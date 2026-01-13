The Voice of Finland -kilpailija saa Jenni Vartiaisen itkemään: "Odota, kerään itseäni"

Kuvaaja: Saku Tiainen

The Voice of Finlandin kauden avausjaksossa lavalle nousee turkulainen yrittäjä Venla Salmi, 37. Hän pyörittää valmennusyritystä, ja hänen hoitaa sekä ympärivuotista kuntosalia että kesäisin käytössä olevaa ulkokuntosalia.

Venla on luonut uran hyvinvoinnin parissa, mutta hänen oma polkunsa kohti tasapainoista elämää ja arkea on ollut kivikkoinen.

– Olen ollut kovin syömishäiriöinen, ja riittämättömyyden tunne on ollut suurin tekijä. 24-vuotiaana putosin kärryiltä ja olen sairastunut masennukseen ja uupunut täysin. Itse sanon aina, että kävin hakemassa pohjalta vauhtia, Venla sanoo esittelyvideossaan.

Juurikin omat kokemukset ja vastoinkäymiset ovat nostaneet halun auttaa muita.

– Nykyään yritän auttaa ihmisiä saamaan takaraivosta pois tietynlaisia uskomuksia ja oppeja. Jos haluaa olla terve, ei tarvitse syödä pahaa ruokaa ja rääkätä itseään, vaan miten voimme rakentaa sellaista tasapainoisempaa kokonaisuutta ja voida hyvin.

Kuntoilun ja hyvinvoinnin lisäksi musiikki on Venlalle tärkeä asia. The Voice of Finlandiin osallistuminen on hänelle merkittävä hyppy tuntemattomaan.

– Tämähän on kilpailu, joten eihän tänne lähdetä ilman ajatusta, että mennään päätyyn asti. Jännittää tosi paljon. Haluan luottaa siihen, että olen rakentanut sisäistä luottamusta ja uskoa itseeni, että nyt olisi aikaa päästää irti ja nauttia tekemisestä.

The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 19.30.

VIDEO: "Kävin hakemassa pohjalta vauhtia" – Hyvinvointiyrittäjä Venla, 37, paljastaa rajun taustansa ennen TVOF-esiintymistä

VIDEO: Yllättävä tilanne TVOFin avausjaksossa: Tuttu ääni saa lähes kaikki valmentajat kääntymään – paitsi Jenni Vartiaisen

Sunnuntain jaksossa:

17-vuotias laulaja saa Jenni Vartiaisen kyyneliin: ”En nyt oikein pysty puhumaan”

Kuvaaja: Saku Tiainen

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee 17-vuotias espoolainen Sesilia Azmat. Hän esittää Christina Aguileran kappaleen Hurt.

Ensimmäisenä tuolinsa kääntää SANNI. Toisena tuolinsa kääntää herkistynyt Jenni Vartiainen, joka pysty peittämään liikutustaan.

– Oh my goodness, Sesilia! Tätä ei ole tapahtunut, että alan vollottaa täällä. Voi vitsi. Odota, kerään itseäni. Tuo oli ihan sairaan kaunista, Jenni sanoo.

– Siis voi vitsi minä tykkään sinusta. Siis minä suorastaan rakastan sinua. Se meni minulla nyt jonnekin ihon alle. Minkä ikäinen olet ja mistä tulet? Jenni kysyy.

Sesilia kertoo olevansa 17-vuotias ja asuvansa Espoossa. Hänen ikänsä saa Jennin silmät suurenemaan.

– Sinä et ole 17! Apua! Onkohan kukaan 17-vuotias itkettänyt minua koskaan? Siis wau, wau, wau! Haen aina laulajasta tarinankertojaa, joka sinä olet – ja tyyppiä, joka koskettaa ja biisikin on hieno. Sesilia, en pysty nyt oikein puhumaan. Teit minuun suuren vaikutuksen. Rakastan sinua, uskon sinuun ja olisi etuoikeus päästä valmentamana sinua. Tunne, jonka sinusta sain, pidän huolen siitä, että kaikki muutkin saavat sen fiiliksen sinusta. Tätä musiikki on parhaimmillaan ja se, että ääni koskettaa näin. Kiitän sinua, olet upea! Tule tiimiini, Jenni sanoo.

Jennin tavoin myös SANNI on mykistynyt Sesilian esityksestä.

– Tapasi kertoa tarinaa ja todella kipeää tarinaa on pysäyttävä. En voi uskoa, että olet 17-vuotias. Mutta jos on kyky koskettaa tuolla tavalla, ei se katso ikää tai mitään. Se kuului, ettei se tullut mistään keksitystä tai näytellystä. Silloin alkaa tapahtua sitä, että ihmiset ovat poissa tolaltaan. Pystyt olemaan näin jännitteisessä tilanteessa olemaan noin haavoittuvainen ja auki. Siinä on vahvuutta ja voimaa, jota ei pysty sanoittamaan, SANNI hehkuttaa.

Kumman tiimiin Sesilia hyppää? Se selviää The Voice of Finlandissa sunnuntaina klo 20.

VIDEO: 17-vuotias Sesilia saa Jenni Vartiaisen kyyneliin: "Odota, kerään itseni"

The Voice of Finlandin kuvia voit ladata täältä.

Kauden avausjaksossa perjantaina 23. tammikuuta klo 19.30 mukana ovat nämä laulajat:

Kuvaaja: Saku Tiainen

Helena Haaparanta, 40, Helsinki

40-vuotias Helena Haaparanta on helsinkiläinen musiikin monitoiminainen, joka tekee ja tuottaa musiikkia, johtaa kuoroja, opettaa laulua ja toimii ääninäyttelijänä. Hän on kiertänyt maailmaa eri bändien kanssa ja rakentaa tällä hetkellä omaa artistin uraansa. Elämässään Helena on vastoinkäymisten jälkeen päässyt tasapainoon itsensä kanssa ja aikoo vastedes olla itsensä paras kaveri.

Kuvaaja: Saku Tiainen

Marcus Vuorela, 27, Savonlinna

Savonlinnassa asuva 27-vuotias Marcus Vuorela opiskelee sosionomiksi. Marcus on kotoisin Helsingistä, mutta hänen juurensa ovat Etiopiassa, mistä hänet on adoptoitu 1-vuotiaana. Laulaminen tuli Marcuksen elämään kuoron kautta. Voicessa Marcus aikoo antaa kaikkensa ja näyttää erityisesti itselleen omat kykynsä.

Kuvaaja: Jukka Alasaari

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

25-vuotias Flora Ann Heinäsuo asuu Helsingissä, mutta hän on kotoisin Hämeenkyröstä. Hän on kasvanut kaksikielisessä maatilan yrittäjäperheessä – hänen isänsä on suomalainen ja äiti amerikkalainen. Minnesota onkin Flora Annin toinen koti. Flora Ann tekee monipuolisesti taidetta kuvataiteesta musiikkiin.

Kuvaaja: Saku Tiainen

Yeva Khelal, 21, Turku

21-vuotias Yeva Khelal muutti Ukrainasta Suomeen sodan takia. Nyt hän asuu Turussa ja opiskelee sairaanhoitajaksi. Musiikki on aina ollut tärkeä osa Yevan elämää, ja siinä tärkeintä on musiikin herättämät tunteet. Nyt Yeva haluaa haastaa itseään ja kasvattaa esiintymisrohkeuttaan.

Kuvaaja: Saku Tiainen

Arthur Rinne, 27, Vantaa

Vantaalla asuva 27-vuotias Arthur työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa. Voiceen Arthurin ilmoitti mukaan hänen työkaverinsa, joka halusi vastata Arthurin tekemään jäynään. Arthur on ollut pienestä asti kova esiintymään, mutta suurin innostus musiikkia kohtaan alkoi Arthurin tädin esitellessä hänelle Tina Turnerin. Lavalla Arthur aikoo antaa kaikkensa.

Kuvaaja: Jukka Alasaari

Venla Salmi, 37, Turku

37-vuotias Venla Salmi on turkulainen valmennus- ja kuntosaliyrittäjä. Aiemmin Venla työskenteli tanssijana ja tanssinopettajana. Venla on joutunut kokemaan elämässään uupumisen, ja siitä toivuttuaan hän on halunnut auttaa myös muita ihmisiä löytämään tasapainoa ja onnellisuutta. Musiikki on ollut Venlalle tärkein henkirenkä tunteiden purkamiseen.

Kuvaaja: Saku Tiainen

Anita Poti, 21, Vantaa

Vantaalla asuva 21-vuotias Anita Poti opiskelee laboratorioanalyytikoksi ja työskentelee kaupassa. Vapaa-ajallaan hän tykkää käydä kirpputoreilla, tuunata vaatteita ja tehdä koruja. Anita aloitti viulun soittamisen jo nuorena. Myöhemmin hän on soittanut myös kitaraa. Laulaminen on kuitenkin saanut isomman merkityksen hänen elämässään vasta aikuisiällä. Voicessa Anita haluaa haastaa itseään ja tuoda lavalle elämyksen.

Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Wessberg, 26, Pori

Adele Kemiläinen, 23, Kuopio

Anita Poti, 21, Vantaa

Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää

Anna Lahtinen, 27, Helsinki

Anna Piirainen, 25, Oulu

Anne Vihelä, 45, Seinäjoki

Annika Parviainen, 33, Kaavi

Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki

Antti Timonen, 40, Miehikkälä

Apple Grace, 36, Järvenpää

Arthur Rinne, 27, Vantaa

Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia

Eero Saunamäki, 45, Helsinki

Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki

Eicca Nikula, 21, Haapajärvi

Elisa Ruuska, 29, Helsinki

Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä

Elviira Lehtonen, 19, Porvoo

Emma Salmi, 22, Tampere

Emmi Kallio, 16, Tampere

Eveliina Tuulia, 28, Helsinki

Fanny Norrgård, 16, Laitila

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

Greta Mandelin, 40, Helsinki

Hana Orllati, 19, Vantaa

Hanna Leino, 37, Hollola

Heidi Försti, 17, Seinäjoki

Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki

Helena Haaparanta, 40, Helsinki

Helni Jurvelin, 17, Oulu

Henna Vahtera, 39, Vantaa

Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki

Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki

Ilari Mattila, 32, Tampere

Jaakko Seppälä, 29, Helsinki

Jakke Aho, 52, Turku

Jane Kuivalainen, 40, Kerava

Janita Ruhala, 34, Haapajärvi

Jarkko Timonen, 36, Tampere

Jarmo Saarni, 29, Oulu

Jarno Perokorpi, 37, Helsinki

Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula

Jenni Johanna, 37, Enontekiö

Jisook Kim, 43, Tampere

John Danzig, 41, Lahti

Joni Peltonen, 24, Harjavalta

Jose Carlos, 32, Vantaa

Julia Trinh, 23, Helsinki

Jussi Koivisto, 33, Kiiminki

Jussi Mattsson, 39, Kouvola

Justiina Luukaslammi, 25, Tampere

Jyry Pietikäinen, 22, Lahti

Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula

Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi

Kalle Jussila, 64, Mäntsälä

Karim Ameziane, 29, Tampere

Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä

Kelly Koger, 19, Helsinki

Kiia Pitkänen, 25, Espoo

Kreetta Sihvola, 25, Helsinki

Kristian Meurman, 45, Lohja

Leena Saarinen, 61, Riihimäki

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Madeleine Laure, 35, Helsinki

Marcus Vuorela, 27, Savonlinna

Maria Forsman, 27, Helsinki

Marika Laaksonen, 38, Laitila

Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi

Markus Blom, 42, Kaarina

Markus Kuusisto, 49, Sastamala

Max Lindblom, 21, Espoo

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Minna Mäkelä, 25, Helsinki

Nattalie Hill, 30, Jyväskylä

Nea Polvinen, 21, Oulu

Nico Antero, 40, Järvenpää

Niklas Tontti, 21, Turku

Nina Lindroos, 43, Kauniainen

Ninja Saastamoinen, 36, Lahti

Ohto Heiskanen, 18, Espoo

Omotola Adeshina, 27, Helsinki

Onni Eloranta, 26, Kerava

Onni Hytönen, 21, Helsinki

Oona Nieminen, 25, Helsinki

Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää

Rubin Grace, 34, Espoo

Ruut Kannikoski, 22, Sipoo

Saimi Raassina, 23, Helsinki

Samuli Suvanto, 26, Turku

Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski

Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä

Sari Hopia, 57, Helsinki

Saw Shane, 38, Ruokolahti

Selma Lepistö, 19, Espoo

Sesilia Azmat, 17, Espoo

Severi Honkonen, 24, Tampere

Shambhu Adhikari, 23, Turku

Sini Tiusanen, 22, Kokkola

Tara Hasan, 22, Helsinki

Tarja Koponen, 62, Ylivieska

Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä

Teresa Jokinen, 16, Tampere

Tom Söderström, 60, Suolahti

Tony Romeo, 36, Saarijärvi

Tuomas Savolainen, 40, Kokkola

Tuuli Kantola, 16, Jokioinen

Valtteri Uotila, 26, Helsinki

Venla Salmi, 37, Turku

Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi

Ville Pulkkinen, 28, Kemi

Väinö Riihimäki, 27, Espoo

Yeva Khelal, 21, Turku