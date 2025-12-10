Verihuolto alkaa luovuttajista - uudet verenluovuttajat ovat avainasemassa
Vuonna 2025 verenluovutuksessa kävi 107 878 luovuttajaa. Kaikista kävijöistä uusia luovuttajia oli hieman alle 19 000. Miehet ohittivat ensimmäistä kertaa naiset uusien luovuttajien määrässä. Lisää uusia verenluovuttajia tarvitaan ja tämän vuoden tavoitteena on saada heitä 22 000.
Uusia hieman yli 17 % kaikista verenluovuttajista
Uusia verenluovuttajia rekisteröityi vuonna 2025 yhteensä 18 767, joka on 17,40 % kaikista luovutuksessa käyneistä.
Ensimmäistä kertaa miehet ohittivat naiset uusien luovuttajien määrässä: miehiä rekisteröityi 9 525, naisia 9 242. Miesten osuus uusista luovuttajista nousi 51 prosenttiin.
Naiset ovat kuitenkin edelleen miehiä ahkerampia verenluovuttajia: naisten osuus kaikista kävijöistä oli 54 % ja miesten osuus 46 %.
Vuoden 2026 tavoitteena 22 000 uutta verenluovuttajaa
Suomessa vain 3 % luovutusikäisestä väestöstä luovuttaa vuosittain verta. Verenluovuttajakunnan vahvistaminen ja uusien luovuttajien saaminen on yksi tärkeimmistä Veripalvelun varautumisen tavoitteista.
Kaikkiaan viime vuoden aikana 107 878 henkilöä kävi verenluovutuksessa.
”Kiitos kuuluu jokaiselle luovutuksessa käyneelle, työpaikoille, jotka ovat sallineet työajalla luovutukset sekä puolestapuhujille”, verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén kiittää.
Lisää verenluovuttajia kuitenkin tarvitaan. Joka kuukausi osa säännöllisesti verta luovuttavista joutuu lopettamaan esimerkiksi iän tai sairauksien vuoksi. Luovuttajille voi myös tulla pitkiä taukoja elämäntilanteen takia. Tänä vuonna tavoitteena on saada 22 000 ensiluovuttajaa ojentamaan kätensä, ja jo aiemmin verta luovuttaneet jatkamaan verenluovutusta.
”Uudet luovuttajat ovat avainasemassa huoltovarmuuden näkökulmasta. Heidän avullaan luovuttajakuntaa voidaan kasvattaa sekä pitää se monipuolisena ja joustavana, niin että koko verihuolto pysyy turvattuna nyt ja tulevaisuudessa”, Castrén painottaa.
”Vapaaehtoiset verenluovuttajat ovat korvaamaton apu potilaille. Verenluovutus on helppo ja hyvän mielen tapa auttaa, eikä se vie kuin noin tunnin aikaa. Iso osa ihmisistä voi luovuttaa verta”, Johanna Castrén kannustaa.
Varuskunnat vahvassa roolissa
Varuskuntien merkitys erityisesti uusien luovuttajien osalta korostui vuonna 2025. Varuskuntaluovuttajat ovat merkittävin yksittäinen uusien luovuttajien ryhmä.
Viime vuonna varuskunnissa kävi 2 455 uutta luovuttajaa. Tämä on 13 % kaikista uusista luovuttajista (2022: 7 %, 2023: 10 %, 2024: 11 %).
“Luovutustilaisuuksien määrää varuskunnissa on lisätty ja kiitämme Puolustusvoimia tärkeästä yhteistyöstä. On hienoa, että vapaaehtoinen verenluovutus mahdollistetaan palvelusta suorittaville nuorille”, Castrén toteaa.
Englannin kielellä asioivien määrä kasvussa
Verenluovutus on mahdollista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Vuonna 2025 englannin kielellä asioivien verenluovuttajien osuus kasvoi jälleen. Viime vuonna heidän osuutensa oli 2,5 % käyneistä, kun vuoden 2024 vastaava luku oli 2,1 %. Vuonna 2023 englanninkielisten määrä oli 1,5 %.
Ruotsiksi asioivien prosenttiosuus vuonna 2025 oli 7,2 %. Heidän osuutensa vuoden 2024 luovuttajista oli 7,1 %.
Veripalvelu on Suomessa ainoa alansa toimija. Vuosittain potilaat tarvitsevat verta esimerkiksi leikkauksissa, sairauksien hoidossa sekä synnytyksissä ja onnettomuuksissa. Verivalmisteet ovat ”tuorevalmisteita”, joita ei voi varastoida pitkiä aikoja. Verta ei voida valmistaa keinotekoisesti, vaan jokainen veripussi tulee vapaaehtoiselta luovuttajalta.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
