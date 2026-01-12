Mehiläinen laajentaa erikoislääkärikoulutusta valtakunnallisesti – Terveydenhuolto kolmas valtakunnallinen koulutusala
Mehiläinen on solminut koulutuspaikkasopimukset terveydenhuollon erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen osalta kaikkien Suomen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Sopimukset Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa vahvistavat Mehiläisen asemaa Suomen suurimpien yksityisten erikoislääkärikouluttajien joukossa, ja mahdollistavat järjestelmällisen koulutuksen tarjoamisen terveydenhuollon erikoisalaan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille valtakunnallisesti.
– Olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet solmittua koulutuspaikkasopimukset terveydenhuollon erikoisalan osalta kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Mehiläinen on toiminut jo pitkään koulutuspaikkana yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa valtakunnallisesti. Terveydenhuolto on nyt kolmas erikoisala, jossa voimme tarjota valtakunnallisesti laadukasta ja monipuolista koulutusta tuleville asiantuntijoille, iloitsee Mehiläisen hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen.
Mehiläisessä työskentelee useita kokeneita terveydenhuollon erikoislääkäreitä lääketieteellisessä johdossa ja eri liiketoiminnoissa, jotka toimivat erikoistuvien lähiohjaajina koulutuksen aikana. Tämä varmistaa laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön tuleville asiantuntijoille.
– Yhteistyö Mehiläisen kaltaisten toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää erikoislääkärikoulutuksen laadun ja saatavuuden kannalta. Yksityisen sektorin tarjoamat monipuoliset koulutusympäristöt täydentävät erinomaisesti hyvinvointialueiden koulutuspaikkatarjontaa ja varmistavat, että tulevilla erikoislääkäreillä on parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä ammatissaan, toteaa dekaani Seppo Parkkila Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.
Terveydenhuollon erikoislääkärit ovat monipuolisia ammattilaisia, joiden osaamista hyödynnetään laajasti terveys- ja sosiaalialalla. Heidän tehtäväkenttänsä ulottuu usein johtamis-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, kuten yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, valtion ja kuntien hallinnossa, järjestöissä sekä lääketeollisuudessa. Monet heistä tekevät edelleen myös kliinistä potilastyötä, tuoden käytännön kokemuksensa osaksi laajempaa kehitystyötä.
Sopimukset ovat voimassa vuoteen 2028 saakka.
Lisätietoja
- Mehiläinen, hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 116-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.
