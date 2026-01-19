Suomen ympäristökeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Syke irtisanoo neuvottelujen seurauksena 38 ja osa-aikaistaa 11 henkilöä.
Neuvottelut koskivat enintään 80 henkilön irtisanomista ja 25 henkilön osa-aikaistamista. Näiden toimien lisäksi tarvittavia säästöjä syntyy eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta. Näillä keinoilla Syken henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän noin 100 hengellä vuoden 2028 loppuun mennessä.
Yhteistoimintaneuvottelut johtuvat tuottavuusohjelmasta, jolla hallitus pyrkii tehostamaan julkisen sektorin toimintaa vuosina 2025–2027. Sykessä ymmärretään valtion taloudellisen tilanteen vaikeus, mutta samaan aikaan vaadittujen säästöjen vaikutukset koskettavat syvästi koko työyhteisöä.
”Päätökset ovat inhimillisesti raskaita. Säästöillä on vaikutuksia myös Syken toimintaan aikana, jolloin ratkaisujen kehittäminen ympäristökriiseihin vaatii panostuksia ja Syken osaamiselle on vahva kysyntä”, sanoo Syken pääjohtaja Leif Schulman.
Henkilöstövähennykset ovat osa Sykessä tehtävää säästöjen kokonaisuutta. Merkittävä osa tarvittavista säästöistä syntyy tilakustannusten vähentämisellä, kun kaikissa Syken toimipisteissä muutetaan yhteisiin tiloihin muiden tutkimuslaitosten kanssa vuosien 2026–2027 aikana.
Vaikean tilanteen keskellä Syken tavoite on uuden strategiansa mukaisesti vaikuttaa jatkossakin tutkimuksella, tiedolla ja tarjoamillaan palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Sykellä on sekä Suomessa että kansainvälisesti keskeinen tehtävä luotettavan ja riippumattoman ympäristötiedon tuottajana ja jalostajana.
”Tilanne vaatii meiltä lähikuukausina vaikeita päätöksiä mutta myös rohkeutta katsoa eteenpäin. Syke tekee laadukasta tutkimusta ja ympäristön tilan seurantaa jatkossakin. On kuitenkin selvää, että säästöillä on vaikutuksia myös tarjoamiimme palveluihin”, Schulman painottaa.
Sykessä työskentelee ennen henkilöstövähennyksiä noin 700 henkilöä, ja sen budjetti vuonna 2025 oli noin 81 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 60 % on ulkoista rahoitusta ja 40 % katetaan valtion budjetista.
Syke tukee irtisanottuja ja työyhteisöä muutoksessa.
Pääjohtaja Leif Schulman.
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
