EVA: Useimpien mielestä maamme menee väärään suuntaan – suomalaisuutta arvostetaan silti edelleen

Viidesosa (20 %) arvioi asioiden maassamme olevan menossa tällä hetkellä oikeaan suuntaan. Kuusi kymmenestä (60 %) arvioi suunnan olevan väärä. Puolueista ainoastaan kokoomuksen kannattajien enemmistö (62 %) arvioi Suomen suunnan oikeaksi. Sen kannattajien arviot ovat kohentuneet selvästi edellismittaukseen nähden. Myös perussuomalaisten kannattajien arviot maamme suunnasta ovat parantuneet, mutta oikeasta suunnasta vakuuttuneiden osuus jää silti alle puoleen (45 %). Muiden suurten puolueiden äänestäjissä arviot väärästä suunnasta dominoivat.

Tästä huolimatta yli kolme neljästä (77 %) pitää onnena ja etuoikeutena saada olla suomalainen. Vain kymmenesosa (11 %) ei koe suomalaisuutta etuoikeutena.

Samaan aikaan, kun Suomi on ollut menossa enemmistön mielestä väärään suuntaan, myös näkemys maamme tulevaisuudesta on muuttunut aiempaa pessimistisemmäksi. Enää 40 prosenttia suhtautuu Suomen tulevaisuuteen optimistisesti, kun pessimistisesti suhtautuvia on lähes yhtä paljon (38 %). Sen sijaan omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteen suhtaudutaan edelleen selvästi valoisammin: kaksi kolmasosaa (66 %) on omasta tulevaisuudestaan optimistisia ja vain viidesosa (19 %) pessimistisiä.

Kasvanut pessimismi on kytköksissä suomalaisten kokemiin talouteen liittyviin huoliin. Puolet (49 %) kokee, että vaara joutua työttömäksi on kasvanut. Lähes yhtä moni on huolissaan julkisen talouden ongelmien heijastumisesta omaan talouteen (46 %), ja vajaa puolet (48 %) varautuu ostamaan terveydenhuollon palveluita omalla rahalla. Epävarmuus näkyy myös kulutus- ja investointihalukkuudessa: 43 prosenttia arvioi, ettei nyt ole oikea aika hankkia asuntoa tai autoa.

”Maassamme leviää hiljalleen turhautuminen pitkään jatkuneeseen talouden heikkoon tilanteeseen, johon ei löydy äkkilääkkeitä. Kaikesta synkkyydestä huolimatta maassamme ollaan onnellisia suomalaisuudesta. Tämä sitkeys on voimavara. Suomalaiset ovat sitoutuneita julkisen talouden säästöihin, kunhan poliitikot pitävät tulevaisuuteen liittyvät odotukset realistisina”, toteaa analyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.10.-20.10.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.