Elinkaariajattelu on tätä päivää kouluissa – Munkkiniemen yhteiskoulun vanhat kalusteet saivat uuden elämän

Kesällä 2023 Munkkiniemen yhteiskoulun ruokalan 369 tuolia ja 70 pöytää kannettiin kahteen luokkaan. Kalustevalmistaja Piiroisen alkuperäiset, yli 20 vuotta vanhat metallirungot säilytettiin, mutta tuolien istuimet ja selkänojat sekä pöytien kannet uusittiin arkkitehdin suunnitelman mukaisesti. Piiroinen valmisti uudet puuosat Salon tehtaallaan ja toteutti asennustyön paikan päällä koululla.

Hanke oli osa helsinkiläisen yksityiskoulun ruokalan ja keittiön laajaa peruskorjausta ja laajennusta, jonka suunnittelijana toimi Jaakkola Arkkitehdit. Ajatus kalusteiden kunnostamisesta syntyi sisustusarkkitehti Milla Björk-Vartiaisen ja Piiroisen asiantuntijoiden yhteisen arvioinnin perusteella. Koulun rehtori Aki Holopaisen oli helppo hyväksyä ehdotus.

“Koulumme on rakennettu vuonna 1951, ja käytössä on kalusteita useilta eri vuosikymmeniltä. Piiroisen kalusteita on koululla yhteensä noin 700. Pidin ajatuksesta, että neljännesvuosisadan käytössä olleet tuolit ja pöydät voitiin hyödyntää. Se on kestävän kehityksen mukaista ja myös taloudellisesti järkevää”, Holopainen kertoo.

Piiroiselle elinkaaripalvelut ovat keskeinen osa 75‑vuotiaan perheyrityksen toimintaa. Oppimisympäristöt ovat yhtiölle keskeisiä kohteita, ja se on Helsingin, Tampereen ja Sastamalan kaupunkien puitesopimustoimittaja sekä valittu myös Espoon kaupungin puitesopimustoimittajaksi.

Kalusteet osana oppimisympäristöä – ja koulun tarinaa

Munkkiniemen yhteiskoulussa on lähes tuhat oppilasta ja ruokalassa noin 300 istumapaikkaa. Ruokala on muutakin kuin lounaspaikka.

"Opiskelijat ovat ottaneet ruokalan olohuoneekseen. Sali on myös muutettavissa oppimisympäristöksi ja juhlatilaksi”, rehtori kuvaa.

“Oppilaat voivat istua samoilla tuoleilla alakouluiästä lukiolaisiksi asti. Kouluissa kalusteet ovat poikkeuksellisen kovassa käytössä, mikä vaatii sekä suunnittelulta että huollolta erityistä osaamista”, Piiroisen asiakkuuspäällikkö Juho Nieminen sanoo.

Kun uusia metallirunkoja ei tarvinnut valmistaa, säästyi raaka-aineita, energiaa – ja rahaa. Hankkeesta teetetty hiilikädenjälkilaskelma osoitti, että huollon päästöt olivat merkittävästi pienemmät kuin vastaavien uusien tuotteiden valmistuksen. Vanhojen kalusteiden uudet kerrokset liittyivät luontevaksi osaksi koulun lähes 90‑vuotista historiaa.

“Koulu ei elä vain tässä hetkessä. On tärkeää tuntea, mistä tullaan ja minne mennään. Uuden elämän saaneet kalusteet ovat nyt osa koulumme tarinaa pitkälle tulevaisuuteen”, Holopainen toteaa.

Kalusteratkaisut ovat myös osa viihtyisää koulun arkea ja oppilaiden hyvinvointia.

“Lapset ja nuoret ansaitsevat parhaan mahdollisen oppimisympäristön, vähintään yhtä hyvät olosuhteet kuin aikuiset työelämässä. Olen myös useasti kouluista kuullut, että siisti ja huolella ylläpidetty oppimisympäristö lisää lasten ja nuorten omaa vastuunkantoa ympäristöstään”, Piiroisen elinkaaripalveluista vastaava johtaja Timo Kaivonen sanoo.

Munkkiniemen yhteiskoulussa kalusteiden kuntoa seurataan päivittäin osana turvallisuudesta ja siisteydestä huolehtimista. Tarvittaessa huolto tilataan Piiroiselta.

Rehtori iloitsee, että koulun hankkeelle löytyi kotimaista osaamista:

“Arvostan kotimaista työtä ja perheyrittäjyyttä. On hienoa, että Suomessa on osaamista ja yrityksiä, jotka tekevät tämänkaltaista työtä pitkäjänteisesti. Se tuo päätöksiin erityisen merkityksen.”

Piiroinen valmisti uudet puuosat Salon tehtaallaan ja toteutti asennustyön paikan päällä koululla. Niko Jekkonen

Piiroinen on kalustanut oppimisympäristöjä ympäri Suomen jo yli 30 vuoden ajan ja tarjoaa kalusteita sekä elinkaaripalveluja lapsista aikuisiin ulottuviin oppimisympäristöihin. Kaikki Piiroisen kalusteet valmistetaan Suomessa, Salon tehtaalla, ja ne on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä sekä olemaan helposti huollettavia koko pitkän elinkaarensa ajan.