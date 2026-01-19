Helsingin Messukeskuksen uudeksi palvelu- ja tuotantojohtajaksi Saija Syväjärvi
Helsingin Messukeskuksen palvelu- ja tuotantojohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi on nimitetty restonomi (YAMK) Saija Syväjärvi. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026.
Saija Syväjärvellä on vahva kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta kiinteistö-, hotelli- ja ravintola-aloilla. Helsingin Messukeskukseen hän siirtyy Sato-Asunnot Oy:stä, jossa hän on toiminut palvelujohtajan tehtävässä.
Syväjärvi on työskennellyt johtotehtävissä aiemmin myös Lapland Hotels Oy:ssä, Sokotel Oy:ssä ja HOK-Elannossa. Koulutukseltaan hän on restonomi (YAMK).
Palvelu- ja tuotantojohtajana Syväjärvi vastaa Messukeskuksen teknisistä palveluista, rakennuspalveluista, tapahtumapalveluista ja graafisista palveluista.
"Olen todella otettu kunniasta päästä mukaan Messukeskuksen ammattitaitoiseen tapahtumatiimiin. Yli satavuotiaan toimijan vetovoimaa on ollut hienoa seurata, ja uskon, että tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset. Messukeskuksen merkitys Suomen liike-elämän ja matkailun edistämisessä on merkittävä. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan uusiin työkavereihin, kumppaneihin ja sidosryhmiin”, Saija Syväjärvi sanoo.
”Saija Syväjärvi tuo mukanaan vahvan kokemuksen asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien johtamisesta ja kehittämisestä vaativissa ja laajoissa toimintaympäristöissä. Hänen näyttönsä asiakaskokemuksen systemaattisesta parantamisesta sekä kyky johtaa monialaisia tiimejä tukevat erinomaisesti Messukeskuksen strategista tavoitetta kehittyä entistä vaikuttavammaksi palvelu- ja kohtaamisympäristöksi”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm sanoo.
Messukeskuksen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Veronica Lindholmin ja palvelu- ja tuotantojohtaja Saija Syväjärven lisäksi markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri, liiketoimintajohtajat Marcus Bergström (Messukeskus Events & Congresses) ja Mikko Horppu (Messut), talousjohtaja Petteri Nissinen ja kiinteistöjohtaja Mika Vakkilainen.
Veronica Lindholm, toimitusjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. 040 676 3443, veronica.lindholm@messukeskus.com
Saija Syväjärvi, palvelu- ja tuotantojohtaja (1.4.2026 alkaen), Helsingin Messukeskus, p. 040 183 9106
Haastattelupyynnöt: Pia Sievinen, viestintä- ja brändipäällikkö, Helsingin Messukeskus, p. 040 559 9155, pia.sievinen@messukeskus.com
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
