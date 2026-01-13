Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Encore! tuo kansallismaisemia ja urbaania sykettä Tampereen taidemuseoon

19.1.2026 08:00:00 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote

Jaa

Tampereen taidemuseon kevään näyttely Encore! – Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista tuo vielä kerran yleisön nähtäville merkittävät klassikkoteokset ja puhuttelevaa nykytaidetta museon hallinnoimista kokoelmista. Näyttelyn päättyessä kesäkuussa lähes satavuotias taidemuseo sulkee ovensa noin neljän vuoden ajaksi peruskorjauksen ja uudisrakennushankkeen vuoksi.

Luurankomainen mies seisoo ja puree ohutta puunrunkoa niityllä.
Hugo Simberg: Syksy, 1895. Guassi ja kultaväri paperille. Tampereen taidemuseon kokoelma. Jari Kuusenaho

Koko talon kattava Encore! avaa suomalaisen kulttuurin vaiheita sekä kuvataiteen aihepiirejä 1810-luvulta 2020-luvulle. Näyttelykerronta perustuu museon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa 1800- ja 1900-luvun teoksiin. Kokoelman ja Suomen taiteen historian suosituimpia aihepiirejä olivat tuolloin maisemat, maalaiselämä, kansankuvaus, symbolismi, Kalevala, asetelmat, muotokuvat ja kaupunkilaisaiheet. Samalla luodaan mielenkiintoisia rinnastuksia nykytaiteen teoksiin. Pohjakerroksessa on esillä erilaisin tekniikoin toteutettuja nykytaiteilijoiden teoksia, joiden teemana on ihmisten väliset kohtaamiset ja yksinolo.

Näyttely käsittää Tampereen taidemuseon ja Tampereen kaupungin kokoelman teoksia lähes 90 taiteilijalta. Esille tulee maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuva- ja mediataidetta. Mukana on ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä myös laaja kokonaisuus teoksia Tampereen Raatihuoneelta. Kevään ohjelmaa elävöittävät draamakierrokset sekä tampereenkieliset kierrokset. 

Näyttelyn klassikkotaiteilijoita ovat mm. Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Tove Jansson, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Maria Wiik ja Ferdinand von Wright. Kansainvälistä taidetta edustavat Ivan Aivazovski ja Ilja Repin. Nykytaiteilijoista ovat mukana mm. Emma Ainala, Helena Hietanen, Anssi Kasitonni, Rauha Mäkilä ja Kaija Papu.

Taidemuseon viimeisen avoinnaolokuukauden huipentaa Helene Schjerfbeckin (1862–1946) pienoisnäyttely, joka esittelee viisi Schjerfbeckin teosta Nordean Taidesäätiön kokoelmista. Teokset avaavat Helene Schjerfbeckin taiteellisen uran eri vaiheita. Mukana on myös suoraan New Yorkin METin näyttelystä saapuva moderni kasvokuva Hiljaisuus (1907). Helene Schjerfbeck on eräs Suomen taiteen arvostetuimpia tekijöitä ja modernin taiteen tienraivaaja.


Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista
7.2.–14.6.2026

Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö
19.5.–14.6.2026

Avainsanat

Taidenäyttelytklassikotnykytaidettavielä kerrantampere

Yhteyshenkilöt

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot

Virpi Nikkari, näyttelypäällikkö, Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Puh: +358 (0)40 800 4389, virpi.nikkari@tampere.fi

Kuvat

Luurankomainen mies seisoo ja puree ohutta puunrunkoa niityllä.
Hugo Simberg: Syksy, 1895. Guassi ja kultaväri paperille. Tampereen taidemuseon kokoelma.
Jari Kuusenaho
Lataa
Kirkkaanvihreä tyttöveistos, jossa on sammalmainen pinta.
Kim Simonsson: Fashionable Mossgirl, 2022–23. Keramiikka, nailonkuitu, epoksihartsi ja readymade. Tampereen taidemuseon kokoelma.
Jefunne Gimpel
Lataa
Perheenjäsenet istuvat varjossa kivestä tehdyn talon edessä ulkona.
Elin Danielson–Gambogi: Italialainen perhe, 1900. Öljy kankaalle. Tampereen taidemuseon kokoelma.
Jari Kuusenaho
Lataa
Kaksi nuorta käyttää tietokoneita ja kännykkää vaaleanpunaisessa tyyny- ja peitekasassa.
Emma Ainala: Sad Online, 2016. Öljy kankaalle. Tampereen kaupungin kokoelma.
Jari Kuusenaho
Lataa
Virkattu poliisiauto luonnollisessa koossa.
Kaija Papu: PI541, 2012. Tekstiiliveistos. Tampereen kaupungin kokoelma
Jari Kuusenaho
Lataa
Neljän alastonta nuorta naista kesäisenä päivänä.
Pekka Halonen: Neljä tyttöä, 1913. Öljy kankaalle. Tampereen kaupungin kokoelma
Lataa
Talvinen yömaisema satamasta.
Berndt Lindholm: Satama kuutamossa, 1875. Öljy kankaalle. Tampereen taidemuseon kokoelma.
Jari Kuusenaho
Lataa
Muotokuva tummasta naisesta, jolla on vaaleansininen pusero ja tumma nuttura.
Helene Schjerfbeck: Hiljaisuus, 1907. Öljy ja tempera kankaalle. Nordean Taidesäätiö.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo vuonna 2026 – Omien kokoelmien juhlaa ennen museon sulkeutumista sekä muumimukimaniaa4.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote

Tampereen museot julkistivat tänään vuoden 2026 näyttelynsä. Koko taidemuseon kattava Encore!-näyttely tuo keväällä ihailtavaksi rakastetut klassikot, isot nimet ja nykytaiteen helmet omista kokoelmista ennen kuin museo sulkeutuu uudisrakennushankkeen vuoksi. Kokoelmanäyttelyä täydentää toukokuussa harvinainen Helene Schjerfbeckin näyttely Nordea Taidesäätiöltä. Kesän Taidevaltakunta ’26 -biennaali nähdään jo väistötiloissa samoin kuin Vuoden nuori taiteilija -näyttely. Muumimuseon seuraava vaihtuva näyttely syventyy muumimukeihin ja niiden keräilyn filosofiaan – miksi lähes jokaisella suomalaisella on kaapissaan muumimukeja?

Lotta Svärd -muistomerkki julkistetaan Tampereen Tuomiokirkonpuistossa 28.9.202528.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Tampereelle on valmistumassa Lotta Svärd -muistomerkki kunnianosoituksena lottien työlle ja perinnölle. Kuvanveistäjä Anne Koskisen toteuttama teos Läpi harmaan kiven sijaitsee Tampereen Tuomiokirkonpuiston pohjoisosaan. Lotta Svärd -muistomerkki paljastetaan yleisölle julkistustilaisuudessa 28.9.2025. Teos liitetään Tampereen taidemuseon hallinnoimaan Tampereen kaupungin taidekokoelmaan.

Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun sekä mediataiteilija Hanna Haaslahden näyttelyt avautuvat Tampereen taidemuseossa 27.9.202526.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Tampereen taidemuseossa avautuu lauantaina 27.9.2025 kahden näyttelyn kokonaisuus. Vuoden 2025 nuoren taiteilijan Man Yaun näyttely esittelee teoksia varhaisista prototyypeistä tuoreimpiin kokonaisuuksiin, mukaan lukien ensimmäistä kertaa esitettävä Peep show -teossarja. Museon alakerrassa mediataiteilija Hanna Haaslahden uusi immersiivinen installaatio Kaltaiset tekee museovieraista virtuaalisia kaksoisolentoja ja sukulinjan esivanhempia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye