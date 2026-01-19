Hallituksen vuosi alkoi palveluiden kriteereiden päivittämisellä

Vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvää soveltamisohjetta on valmisteltu keväästä 2024 lähtien. Sen myötä pannaan toimeen vuoden 2025 alussa voimaan tullutta vammaispalvelulakia. Uuden vammaispalvelulain tarkoitus on, että erilaisia sosiaalipalveluita myönnetään lähtökohtaisesti yleislainsäädännön mukaan. Vammaispalvelulaissa määritellyt palvelut ovat erityispalveluita niille henkilöille, joille ensisijaisen lainsäädännön palvelut eivät ole sopivia tai riittäviä.

Uusien ohjeiden valmisteluun on osallistunut eri vaiheissa työtä vammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä, vammaisneuvoston edustajia ja sosiaalityön ja vammaispalveluiden henkilöstöä.

Jatkossakin vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointi perustuu henkilön yksilöllisiin tarpeisiin, mitä myös vammaisneuvosto piti tärkeänä, kun soveltamisohje käsiteltiin neuvostossa joulukuussa 2025. Koska lainsäädäntö on uusi ja sen soveltaminen käytännössä hakee muotoaan, seurataan hyvinvointialueella yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa säännöllisesti, miten palvelut toteutuvat käytännön asiakastyössä.

Merkittävin muutos aiempaan on, että palvelujen tarvetta ei arvioida ensisijaisesti diagnoosiin perusteella, vaan millaisia tarpeita asiakkaalla on arjessa. Palvelutarpeen arviointi tehdään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Uusi vammaispalvelulaki korostaa erityisesti vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

Aluehallitus päätti myös kriteereistä sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista tukeviin palveluihin, eli nk. kuljetuspalveluun. Hyvinvointialue varaa vuosittain tietyn määrärahan kuljetuspalveluihin ja palveluita myönnetään niiden asettamissa rajoissa. Asiakas voi saada päätöksen kuljetuspalvelusta joko koko vuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi tarpeen mukaan. Päätös kuljetuspalvelun määrästä perustuu yksilön tarpeeseen.

Ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteet päivitettiin

Soveltamisohjeissa, koskien kotiin vietäviä palveluita, ympärivuorokautista palveluasumista ja yhteisöllistä asumista on tarkennettu asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa käytettävän RAI-mittariston kriteerejä. RAI-mittariston avulla saadaan kuva asiakkaan toimintakyvystä ja omatoimisuuteen vaikuttavista tekijöistä. RAI-arvoja on selkeytetty ja täsmennetty toimimaan suuntaa antavina palveluita myönnettäessä.

Täsmennyksiä turvapuhelimen, asiointituen ja intervallihoidon ohjeisiin

Uusien ohjeiden mukaan turvapuhelinpalvelu on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon asiakkaille, kun aiemmin turvapuhelimia on myönnetty myös henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita. Vanhat asiakkaat, joille on myönnetty turvapuhelin ilman kotihoitoa, saavat jatkaa turvapuhelimen käyttöä. Jatkossa voidaan myöntää myös yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa turvapuhelin itse ja yhdistää omaisille.

Ohjetta kodin ulkopuolella tapahtuvaan asiointiin täsmennettiin siten, että niillä tuetaan asiakasta toimimaan itse, ei toimita asiakkaan puolesta. Ohjeeseen täsmennettiin, että digitaalisissa palveluiden käytössä auttaminen ei sisällä asiointia pankkipalveluissa.

Kotiin vietävien palveluiden myöntämisperusteita sovelletaan myös yhteisölliseen asumiseen.

Intervallihoitoa annetaan päivitetyn ohjeen mukaisesti useissa yksiköissä eri puolilla Pohjanmaata. Intervallihoito on tarkoitettu kotona asumista tukevaksi palveluksi, omaishoitajan vapaapäivien ja jaksamisen tueksi, toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutukseen sekä äkillisiin tilanteisiin.

