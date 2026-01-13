Encore! tuo kansallismaisemia ja urbaania sykettä Tampereen taidemuseoon

Koko talon kattava Encore! avaa suomalaisen kulttuurin vaiheita sekä kuvataiteen aihepiirejä 1810-luvulta 2020-luvulle. Näyttelykerronta perustuu museon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa 1800- ja 1900-luvun teoksiin. Kokoelman ja Suomen taiteen historian suosituimpia aihepiirejä olivat tuolloin maisemat, maalaiselämä, kansankuvaus, symbolismi, Kalevala, asetelmat, muotokuvat ja kaupunkilaisaiheet. Samalla luodaan mielenkiintoisia rinnastuksia nykytaiteen teoksiin. Pohjakerroksessa on esillä erilaisin tekniikoin toteutettuja nykytaiteilijoiden teoksia, joiden teemana on ihmisten väliset kohtaamiset ja yksinolo.

Näyttely käsittää Tampereen taidemuseon ja Tampereen kaupungin kokoelman teoksia lähes 90 taiteilijalta. Esille tulee maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuva- ja mediataidetta. Mukana on ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä myös laaja kokonaisuus teoksia Tampereen Raatihuoneelta. Kevään ohjelmaa elävöittävät draamakierrokset sekä tampereenkieliset kierrokset.

Näyttelyn klassikkotaiteilijoita ovat mm. Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Tove Jansson, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Maria Wiik ja Ferdinand von Wright. Kansainvälistä taidetta edustavat Ivan Aivazovski ja Ilja Repin. Nykytaiteilijoista ovat mukana mm. Emma Ainala, Helena Hietanen, Anssi Kasitonni, Rauha Mäkilä ja Kaija Papu.

Taidemuseon viimeisen avoinnaolokuukauden huipentaa Helene Schjerfbeckin (1862–1946) pienoisnäyttely, joka esittelee viisi Schjerfbeckin teosta Nordean Taidesäätiön kokoelmista. Teokset avaavat Helene Schjerfbeckin taiteellisen uran eri vaiheita. Mukana on myös suoraan New Yorkin METin näyttelystä saapuva moderni kasvokuva Hiljaisuus (1907). Helene Schjerfbeck on eräs Suomen taiteen arvostetuimpia tekijöitä ja modernin taiteen tienraivaaja.



Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista

7.2.–14.6.2026

Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö

19.5.–14.6.2026