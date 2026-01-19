KVG Vorarlberg on ottanut käyttöön yhden Kempowerin suurimmista sähköbussien latausasemista Wolfurtissa Itävallassa
Yksi Itävallan suurimmista sähköbussien latausasemista on otettu käyttöön Wolfurtissa Vorarlbergissa. Projektin on toteuttanut illwerke vkw:n tytäryhtiö vlotte vkw yhteistyössä Verkehrsverbund Vorarlbergin (VVV) kanssa hyödyntämällä Kempowerin uusinta teknologiaa. Sähköbusseja liikennöi itävaltalainen Postbus AG.
Yksi Itävallan suurimmista sähköbussien latausasemista on otettu käyttöön Wolfurtissa Vorarlbergissa. Projektin on toteuttanut illwerke vkw:n tytäryhtiö vlotte vkw yhteistyössä Verkehrsverbund Vorarlbergin (VVV) kanssa hyödyntämällä Kempowerin uusinta teknologiaa. Sähköbusseja liikennöi itävaltalainen Postbus AG.
Laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa Wolfurtin rahtiasemalla sijaitseva latausasema käsittää 54 latauspistettä, joiden latauskapasiteetti on jopa 240 kW latauspistettä kohti. Modulaarisen rakenteen ansiosta järjestelmää voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 84 latauspisteeseen. Kokonaisteho on 5 MW, joka jakautuu neljälle 1,25 MW:n muuntajalle.
”Sähköbussikaluston menestyksekäs operointi perustuu luotettaviin latausratkaisuihin. Perustamme ja ylläpidämme tarvittavaa infrastruktuuria suoraan liikennepalvelujen tarjoajien toimipaikoissa. Wolfurtin asemalla on käynnissä laaja uudistus”, kertoo vlotte vkw:n toimitusjohtaja Philipp Österle.
Kempowerin ratkaisussa lataus- ja tehoyksiköt sijoitetaan toisistaan erilleen, mikä mahdollistaa varikolla tilan optimaalisen käytön sekä usean bussin joustavan ja tehokkaan lataamisen samanaikaisesti. Pilvipohjainen Kempowerin ChargEye -lataushallintajärjestelmä säätää latausajat älykkäästi aikataulujen mukaan, jotta ajoneuvojen käytettävyys on mahdollisimman hyvä.
Panostus paikallisen joukkoliikenteen sähköistämiseen
Vuoden 2025 lopun jälkeen Vorarlbergissa on otettu julkisen liikenteen käyttöön 125 sähköbussia, joiden latausinfrastruktuurin perusta on Wolfurtin uusi asema. Energiatehokkaan latauksen lisäksi asemilla voidaan esilämmittää akut ja linja-autojen sisätilat, mikä parantaa ajomatkaa, tehokkuutta ja ajomukavuutta.
”Toisin kuin henkilöautot, sähköbussit ovat lähes jatkuvassa käytössä, minkä vuoksi lyhyiden pysähdysten aikana käytettävissä on oltava maksimaalinen latausteho. Öisin akkujen täyteen lataamiseen riittää huomattavasti pienempi 30- 50 kW latausteho”, sanoo Österle.
”Ensimmäiset sähköbussit ovat olleet menestyksekkäästi käytössä jo vuodesta 2020 lähtien. Kalustoa laajentamalla lisäämme matkustajiemme mahdollisuuksia matkustaa entistä ilmastoystävällisemmin tulevaisuudessa”, sanoo Leonard Lechner Vorarlbergin liikenneyhdistyksestä.
Austrian Postbus AG vastaa sähköbussien päivittäisestä reittiliikenteestä.
"Toukokuuhun 2026 mennessä Postbusin Wolfurtin varikosta tulee 66 bussilla ja latauspisteellä Itävallan suurin sähköbussien varikko ja latausasema", sanoo Österreichische Postbus AG:n liikennepäällikkö Mathias Schönherr.
"Hanke on osoitus siitä, kuinka menestyksekäs yhteistyö kumppaneiden välillä voi olla – tämä on todellinen kestävän liikkumisen esimerkkihanke Vorarlbergissa."
Kempowerin tehokas ja skaalautuva teknologia
Kempowerin teho- ja ohjausyksiköistä koostuva modulaarinen järjestelmä tarjoaa dynaamisen virranjaon ja erinomaisen käyttövarmuuden, ja se on helposti laajennettavissa. Yhdessä älykkään energianhallintajärjestelmän kanssa latausprosesseja voidaan hallita kustannustehokkaasti – myös lyhytaikaiset aikataulumuutokset ja sähkön hintavaihtelut huomioiden.
”Vahvana kumppanina haluamme aktiivisesti edistää julkisen liikenteen jatkokehitystä. Latausratkaisujen lisäksi erittäin tärkeää on myös luotettava operatiivinen hallinta”, Österle korostaa.
Monen vuoden kokemus, osaava tiimi ja tärkeiden varaosien kohdennettu varastointi takaavat latausinfrastruktuurin vakaan toiminnan pitkällä aikavälillä.
Wolfurtin latauskeskuksen käyttöönoton myötä Kempower, vlotte vkw, Verkehrsverbund Vorarlberg ja Österreichische Postbus AG ovat yhdessä luoneet perustan alueen ilmastoystävälliselle, tehokkaalle ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävälle sähköbussiliikenteelle.
Modulaarinen infrastruktuuri mahdollistaa varikon joustavan laajentamisen ja sähköisen liikenteen jatkuvan kehittämisen paikalliselle joukkoliikenteelle.
Kempower media
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Ltd:ssä. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj
One of the largest Kempower charging hubs for electric buses is powering KVG Vorarlberg in Austria19.1.2026 13:00:00 EET | Press release
One of Austria’s largest charging hubs for electric buses has been built with Kempower’s distributed charging systems in Wolfurt, Vorarlberg. The project is being implemented by the subsidiary vlotte vkw in close cooperation with the Vorarlberg Transport Association (VVV) – equipped with state-of-the art Kempower technology. The transport association has commissioned Österreichische Postbus AG to operate the route, which will run a growing fleet of e-buses in the region in the future.
Kempower enters agreement with Ampol, a leading supplier of transport energy in Australia and New Zealand, to expand high-power EV charging across the region22.12.2025 01:00:00 EET | Press release
Kempower has signed a new contract with Ampol, a leading supplier of transport energy in Australia and New Zealand, to supply DC fast charging solutions for Ampol’s EV charging network. The collaboration strengthens access to reliable high-power charging for Ampol customers.
Kempower aloittaa yhteistyön Australian ja Uuden-Seelannin johtavan liikennepolttoainetoimittajan Ampolin kanssa suurteholatausverkoston laajentamiseksi22.12.2025 01:00:00 EET | Tiedote
Kempower on allekirjoittanut uuden sopimuksen Australian ja Uuden-Seelannin johtavan liikennepolttoaineiden toimittajan Ampolin kanssa DC-pikalatausratkaisujen toimituksista Ampolin sähköautojen latausverkostolle. Yhteistyö vahvistaa luotettavan suurteholatauksen saatavuutta Ampolin asiakkaille.
Kempower achieves Gold in EcoVadis sustainability assessment12.12.2025 10:00:00 EET | Press release
Leading EV fast-charging solutions provider Kempower has been awarded EcoVadis Gold Medal rating, reflecting its strong commitment to sustainability and continuous improvement.
Kempower saavutti kultaa EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa12.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Johtava sähköautojen pikalatausratkaisujen valmistaja Kempower on saanut EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa kultamitalin, mikä heijastaa yhtiön vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen ja jatkuvaan parantamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme