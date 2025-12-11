Tervetuloa Pohjoismaiden suurimpaan oikeusalan tapahtumaan 23.1.2026!
Toivotamme toimittajat tervetulleiksi Finlandia-talossa järjestettävään Asianajajapäivään, oikeusalan vuoden tärkeimpään tapahtumaan. Päivä tarjoaa medialle monipuolisen kokonaisuuden oikeudenhoidon tulevista muutoksista, tuoretta asiantuntijatietoa sekä mahdollisuuden keskustella alan eturivin toimijoiden kanssa.
Järjestämme median edustajille lounastilaisuuden, jossa avaamme oikeusturvavakuutusten haasteita sekä oikeudenkäynteihin tulevaa merkittävää muutosta. Ilmoittaudu mukaan!
Medialounas klo 12.15–13.30
Lounaan aikana pureudumme kahteen ajankohtaiseen ja yhteiskunnallisesti merkittävään aiheeseen:
💲 Oikeusturvavakuutusten haasteet: Miten nykyiset rajaukset ja korvauskäytännöt vaikuttavat kansalaisten tosiasialliseen mahdollisuuteen saada korvauksia vakuutuksesta? Kattaako vakuutus avioero- ja huoltoriidat, rikosasian kulut tai vastapuolen oikeudenkäyntikulut?
📹 Todistelutallenneuudistus: Käräjäoikeuksissa siirrytään 2026 siihen, että todistajien kertomukset videoidaan ja esitetään myöhemmissä oikeusasteissa tallenteina. Kerromme, miten muutos vaikuttaa oikeudenkäyntien kulkuun, todistajiin ja myös toimittajien työhön.
Medialounas tarjoaa taustoitusta aiheisiin ja tilaisuuden saada suoria näkemyksiä alan asiantuntijoilta.
Poimintoja päivän muusta ohjelmasta
🟣 Asianajaja julkisuuden pyörteissä. Miten median kiinnostus vaikuttaa oikeudenkäyntiin ja asianajajan työhön?
🟣 Etäosallistumisen vaikutukset rikosoikeudenkäyntiin
🟣 Tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien näkökulmia todistelutallenneuudistukseen
Asianajajapäivä kokoaa yhteen alan päättäjät, asiantuntijat ja käytännön toimijat.
Toivotamme median lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan keskusteluja, hakemaan taustatietoa ja nostamaan esiin oikeusvaltion kannalta keskeisiä kysymyksiä.
Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2026: Ilmoittautuminen Asianajajapäivään
Tutustu päivän koko ohjelmaan: Asianajajapäivä 2026
Tervetuloa Asianajajapäivään!
Yhteyshenkilöt
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Liisa KarttunenJohtaja, viestintä ja koulutusSuomen AsianajajatPuh:+358 44 333 0512liisa.karttunen@asianajajat.fi
Asianajajapäivä
Asianajajapäivä on pohjoismaiden suurin oikeusalan tapahtuma. Siihen osallistuu vuosittain noin 1500 asianajajaa, juristia sekä muuta oikeudenhoidon toimijaa. Vuoden 2026 tapahtuman teema on Asianajaja avustajana, puolustajana ja välitystuomarina. Tapahtumassa esiintyvät muun muassa oikeuskansleri Janne Salminen, norjalainen geopoliitikko Arne Elias Corneliussen ja ulkoministeri Elina Valtonen. asianajajapaiva.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
