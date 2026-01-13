Encore! tuo kansallismaisemia ja urbaania sykettä Tampereen taidemuseoon
Tampereen taidemuseon kevään näyttely Encore! – Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista tuo vielä kerran yleisön nähtäville merkittävät klassikkoteokset ja puhuttelevaa nykytaidetta museon hallinnoimista kokoelmista. Näyttelyn päättyessä kesäkuussa lähes satavuotias taidemuseo sulkee ovensa noin neljän vuoden ajaksi peruskorjauksen ja uudisrakennushankkeen vuoksi.
Koko talon kattava Encore! avaa suomalaisen kulttuurin vaiheita sekä kuvataiteen aihepiirejä 1810-luvulta 2020-luvulle. Näyttelykerronta perustuu museon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa 1800- ja 1900-luvun teoksiin. Kokoelman ja Suomen taiteen historian suosituimpia aihepiirejä olivat tuolloin maisemat, maalaiselämä, kansankuvaus, symbolismi, Kalevala, asetelmat, muotokuvat ja kaupunkilaisaiheet. Samalla luodaan mielenkiintoisia rinnastuksia nykytaiteen teoksiin. Pohjakerroksessa on esillä erilaisin tekniikoin toteutettuja nykytaiteilijoiden teoksia, joiden teemana on ihmisten väliset kohtaamiset ja yksinolo.
Näyttely käsittää Tampereen taidemuseon ja Tampereen kaupungin kokoelman teoksia lähes 90 taiteilijalta. Esille tulee maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuva- ja mediataidetta. Mukana on ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä myös laaja kokonaisuus teoksia Tampereen Raatihuoneelta. Kevään ohjelmaa elävöittävät draamakierrokset sekä tampereenkieliset kierrokset.
Näyttelyn klassikkotaiteilijoita ovat mm. Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Tove Jansson, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Maria Wiik ja Ferdinand von Wright. Kansainvälistä taidetta edustavat Ivan Aivazovski ja Ilja Repin. Nykytaiteilijoista ovat mukana mm. Emma Ainala, Helena Hietanen, Anssi Kasitonni, Rauha Mäkilä ja Kaija Papu.
Taidemuseon viimeisen avoinnaolokuukauden huipentaa Helene Schjerfbeckin (1862–1946) pienoisnäyttely, joka esittelee viisi Schjerfbeckin teosta Nordean Taidesäätiön kokoelmista. Teokset avaavat Helene Schjerfbeckin taiteellisen uran eri vaiheita. Mukana on myös suoraan New Yorkin METin näyttelystä saapuva moderni kasvokuva Hiljaisuus (1907). Helene Schjerfbeck on eräs Suomen taiteen arvostetuimpia tekijöitä ja modernin taiteen tienraivaaja.
Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista
7.2.–14.6.2026
Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö
19.5.–14.6.2026
Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt ja lisätiedot
Virpi Nikkari, näyttelypäällikkö, Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Puh: +358 (0)40 800 4389, virpi.nikkari@tampere.fi
