Oulun Kynsilehtoon nousee palvelukeskus Kuurojen palvelusäätiölle

Uuteen palvelukeskukseen muuttaa palvelukeskus Runolan toiminta nykyisistä Koskelassa sijaitsevista tiloistaan, jotka ovat elinkaarensa päässä ja nykyiseen toimintaan huonosti sopivat. Uuteen palvelukeskukseen muuton myötä Kuurojen palvelusäätiö siirtyy myös omistamastaan ja ylläpitämästään kiinteistöstä vuokratiloihin.

– Uusiin, toimintaamme palveleviin vuokratiloihin muuton myötä voimme jatkossa keskittyä ydinosaamiseemme ja -tehtäväämme, eli sosiaalipalveluiden tuottamiseen viittomakielellä. Uudessa rakennuksessa meitä innostaa asukkaille tärkeän esteettömyyden ja säätiön strategian mukaisen energiatehokkuuden lisäksi myös mahdollisuus uudistaa toimintatapoja uusien tilojen myötä, kertoo Kuurojen palvelusäätiön toimitusjohtaja Anne Puonti.

Palvelukeskukseen tulee palveluasumisen paikkoja yhteensä 32 sekä tilat päivätoiminnalle. Asuinhuoneiden ja päivätoiminnan tilojen lisäksi palvelukeskuksesta löytyy ruokailu- ja oleskelutila, keittiö sekä terveydenhoitajan vastaanottotila. Lisäksi keskukseen tulee saunaosasto ja henkilökunnan tiloja.

Rakennuksen omistaa kiinteistöyhtiö Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB). Palvelukeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti.

– On ollut hienoa päästä kehittämään ja nyt toteuttamaan upeat, nykyaikaiset tilat palvelukeskukselle. Olemme kuunnelleet tarkkaan tulevien käyttäjien toiveita ja tarpeita, ja suunnitelleet tiloista toimivat ja viihtyisät niin tulevien asukkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta.

Kohteessa tavoitellaan BREEAM In-Use Excellent -ympäristösertifikaattia. Palvelukeskuksesta tulee A-energialuokkaa, ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavaa aurinkovoimalaa. Kooltaan yksikerroksinen palvelukeskus on noin 1 700 brm². Palvelukeskuksessa on viihtyisä piha-alue, josta löytyy erilaisia oleskelualueita, grillipaikka, pergola, marjapensaita ja istutusallas asukkaiden omille istutuksille.