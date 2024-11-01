T2H paransi tulostaan vaisussa asuntomarkkinassa – toimitusjohtaja: kysynnässä näkyy selvä käänne

T2H-konsernin liikevaihto vuoden 2025 tilikaudella (1.11.2024–31.10.2025) oli 99,2 (140,4) miljoonaa, käyttökate 14,5 (12,3) miljoonaa ja liikevoitto 9,2 (7,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 49,2 prosenttiin (+1,3 prosenttiyksikköä).

– Asuntomarkkinoiden yleisnäkymä on ollut viime vuodet varovainen, mutta asuntomyyntimme on pysynyt hyvällä tasolla ja olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme, sanoo toimitusjohtaja Aleksi Huhdanpää.

Tilikauden aikana T2H sai valmiiksi 370 asuntoa. Valmiita, myymättömiä asuntoja yhtiöllä on tällä hetkellä 12 kappaletta.

Huhdanpään mukaan keskusteluissa ostajien kanssa on noussut esiin kolme asiaa, joita nämä arvostavat: laadukas koti, järkevä hintataso sekä vakavarainen rakennuttaja, jonka kykyyn rakentaa asunto valmiiksi voi luottaa myös epävarmassa markkinassa.

Ostajien kiinnostus Ihaniin koteihin näkyy T2H:n tuloksessa

T2H:n rakentamista ohjaa Ihana koti -asuntokonsepti, jossa korostuvat luonnonvalo, tilan tuntu ja asumisen sujuvuus. Konseptissa painotetaan kohtuullista hintatasoa, kodin muunneltavuutta sekä asumisen toimivuutta eri elämäntilanteissa.

Luonnonvalo ja näkymät ovat keskeinen osa asumiskokemusta. Asunnoissa hyödynnetään korotettua huonekorkeutta ja laajoja ikkunapintoja, joiden avulla kodeista tehdään avaria ja valoisia myös kompakteissa ratkaisuissa. T2H kutsuu tätä suunnitteluperiaatetta Horisontti-filosofiaksi, jonka lähtökohtana on, että taivas, luonto ja horisontti näkyvät kodeissa niin paljon kuin kussakin kohteessa on mahdollista.

Selkeä fokus asumisen laatuun ja ostajien todellisiin tarpeisiin on ollut keskeinen tekijä siinä, että T2H on onnistunut myynnissä ja päässyt aloittamaan uusia kohteita kiihtyvällä tahdilla.

– Konsernimme liikevoitto on ollut hyvällä tasolla läpi asuntomarkkinoiden kriisin ja olemme vahvistaneet omavaraisuuttamme. Olemme kiinnostava rakennuttaja sekä asiakkaiden että yhteistyökumppanien näkökulmasta, Huhdanpää jatkaa.

Toimitusjohtaja Huhdanpää: Kysynnässä näkyy selvä käänne

Alkaneella tilikaudella valmistuvien asuntojen määrä kasvaa yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tällä hetkellä T2H:lla on rakenteilla yhteensä 664 asuntoa Pääkaupunkiseudulla, Tampereen seudulla ja Varsinais-Suomessa.

– Omassa liiketoiminnassamme näkyy yhä selvempiä merkkejä ostajien kiinnostuksen lisääntymisestä. Asuntojemme kysyntä on vahvistunut ja kauppamäärät ovat kasvaneet loppuvuotta kohti, ja tänä vuonna aloitamme uusia hankkeita selvästi useammin. Vakavaraisen taloudellisen tilanteemme ansiosta pystymme reagoimaan markkinan elpymiseen nopeasti, Huhdanpää sanoo.

T2H-konsernin avainluvut 1.11.2024–31.10.2025