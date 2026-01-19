Helsingin Messukeskuksen uudeksi palvelu- ja tuotantojohtajaksi Saija Syväjärvi

Saija Syväjärvellä on vahva kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta kiinteistö-, hotelli- ja ravintola-aloilla. Helsingin Messukeskukseen hän siirtyy Sato-Asunnot Oy:stä, jossa hän on toiminut palvelujohtajan tehtävässä.

Syväjärvi on työskennellyt johtotehtävissä aiemmin myös Lapland Hotels Oy:ssä, Sokotel Oy:ssä ja HOK-Elannossa. Koulutukseltaan hän on restonomi (YAMK).

Palvelu- ja tuotantojohtajana Syväjärvi vastaa Messukeskuksen teknisistä palveluista, rakennuspalveluista, tapahtumapalveluista ja graafisista palveluista.

"Olen todella otettu kunniasta päästä mukaan Messukeskuksen ammattitaitoiseen tapahtumatiimiin. Yli satavuotiaan toimijan vetovoimaa on ollut hienoa seurata, ja uskon, että tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset. Messukeskuksen merkitys Suomen liike-elämän ja matkailun edistämisessä on merkittävä. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan uusiin työkavereihin, kumppaneihin ja sidosryhmiin”, Saija Syväjärvi sanoo.

”Saija Syväjärvi tuo mukanaan vahvan kokemuksen asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien johtamisesta ja kehittämisestä vaativissa ja laajoissa toimintaympäristöissä. Hänen näyttönsä asiakaskokemuksen systemaattisesta parantamisesta sekä kyky johtaa monialaisia tiimejä tukevat erinomaisesti Messukeskuksen strategista tavoitetta kehittyä entistä vaikuttavammaksi palvelu- ja kohtaamisympäristöksi”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm sanoo.

Messukeskuksen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Veronica Lindholmin ja palvelu- ja tuotantojohtaja Saija Syväjärven lisäksi markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri, liiketoimintajohtajat Marcus Bergström (Messukeskus Events & Congresses) ja Mikko Horppu (Messut), talousjohtaja Petteri Nissinen ja kiinteistöjohtaja Mika Vakkilainen.