The Voice of Finland -kilpailija saa Jenni Vartiaisen itkemään: "Odota, kerään itseäni"
The Voice of Finlandin 15. tuotantokausi alkaa Ruudussa ja Nelosella perjantaina 23. tammikuuta. Jaksot nähdään perjantaisin ja sunnuntaisin. Ensimmäinen jakso nähdään poikkeuksellisesti jo klo 19.30, muut jaksot klo 20. Perjantain jaksossa kuullaan turkulaisen Venla Salmen kasvutarina, sunnuntain jaksossa puolestaan nuori espoolaislaulaja saa Jenni Vartiaisen itkemään.
The Voice of Finlandin kauden avausjaksossa lavalle nousee turkulainen yrittäjä Venla Salmi, 37. Hän pyörittää valmennusyritystä, ja hänen hoitaa sekä ympärivuotista kuntosalia että kesäisin käytössä olevaa ulkokuntosalia.
Venla on luonut uran hyvinvoinnin parissa, mutta hänen oma polkunsa kohti tasapainoista elämää ja arkea on ollut kivikkoinen.
– Olen ollut kovin syömishäiriöinen, ja riittämättömyyden tunne on ollut suurin tekijä. 24-vuotiaana putosin kärryiltä ja olen sairastunut masennukseen ja uupunut täysin. Itse sanon aina, että kävin hakemassa pohjalta vauhtia, Venla sanoo esittelyvideossaan.
Juurikin omat kokemukset ja vastoinkäymiset ovat nostaneet halun auttaa muita.
– Nykyään yritän auttaa ihmisiä saamaan takaraivosta pois tietynlaisia uskomuksia ja oppeja. Jos haluaa olla terve, ei tarvitse syödä pahaa ruokaa ja rääkätä itseään, vaan miten voimme rakentaa sellaista tasapainoisempaa kokonaisuutta ja voida hyvin.
Kuntoilun ja hyvinvoinnin lisäksi musiikki on Venlalle tärkeä asia. The Voice of Finlandiin osallistuminen on hänelle merkittävä hyppy tuntemattomaan.
– Tämähän on kilpailu, joten eihän tänne lähdetä ilman ajatusta, että mennään päätyyn asti. Jännittää tosi paljon. Haluan luottaa siihen, että olen rakentanut sisäistä luottamusta ja uskoa itseeni, että nyt olisi aikaa päästää irti ja nauttia tekemisestä.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 19.30.
Sunnuntain jaksossa:
17-vuotias laulaja saa Jenni Vartiaisen kyyneliin: ”En nyt oikein pysty puhumaan”
Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee 17-vuotias espoolainen Sesilia Azmat. Hän esittää Christina Aguileran kappaleen Hurt.
Ensimmäisenä tuolinsa kääntää SANNI. Toisena tuolinsa kääntää herkistynyt Jenni Vartiainen, joka pysty peittämään liikutustaan.
– Oh my goodness, Sesilia! Tätä ei ole tapahtunut, että alan vollottaa täällä. Voi vitsi. Odota, kerään itseäni. Tuo oli ihan sairaan kaunista, Jenni sanoo.
– Siis voi vitsi minä tykkään sinusta. Siis minä suorastaan rakastan sinua. Se meni minulla nyt jonnekin ihon alle. Minkä ikäinen olet ja mistä tulet? Jenni kysyy.
Sesilia kertoo olevansa 17-vuotias ja asuvansa Espoossa. Hänen ikänsä saa Jennin silmät suurenemaan.
– Sinä et ole 17! Apua! Onkohan kukaan 17-vuotias itkettänyt minua koskaan? Siis wau, wau, wau! Haen aina laulajasta tarinankertojaa, joka sinä olet – ja tyyppiä, joka koskettaa ja biisikin on hieno. Sesilia, en pysty nyt oikein puhumaan. Teit minuun suuren vaikutuksen. Rakastan sinua, uskon sinuun ja olisi etuoikeus päästä valmentamana sinua. Tunne, jonka sinusta sain, pidän huolen siitä, että kaikki muutkin saavat sen fiiliksen sinusta. Tätä musiikki on parhaimmillaan ja se, että ääni koskettaa näin. Kiitän sinua, olet upea! Tule tiimiini, Jenni sanoo.
Jennin tavoin myös SANNI on mykistynyt Sesilian esityksestä.
– Tapasi kertoa tarinaa ja todella kipeää tarinaa on pysäyttävä. En voi uskoa, että olet 17-vuotias. Mutta jos on kyky koskettaa tuolla tavalla, ei se katso ikää tai mitään. Se kuului, ettei se tullut mistään keksitystä tai näytellystä. Silloin alkaa tapahtua sitä, että ihmiset ovat poissa tolaltaan. Pystyt olemaan näin jännitteisessä tilanteessa olemaan noin haavoittuvainen ja auki. Siinä on vahvuutta ja voimaa, jota ei pysty sanoittamaan, SANNI hehkuttaa.
Kumman tiimiin Sesilia hyppää? Se selviää The Voice of Finlandissa sunnuntaina klo 20.
Kauden avausjaksossa perjantaina 23. tammikuuta klo 19.30 mukana ovat nämä laulajat:
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
40-vuotias Helena Haaparanta on helsinkiläinen musiikin monitoiminainen, joka tekee ja tuottaa musiikkia, johtaa kuoroja, opettaa laulua ja toimii ääninäyttelijänä. Hän on kiertänyt maailmaa eri bändien kanssa ja rakentaa tällä hetkellä omaa artistin uraansa. Elämässään Helena on vastoinkäymisten jälkeen päässyt tasapainoon itsensä kanssa ja aikoo vastedes olla itsensä paras kaveri.
Marcus Vuorela, 27, Savonlinna
Savonlinnassa asuva 27-vuotias Marcus Vuorela opiskelee sosionomiksi. Marcus on kotoisin Helsingistä, mutta hänen juurensa ovat Etiopiassa, mistä hänet on adoptoitu 1-vuotiaana. Laulaminen tuli Marcuksen elämään kuoron kautta. Voicessa Marcus aikoo antaa kaikkensa ja näyttää erityisesti itselleen omat kykynsä.
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
25-vuotias Flora Ann Heinäsuo asuu Helsingissä, mutta hän on kotoisin Hämeenkyröstä. Hän on kasvanut kaksikielisessä maatilan yrittäjäperheessä – hänen isänsä on suomalainen ja äiti amerikkalainen. Minnesota onkin Flora Annin toinen koti. Flora Ann tekee monipuolisesti taidetta kuvataiteesta musiikkiin.
Yeva Khelal, 21, Turku
21-vuotias Yeva Khelal muutti Ukrainasta Suomeen sodan takia. Nyt hän asuu Turussa ja opiskelee sairaanhoitajaksi. Musiikki on aina ollut tärkeä osa Yevan elämää, ja siinä tärkeintä on musiikin herättämät tunteet. Nyt Yeva haluaa haastaa itseään ja kasvattaa esiintymisrohkeuttaan.
Arthur Rinne, 27, Vantaa
Vantaalla asuva 27-vuotias Arthur työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa. Voiceen Arthurin ilmoitti mukaan hänen työkaverinsa, joka halusi vastata Arthurin tekemään jäynään. Arthur on ollut pienestä asti kova esiintymään, mutta suurin innostus musiikkia kohtaan alkoi Arthurin tädin esitellessä hänelle Tina Turnerin. Lavalla Arthur aikoo antaa kaikkensa.
Venla Salmi, 37, Turku
37-vuotias Venla Salmi on turkulainen valmennus- ja kuntosaliyrittäjä. Aiemmin Venla työskenteli tanssijana ja tanssinopettajana. Venla on joutunut kokemaan elämässään uupumisen, ja siitä toivuttuaan hän on halunnut auttaa myös muita ihmisiä löytämään tasapainoa ja onnellisuutta. Musiikki on ollut Venlalle tärkein henkirenkä tunteiden purkamiseen.
Anita Poti, 21, Vantaa
Vantaalla asuva 21-vuotias Anita Poti opiskelee laboratorioanalyytikoksi ja työskentelee kaupassa. Vapaa-ajallaan hän tykkää käydä kirpputoreilla, tuunata vaatteita ja tehdä koruja. Anita aloitti viulun soittamisen jo nuorena. Myöhemmin hän on soittanut myös kitaraa. Laulaminen on kuitenkin saanut isomman merkityksen hänen elämässään vasta aikuisiällä. Voicessa Anita haluaa haastaa itseään ja tuoda lavalle elämyksen.
Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:
Ada Wessberg, 26, Pori
Adele Kemiläinen, 23, Kuopio
Anita Poti, 21, Vantaa
Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää
Anna Lahtinen, 27, Helsinki
Anna Piirainen, 25, Oulu
Anne Vihelä, 45, Seinäjoki
Annika Parviainen, 33, Kaavi
Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki
Antti Timonen, 40, Miehikkälä
Apple Grace, 36, Järvenpää
Arthur Rinne, 27, Vantaa
Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia
Eero Saunamäki, 45, Helsinki
Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki
Eicca Nikula, 21, Haapajärvi
Elisa Ruuska, 29, Helsinki
Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä
Elviira Lehtonen, 19, Porvoo
Emma Salmi, 22, Tampere
Emmi Kallio, 16, Tampere
Eveliina Tuulia, 28, Helsinki
Fanny Norrgård, 16, Laitila
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
Greta Mandelin, 40, Helsinki
Hana Orllati, 19, Vantaa
Hanna Leino, 37, Hollola
Heidi Försti, 17, Seinäjoki
Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
Helni Jurvelin, 17, Oulu
Henna Vahtera, 39, Vantaa
Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki
Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki
Ilari Mattila, 32, Tampere
Jaakko Seppälä, 29, Helsinki
Jakke Aho, 52, Turku
Jane Kuivalainen, 40, Kerava
Janita Ruhala, 34, Haapajärvi
Jarkko Timonen, 36, Tampere
Jarmo Saarni, 29, Oulu
Jarno Perokorpi, 37, Helsinki
Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula
Jenni Johanna, 37, Enontekiö
Jisook Kim, 43, Tampere
John Danzig, 41, Lahti
Joni Peltonen, 24, Harjavalta
Jose Carlos, 32, Vantaa
Julia Trinh, 23, Helsinki
Jussi Koivisto, 33, Kiiminki
Jussi Mattsson, 39, Kouvola
Justiina Luukaslammi, 25, Tampere
Jyry Pietikäinen, 22, Lahti
Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula
Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi
Kalle Jussila, 64, Mäntsälä
Karim Ameziane, 29, Tampere
Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä
Kelly Koger, 19, Helsinki
Kiia Pitkänen, 25, Espoo
Kreetta Sihvola, 25, Helsinki
Kristian Meurman, 45, Lohja
Leena Saarinen, 61, Riihimäki
Leeni Pihlakoski, 29, Espoo
Madeleine Laure, 35, Helsinki
Marcus Vuorela, 27, Savonlinna
Maria Forsman, 27, Helsinki
Marika Laaksonen, 38, Laitila
Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi
Markus Blom, 42, Kaarina
Markus Kuusisto, 49, Sastamala
Max Lindblom, 21, Espoo
Merette Brandt, 35, Jyväskylä
Minna Mäkelä, 25, Helsinki
Nattalie Hill, 30, Jyväskylä
Nea Polvinen, 21, Oulu
Nico Antero, 40, Järvenpää
Niklas Tontti, 21, Turku
Nina Lindroos, 43, Kauniainen
Ninja Saastamoinen, 36, Lahti
Ohto Heiskanen, 18, Espoo
Omotola Adeshina, 27, Helsinki
Onni Eloranta, 26, Kerava
Onni Hytönen, 21, Helsinki
Oona Nieminen, 25, Helsinki
Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää
Rubin Grace, 34, Espoo
Ruut Kannikoski, 22, Sipoo
Saimi Raassina, 23, Helsinki
Samuli Suvanto, 26, Turku
Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski
Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä
Sari Hopia, 57, Helsinki
Saw Shane, 38, Ruokolahti
Selma Lepistö, 19, Espoo
Sesilia Azmat, 17, Espoo
Severi Honkonen, 24, Tampere
Shambhu Adhikari, 23, Turku
Sini Tiusanen, 22, Kokkola
Tara Hasan, 22, Helsinki
Tarja Koponen, 62, Ylivieska
Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä
Teresa Jokinen, 16, Tampere
Tom Söderström, 60, Suolahti
Tony Romeo, 36, Saarijärvi
Tuomas Savolainen, 40, Kokkola
Tuuli Kantola, 16, Jokioinen
Valtteri Uotila, 26, Helsinki
Venla Salmi, 37, Turku
Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi
Ville Pulkkinen, 28, Kemi
Väinö Riihimäki, 27, Espoo
Yeva Khelal, 21, Turku
