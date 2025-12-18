Uutuuskirja tarjoaa tuoreet eväät syömishäiriöiden vaikuttavaan hoitoon – toipuminen alkaa ravitsemustilan korjaamisesta

ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Viljasen ja ETM, KM, laillistettu ravitsemusterapeutti Terhi Jokelaisen toimittama Syömishäiriöiden ravitsemushoito on laajasti uudistettu painos 20 vuotta sitten julkaistusta teoksesta. Kahdessa vuosikymmenessä tieto syömishäiriöistä ja niiden hoidosta on muuttunut merkittävästi.

Täysin uusina aiheina kirjassa käsitellään syömisen välttämis- ja rajoittamishäiriö ARFIDia, syömishäiriöiden perhepohjaista hoitoa, muutoksen tukemista ja työntekijän omaa jaksamista.



Paino korjaantuu ensin, mieli tulee perässä



Ravitsemustilan korjaaminen on keskeinen ja kiireellinen tavoite syömishäiriöiden hoidossa. Sen myötä psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky alkavat vähitellen palautua.

”Vajaaravitsemus aiheuttaa muun muassa aivomuutoksia ja ajattelun jäykistymistä. Nälkiintyminen ylläpitää ja vahvistaa syömishäiriökäyttäytymistä. Itseään ruokkiva noidankehä pitää katkaista mahdollisimman varhain”, Viljanen selventää.

Teoksessa avataan hyvinvointia edistävän syömisen periaatteet, joiden mukaan syömisen tulee olla säännöllistä, riittävää, monipuolista, joustavaa ja sallivaa. Mitään ruokaryhmiä ei suljeta pois. Nämä periaatteet koskevat kaikkia syömishäiriöitä.

Lasten ja nuorten hoidossa keskeisessä roolissa on perhepohjainen hoitomalli, jossa vanhemmat ja läheiset nähdään hoidon tärkeimpänä voimavarana arjessa. Perusideana on se, että läheiset ottavat vastuun ravitsemushoidosta ja ruokailun tukemisesta.

”Sairastunutta ei jätetä yksin tekemään päätöksiä, joita sairastunut mieli ohjaa. Käytännössä vanhemmat esimerkiksi annostelevat ruoan nuorelle hoidon alkuvaiheessa”, Jokelainen kertoo.



Syömishäiriö on vakava ja monimuotoinen sairaus



Yksilöllinen alttius vaihtelee, mutta kuka tahansa voi sairastua syömishäiriöön ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Suomessa noin joka kymmenes nuori aikuinen on sairastanut syömishäiriön.

”Kyseessä on vakava, usein pitkäaikainen sairaus, joka vaikuttaa syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä läheisten elämään”, Viljanen kuvaa.

Kirjassa käsitellään eri syömishäiriöitä, kuten anoreksiaa, bulimiaa ja ahmintahäiriötä, sekä uutena kokonaisuutena ARFID-syömishäiriötä, jossa syömisen rajoittaminen ei liity kehonkuvaan tai laihduttamiseen.

Terveydenhuollon ammattilaisille, kuten ravitsemusterapeuteille, lääkäreille ja hoitajille, sekä opiskelijoille suunnattu kirja tarjoaa välineitä sairauden mekanismien ja ravitsemushoidon keskeisten periaatteiden ymmärtämiseen sekä sairastuneen yksilölliseen kohtaamiseen.

”Muutosmotivaation rakentaminen ja ylläpito ovat hoidon keskeisiä elementtejä. Kirjassa käsitellään laajasti muutokseen liittyviä psykologisia ilmiöitä, hyvää kohtaamista ja tukemisen keinoja”, Jokelainen kertoo.

Sairastuneille ja heidän läheisilleen Jokelainen ja Viljanen suosittelevat Kustannus Oy Duodecimin vuonna 2020 julkaisemaa LT Anna Keski-Rahkosen, psykologi, psykoterapeutti (VET) Pia Charpentierin ja EtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Viljasen toimittamaa Olen juuri syönyt – Läheiselläni on syömishäiriö -kirjaa.

Riikka Viljanen, Terhi Jokelainen (toim.): Syömishäiriöiden ravitsemushoito. Kustannus Oy Duodecim, 2. uudistettu painos 2026. ISBN 978-952-360-296-0 (painettu kirja), ISBN 978-952-360-310-3 (e-kirja).

Lisätietoja: ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Viljanen, p. 040 7505 158, riikkavilj@gmail.com. ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti Terhi Jokelainen, terhi.jokelainen@gmail.com.