniten Savonlinnasta. Kaupan- ja palvelualan valiokunta valitsi ehdotusten joukosta 10 finalistia, joiden palvelun tasoon tutustuttiin mysteerishoppauksen merkeissä.

Mysteerishoppauksessa arvioitiin finalistien Bar Ylä (Juva), Fisuburger (Kangasniemi), Iloinen Lanka & Askartelu (Mikkeli), Liukkosen kala (Hirvensalmi / Mäntyharju), Sale Hurissalo, Spahotel Casino (Savonlinna), Specsavers (Savonlinna), Sulkavan Kioski Alanteen Helmi, Ysirauta (Pieksämäki) ja Wanha Osula (Haukivuori) palvelun laatua kokonaismielikuvan, asiakkaan huomioimisen, palvelualttiuden, asiakaslähtöisyyden, lisämyynnin, yleisilmeen sekä WAU-fiiliksen pohjalta. Lisäksi shoppailijoita pyydettiin kertomaan lisähuomioita palvelusta sekä innokkuudesta käydä uudelleen.

Palvelun aatelia 2025 –kilpailun voittaja julkistettiin ja palkittiin Yrittäjägaalassa 24.1.2026 Mikkelissä. Palkinnon vastaanotti apulaismarketpäällikkö Jorma Tikka. Palkintoa olivat luovuttamassa kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Saara Liukkonen, kehityspäällikkö Kristina Mustonen ja toimitusjohtaja Teppo Leinonen.

Lisätietoja:

Kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Saara Liukkonen: saaraliu@saaraliu.fi / 040 5020 583.