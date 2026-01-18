MEDIAKUTSU: Educa 23.–24.1.2026
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa 2026 tarkastelee laajasti koulutuksen tulevaisuutta Suomessa. Lauantain ohjelman huipentaa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu, jossa linjataan sivistyksen ja suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaa. Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.–24.1.2026.
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa 2026 kokoaa opetusalan ammattilaiset, tutkijat, päättäjät ja yhteiskunnalliset vaikuttajat Helsingin Messukeskukseen 23.–24.1.2026.
Tapahtuman teema Oikeus opettamisen ja oppimisen iloon nostaa keskusteluihin muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin, moninaisuuden huomioimisen sekä oppimisen tukemisen muuttuvassa yhteiskunnassa. Lauantain ohjelman huipentaa puoluejohtajien suuri arvokeskustelu, jossa linjataan sivistyksen ja suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaa.
Median edustajana olet lämpimästi tervetullut seuraamaan tapahtuman keskusteluja ja laajamittaista ohjelmaa, tapaamaan koulutuksen asiantuntijoita sekä tutustumaan koulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Tervetuloa Educaan!
Poimintoja Educan suomenkielisestä ohjelmasta
Perjantai 23.1.
11:00
Educan avajaiset sekä tapahtuman teemaan johdattava avajaispaneelikeskustelu
Avajaispuheenvuorot: OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ja pääministeri Petteri Orpo
13:30
Lahjakas oppija koulussa
professori Kirsi Tirri, Helsingin Yliopisto
14:00
Miksi ihminen tarvitsee toisia?
Kasvatustieteen professori Nina Junttila, Turun yliopisto
Lauantai 24.1.
10.45
Opettamisen ja oppimisen ilosta – Peltsin ja Osmon tarina
toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola
11.45
Sisu, Sibelius ja sivistys – puoluejohtajien suuri arvokeskustelu
Keskustelijoina Anders Adlercreutz, RKP; Karoliina Partanen, Kokoomus; Simo Grönroos, Perussuomalaiset; Sari Essayah, Kristillisdemokraatit; Nasima Razmyar, SDP; Antti Kaikkonen, Keskusta; Sofia Virta, Vihreät; Minja Koskela, Vasemmistoliitto sekä Harry Harkimo, Liike Nyt.
Avaussanat: Katarina Murto, OAJ
Keskustelua moderoi toimittaja Eeva Lehtimäki
13.15
Ekonomistipaneeli: Onko koulutus menoerä vai välttämätön sijoitus inhimilliseen ja talouden kasvuun?
Keskustelemassa kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander, Valtiovarainministeriö; pääekonomisti Matti Paavonen, Sitra; taloustieteen apulaisprofessori Julia Salmi, Hanken; pääekonomisti Mika Väisänen, OAJ; taloustieteen professori Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto.
14.30
Kuka meistä on normaali?
Henri Hyppönen, Writer, Thinker, Strategist & Creative Director
Poimintoja Educan englanninkielisestä ohjelmasta / International stage
Perjantai 23.1.
12:00–12:40
Sisu in Education and Life: Explorations to Joyful Learning and Well-being
Speaker: Dr. Elisabet Lahti, MAPP, MSocSci
13:00–13:45
High-level discussion: Teaching and Learning for the Sustainable Future
Speakers: Anders Adlercreutz, Minister of Education of Finland; Katarina Murto, President of the Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President of Utdanningsforbundet Norway; moderator: Dr. Venla Bernelius, Senior Specialist, Ministry of Education and Culture
Organiser: Ministry of Education and Culture, Trade Union of Education in Finland (OAJ)
14:00–15:00
Academic Freedom Under Threat
Speakers: Mikko Poutanen, PhD in political science and postdoctoral (grant) researcher, Tampere University, docent of political sociology, University of Turku; Tuija Saresma, Professor, Cultural Studies, University of Eastern Finland. Moderator: Martta October, lawyer, OAJ. Organiser: Trade Union of Education in Finland (OAJ)
Lauantai 24.1.
10:30–10:55
The Bright Side of Education
Speakers: Minna Koutaniemi, Director, Finnish National Agency for Education; Jaakko Salo, Education Policy Manager, The Trade Union of Education in Finland; Geir Røsvoll, President, Utdanningsforbundet, Norway
Moderator: Marjo Somari, EDUF
12:00–12:45
See the Good: Unlocking Strengths for Flourishing Schools and Communities
Keynote Speaker: Dr Kaisa Vuorinen, CEO, Positive Learning Ltd
Organiser: Educa 2026
Poimintoja Educan ruotsinkielisestä ohjelmasta / Hörnan-lava
Perjantai 23.1.
10.10–10.30
Hörnan 2026 öppnas!
FSL:s ordförande Inger Damlin och Finlands undervisningsminister Anders Adlercreutz öppnar tillsammans Hörnan 2026.
Medverkande: Inger Damlin, ordförande, Finlands Svenska Lärarförbund (FSL); Anders Adlercreutz, undervisningsminister
Arrangör: FSL
10.30–11.00
Kreativitet och välmående. Hur kan utbildningen främja skapande och hur kan skapande främja kunskap?
Medverkande: Marina Lindholm, koordinator, skolnätverket Bravo (SFV); Nina Dahl-Tallgren, projektledare och forskare, SMIL (Scenkonst med i lärande); Oscar Lundén, lärare i historia och samhällslära. Moderator: Sofia Stolt, Utbildningsstyrelsen
Arrangör: FSL
Lauantai 24.1.
10.10–10.45
Halvtidscheck för utbildningens läge i Finland – hur går det för regeringen?
Utbildningen står inför stora förändringar och förväntningarna på regeringen är höga. Hur har politiken påverkat skolans vardag, lärarnas situation och elevernas framtidstro hittills och vad väntar under återstoden av mandatperioden
Medverkande: Anders Adlercreutz, undervisningsminister, partiordförande Svenska folkpartiet SFP; Hjallis Harkimo, riksdagsledamot och partiordförande Rörelse Nu; Antti Kaikkonen, riksdagsledamot och partiordförande Centern i Finland; Otto Bruun, Vänsterförbundet
Moderator: Anna Bertills
Arrangör: FSL
13.00–14.00
KEYNOTE: Christer Olsson: Livet som lärare: lärande, prövande och levande
Inspirerande föreläsning med Christer Olsson om ledarskap, motivation och mänskliga möten. Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé.
Arrangör: FSL
14.00–14.30
Panelsamtal: Behöver alla barn en NPF-diagnos? Utforskande samtal om tidigt stöd och diagnosens roll
Allt fler barn i skolålder får en neuropsykiatrisk diagnos. Är det alltid nödvändigt med en formell diagnos för att ge rätt stöd, eller finns det andra vägar?
Medverkande: Aino Ezzat-Agha, chef för småbarnspedagogiken på Folkhälsan Välfärd; Petra Willamo, rektor för Valteri Skilla; Marion Norrgård-Långbacka, erfarenhetstalare från ADHD-förbundet. Moderator: Pia Sundell, verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen.
Panelsamtalet ordnas inom ramen för projektet NPF-kompassen. Ett projekt av ADHD-förbundet, Barnavårdsföreningen och Folkhälsan.
Ohjeita median edustajille
Pohjoismaiden suurin opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään 23.–24.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna perjantaina klo 10–19 ja lauantaina klo 10–17.
Akkreditoidu Educaan ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi
Mediakeskus
Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna pe klo 9–19, la 10–17.
Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin. Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin, toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
- Educan tiedotteet
- Educan näytteilleasettajien tiedotteet
- Educan ohjelma
- Educan näytteilleasettajat
- Educan kuvat
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Lisätiedot ja haastattelujen sopiminen: Minna Korpimies, Marketing & Communications Specialist, Helsingin Messukeskus, puh. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutustapahtuma Educa järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 23.–24.1.2026. Educan järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Helsingin Messukeskus. Tapahtuman ohjelmasta vastaa OAJ yhteistyökumppaneinaan Opetushallitus, Suomen Rehtorit ry, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry, Pedagogiset opettajajärjestöt, Finlands Svenska Lärarförbund FSL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry.
educamessut.fi I #educa2026 #educamessut
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Matkamessut aloitti matkailuvuoden vahvasti – kohtaamiset ja elämykset jäävät mieleen18.1.2026 18:39:02 EET | Tiedote
Helsingin kansainväliset Matkamessut kokosivat jälleen yhteen matkailualan toimijat ja matkailusta kiinnostuneet kävijät, jotka etsivät uusia elämyksiä, inspiraatiota ja konkreettisia matkasuunnitelmia. Messuilla viihdyttiin elämyksellisen ohjelman ja aktiivisten keskustelujen parissa. Samaan aikaan Caravan-messut vetivät puoleensa maata pitkin matkustamisesta kiinnostuneita, ja matkailuajoneuvojen suosio näkyi innokkaassa ostotunnelmassa.
Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys käynnistyi – ennätysmäärä ammattilaisia kutsuttu mukaan16.1.2026 16:00:00 EET | Tiedote
Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämä Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys avautui Matkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa perjantaina. Maan parhaat ravintolat laitetaan järjestykseen jo 18. kerran. Suomen arvostetuimman ravintolalistauksen äänestäjiksi on kutsuttu yli 1500 horeca- ja juoma-alojen ammattilaista.
Jungle Juice Bar täydentämään Helsingin Messukeskuksen laajaa ravintolatarjontaa15.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Uusi vuosi tuo Messukeskuksen ravintolavalikoimaan mehukkaan uutuuden. Suomen tunnetuin smoothiebaari Jungle Juice Bar avautuu Matkamessujen yhteydessä ja asettuu Alagalleriaan pysyväksi osaksi Messukeskuksen ravintolakokonaisuutta.
MP 26 –messujen uutuus Simulaatiomaailma vie ajamisen riemuun13.1.2026 15:14:06 EET | Tiedote
Moottoripyöräilyn ystävät kokoontuvat 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskukseen. MP-messujen uutuus Simulaatiomaailma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla ajamista simulaattoreilla. Laajassa ohjemassa on lisäksi matkailun Tie vie -ohjelmaa, Uuden motoristin polku, Petrol Circus Custom Bike Show, MP Jonnela, MP Motoball, Kamapörssi ja sähköavusteisten polkupyörien koeajoradat.
Matkamessujen matkailututkimus ja lomamatkaennuste 2026 – tekoäly nostattaa matkakuumetta13.1.2026 13:56:30 EET | Tiedote
Suomalaisten matkailuinto jatkaa korkealla talouden epävarmoista uutisista huolimatta. Kotimaan matkailun kääntyessä lievään kasvuun on ulkomaanmatkoja suunnittelevien osuus edelleen lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten. Tekoäly on saavuttanut nopeasti merkittävän roolin matkojen ostoissa ja suunnittelussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme