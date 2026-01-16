Heidi Heinosen Matilda X Matilda ja Elena Sulinin aavekoralli/aavikkoralli Tiiliskivi-ehdokkaina

Tammikuussa Kulttuurikulmassa Tuula Sipilän visuaalista runoutta 2.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Tuula Sipilän visuaalista runoutta Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) 2.1.– 30.1.2026 On sana, merkki ja muoto. Jana, linja ja viiva. Asetut kohtaamaan kuvan ja tekstin, niiden koodeja ja kuvioita kuin kaikuja. Näet, koet ja kuulet. Visuaalinen runo on sukellus leikkiin, joka kiertyy kuvioiksi ja venyttää kielen mahdollisuuksia. Syntyy tekstitaidetta, jossa kirjoitus ei aina ole luettavaa, mutta välittää muita merkityksiä. Runoa ja sen syvyyksiä. Tuula Sipilä on helsinkiläinen kirjoittaja ja taiteilija, jonka töitä on ollut esillä mm. digitaalisen runouden verkkosivustoilla sekä näyttelyissä Suomessa ja Virossa. Hän on julkaissut runokokoelmat Biopsia (ntamo 2015), Vakuumi (Kulttuurivihkot 2021) ja tms. (Kulttuurivihkot 2024) sekä lastenkirjan Kuvitellaan, Pikku Kontiainen (Enostone 2026). Lastenkirja Seitsemän päivää lammella ilmestyy kesällä 2026 Aviadorin kustantamana. Teosten koko 17x17cm, digital print. Kaikki työt ovat myynnissä, halutessaan ne voi saada heti m