MEDIAKUTSU: Educa 23.–24.1.2026

Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa 2026 kokoaa opetusalan ammattilaiset, tutkijat, päättäjät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat Helsingin Messukeskukseen 23.–24.1.2026.

Tapahtuman teema Oikeus opettamisen ja oppimisen iloon nostaa keskusteluihin muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin, moninaisuuden huomioimisen sekä oppimisen tukemisen muuttuvassa yhteiskunnassa. Lauantain ohjelman huipentaa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu, jossa linjataan sivistyksen ja suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaa.

Median edustajana olet lämpimästi tervetullut seuraamaan tapahtuman keskusteluja ja laajamittaista ohjelmaa, tapaamaan koulutuksen asiantuntijoita sekä tutustumaan koulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Tervetuloa Educaan!

Educan kansainvälisessä ohjelmassa käsitellään koulutuksen haasteita ja ratkaisuja globaalisti ja tuodaan esiin suomalaisen koulutusjärjestelmän osa-alueita.

Poimintoja Educan suomenkielisestä ohjelmasta



Perjantai 23.1.

11:00

Educan avajaiset sekä tapahtuman teemaan johdattava avajaispaneelikeskustelu

Avajaispuheenvuorot: OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja pääministeri Petteri Orpo

13:30

Lahjakas oppija koulussa

professori Kirsi Tirri, Helsingin Yliopisto

14:00

Miksi ihminen tarvitsee toisia?

Kasvatustieteen professori Nina Junttila, Turun yliopisto

Lauantai 24.1.

10.45

Opettamisen ja oppimisen ilosta – Peltsin ja Osmon tarina

toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola

11.45

Sisu, Sibelius ja sivistys – puoluejohtajien suuri arvokeskustelu

Keskustelijoina Anders Adlercreutz, RKP; Karoliina Partanen, Kokoomus; Simo Grönroos, Perussuomalaiset; Sari Essayah, Kristillisdemokraatit; Nasima Razmyar, SDP; Antti Kaikkonen, Keskusta; Sofia Virta, Vihreät; Minja Koskela, Vasemmistoliitto sekä Harry Harkimo, Liike Nyt.

Avaussanat: Katarina Murto, OAJ

Keskustelua moderoi toimittaja Eeva Lehtimäki

13.15

Ekonomistipaneeli: Onko koulutus menoerä vai välttämätön sijoitus inhimilliseen ja talouden kasvuun?

Keskustelemassa kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander, Valtiovarainministeriö; pääekonomisti Matti Paavonen, Sitra; taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi, Hanken; pääekonomisti Mika Väisänen, OAJ; taloustieteen professori Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto.

14.30

Kuka meistä on normaali?

Henri Hyppönen, Writer, Thinker, Strategist & Creative Director





Poimintoja Educan englanninkielisestä ohjelmasta / International stage





Perjantai 23.1.

12:00–12:40

Sisu in Education and Life: Explorations to Joyful Learning and Well-being

Speaker: Dr. Elisabet Lahti, MAPP, MSocSci

13:00–13:45

High-level discussion: Teaching and Learning for the Sustainable Future

Speakers: Anders Adlercreutz, Minister of Education of Finland; Katarina Murto, President of the Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President of Utdanningsforbundet Norway; moderator: Dr. Venla Bernelius, Senior Specialist, Ministry of Education and Culture

Organiser: Ministry of Education and Culture, Trade Union of Education in Finland (OAJ)

14:00–15:00

Academic Freedom Under Threat

Academic Freedom Under Threat

Speakers: Mikko Poutanen, PhD in political science and postdoctoral (grant) researcher, Tampere University, docent of political sociology, University of Turku; Tuija Saresma, Professor, Cultural Studies, University of Eastern Finland. Moderator: Martta October, lawyer, OAJ. Organiser: Trade Union of Education in Finland (OAJ)



Lauantai 24.1.

10:30–10:55

The Bright Side of Education

Speakers: Minna Koutaniemi, Director, Finnish National Agency for Education; Jaakko Salo, Education Policy Manager, The Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President, Utdanningsforbundet, Norway

Moderator: Marjo Somari, EDUF

12:00–12:45

See the Good: Unlocking Strengths for Flourishing Schools and Communities

Keynote Speaker: Dr Kaisa Vuorinen, CEO, Positive Learning Ltd

Organiser: Educa 2026

Poimintoja Educan ruotsinkielisestä ohjelmasta / Hörnan-lava

Perjantai 23.1.

10.10–10.30

Hörnan 2026 öppnas!

FSL:s ordförande Inger Damlin och Finlands undervisningsminister Anders Adlercreutz öppnar tillsammans Hörnan 2026.

Medverkande: Inger Damlin, ordförande, Finlands Svenska Lärarförbund (FSL); Anders Adlercreutz, undervisningsminister

Arrangör: FSL

10.30–11.00

Kreativitet och välmående. Hur kan utbildningen främja skapande och hur kan skapande främja kunskap?

Medverkande: Marina Lindholm, koordinator, skolnätverket Bravo (SFV); Nina Dahl-Tallgren, projektledare och forskare, SMIL (Scenkonst med i lärande); Oscar Lundén, lärare i historia och samhällslära. Moderator: Sofia Stolt, Utbildningsstyrelsen

Arrangör: FSL

Lauantai 24.1.

10.10–10.45

Halvtidscheck för utbildningens läge i Finland – hur går det för regeringen?

Utbildningen står inför stora förändringar och förväntningarna på regeringen är höga. Hur har politiken påverkat skolans vardag, lärarnas situation och elevernas framtidstro hittills och vad väntar under återstoden av mandatperioden

Medverkande: Anders Adlercreutz, undervisningsminister, partiordförande Svenska folkpartiet SFP; Hjallis Harkimo, riksdagsledamot och partiordförande Rörelse Nu; Antti Kaikkonen, riksdagsledamot och partiordförande Centern i Finland; Otto Bruun, Vänsterförbundet

Moderator: Anna Bertills

Arrangör: FSL

13.00–14.00

KEYNOTE: Christer Olsson: Livet som lärare: lärande, prövande och levande

Inspirerande föreläsning med Christer Olsson om ledarskap, motivation och mänskliga möten. Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé.

Arrangör: FSL

14.00–14.30

Panelsamtal: Behöver alla barn en NPF-diagnos? Utforskande samtal om tidigt stöd och diagnosens roll

Allt fler barn i skolålder får en neuropsykiatrisk diagnos. Är det alltid nödvändigt med en formell diagnos för att ge rätt stöd, eller finns det andra vägar?

Medverkande: Aino Ezzat-Agha, chef för småbarnspedagogiken på Folkhälsan Välfärd; Petra Willamo, rektor för Valteri Skilla; Marion Norrgård-Långbacka, erfarenhetstalare från ADHD-förbundet. Moderator: Pia Sundell, verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen.

Panelsamtalet ordnas inom ramen för projektet NPF-kompassen. Ett projekt av ADHD-förbundet, Barnavårdsföreningen och Folkhälsan.

Messukeskuksen käytävät täyttyvät viikonloppuna kasvatusalan ammattilaisista.

Ohjeita median edustajille

Pohjoismaiden suurin opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään 23.–24.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna perjantaina klo 10–19 ja lauantaina klo 10–17.

Akkreditoidu Educaan ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi

Mediakeskus

Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna pe klo 9–19, la 10–17.

Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin. Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin, toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.



Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.

Lisätiedot ja haastattelujen sopiminen: Minna Korpimies, Marketing & Communications Specialist, Helsingin Messukeskus, puh. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com

Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutustapahtuma Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.–24.1.2026. Educan järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Helsingin Messukeskus. Tapahtuman ohjelmasta vastaa OAJ yhteistyökumppaneinaan Opetushallitus, Suomen Rehtorit ry, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry, Pedagogiset opettajajärjestöt, Finlands Svenska Lärarförbund FSL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry.

educamessut.fi I #educa2026 #educamessut