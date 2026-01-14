Oulun Kynsilehtoon nousee palvelukeskus Kuurojen palvelusäätiölle
Oulun Kynsilehdossa on alkanut viittomakielistä palvelua tarjoavan palvelukeskuksen rakentaminen. Kuurojen palvelusäätiön uusi palvelukeskus valmistuu Sienikujalle loppuvuodesta 2026 ja tarjoaa asiakkailleen palveluasumista sekä päivätoimintaa.
Uuteen palvelukeskukseen muuttaa palvelukeskus Runolan toiminta nykyisistä Koskelassa sijaitsevista tiloistaan, jotka ovat elinkaarensa päässä ja nykyiseen toimintaan huonosti sopivat. Uuteen palvelukeskukseen muuton myötä Kuurojen palvelusäätiö siirtyy myös omistamastaan ja ylläpitämästään kiinteistöstä vuokratiloihin.
– Uusiin, toimintaamme palveleviin vuokratiloihin muuton myötä voimme jatkossa keskittyä ydinosaamiseemme ja -tehtäväämme, eli sosiaalipalveluiden tuottamiseen viittomakielellä. Uudessa rakennuksessa meitä innostaa asukkaille tärkeän esteettömyyden ja säätiön strategian mukaisen energiatehokkuuden lisäksi myös mahdollisuus uudistaa toimintatapoja uusien tilojen myötä, kertoo Kuurojen palvelusäätiön toimitusjohtaja Anne Puonti.
Palvelukeskukseen tulee palveluasumisen paikkoja yhteensä 32 sekä tilat päivätoiminnalle. Asuinhuoneiden ja päivätoiminnan tilojen lisäksi palvelukeskuksesta löytyy ruokailu- ja oleskelutila, keittiö sekä terveydenhoitajan vastaanottotila. Lisäksi keskukseen tulee saunaosasto ja henkilökunnan tiloja.
Rakennuksen omistaa kiinteistöyhtiö Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB). Palvelukeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti.
– On ollut hienoa päästä kehittämään ja nyt toteuttamaan upeat, nykyaikaiset tilat palvelukeskukselle. Olemme kuunnelleet tarkkaan tulevien käyttäjien toiveita ja tarpeita, ja suunnitelleet tiloista toimivat ja viihtyisät niin tulevien asukkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta.
Kohteessa tavoitellaan BREEAM In-Use Excellent -ympäristösertifikaattia. Palvelukeskuksesta tulee A-energialuokkaa, ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavaa aurinkovoimalaa. Kooltaan yksikerroksinen palvelukeskus on noin 1 700 brm². Palvelukeskuksessa on viihtyisä piha-alue, josta löytyy erilaisia oleskelualueita, grillipaikka, pergola, marjapensaita ja istutusallas asukkaiden omille istutuksille.
Anne Puonti, toimitusjohtaja, puh. 040 752 1030, anne.puonti@kpsaatio.fi
Mikko Lohi, aluejohtaja, Lapti, puh. 045 631 2946, mikko.lohi@lapti.fi
Lapti lyhyesti
Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi
Vaikuttavaa jälkeä.
