KVG Vorarlberg on ottanut käyttöön yhden Kempowerin suurimmista sähköbussien latausasemista Wolfurtissa Itävallassa.

Yksi Itävallan suurimmista sähköbussien latausasemista on otettu käyttöön Wolfurtissa Vorarlbergissa. Projektin on toteuttanut illwerke vkw:n tytäryhtiö vlotte vkw yhteistyössä Verkehrsverbund Vorarlbergin (VVV) kanssa hyödyntämällä Kempowerin uusinta teknologiaa. Sähköbusseja liikennöi itävaltalainen Postbus AG.

Laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa Wolfurtin rahtiasemalla sijaitseva latausasema käsittää 54 latauspistettä, joiden latauskapasiteetti on jopa 240 kW latauspistettä kohti. Modulaarisen rakenteen ansiosta järjestelmää voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 84 latauspisteeseen. Kokonaisteho on 5 MW, joka jakautuu neljälle 1,25 MW:n muuntajalle.

”Sähköbussikaluston menestyksekäs operointi perustuu luotettaviin latausratkaisuihin. Perustamme ja ylläpidämme tarvittavaa infrastruktuuria suoraan liikennepalvelujen tarjoajien toimipaikoissa. Wolfurtin asemalla on käynnissä laaja uudistus”, kertoo vlotte vkw:n toimitusjohtaja Philipp Österle.

Kempowerin ratkaisussa lataus- ja tehoyksiköt sijoitetaan toisistaan erilleen, mikä mahdollistaa varikolla tilan optimaalisen käytön sekä usean bussin joustavan ja tehokkaan lataamisen samanaikaisesti. Pilvipohjainen Kempowerin ChargEye -lataushallintajärjestelmä säätää latausajat älykkäästi aikataulujen mukaan, jotta ajoneuvojen käytettävyys on mahdollisimman hyvä.

Panostus paikallisen joukkoliikenteen sähköistämiseen

Vuoden 2025 lopun jälkeen Vorarlbergissa on otettu julkisen liikenteen käyttöön 125 sähköbussia, joiden latausinfrastruktuurin perusta on Wolfurtin uusi asema. Energiatehokkaan latauksen lisäksi asemilla voidaan esilämmittää akut ja linja-autojen sisätilat, mikä parantaa ajomatkaa, tehokkuutta ja ajomukavuutta.

”Toisin kuin henkilöautot, sähköbussit ovat lähes jatkuvassa käytössä, minkä vuoksi lyhyiden pysähdysten aikana käytettävissä on oltava maksimaalinen latausteho. Öisin akkujen täyteen lataamiseen riittää huomattavasti pienempi 30- 50 kW latausteho”, sanoo Österle.

”Ensimmäiset sähköbussit ovat olleet menestyksekkäästi käytössä jo vuodesta 2020 lähtien. Kalustoa laajentamalla lisäämme matkustajiemme mahdollisuuksia matkustaa entistä ilmastoystävällisemmin tulevaisuudessa”, sanoo Leonard Lechner Vorarlbergin liikenneyhdistyksestä.

Austrian Postbus AG vastaa sähköbussien päivittäisestä reittiliikenteestä.

"Toukokuuhun 2026 mennessä Postbusin Wolfurtin varikosta tulee 66 bussilla ja latauspisteellä Itävallan suurin sähköbussien varikko ja latausasema", sanoo Österreichische Postbus AG:n liikennepäällikkö Mathias Schönherr.

"Hanke on osoitus siitä, kuinka menestyksekäs yhteistyö kumppaneiden välillä voi olla – tämä on todellinen kestävän liikkumisen esimerkkihanke Vorarlbergissa."

Kempowerin tehokas ja skaalautuva teknologia

Kempowerin teho- ja ohjausyksiköistä koostuva modulaarinen järjestelmä tarjoaa dynaamisen virranjaon ja erinomaisen käyttövarmuuden, ja se on helposti laajennettavissa. Yhdessä älykkään energianhallintajärjestelmän kanssa latausprosesseja voidaan hallita kustannustehokkaasti – myös lyhytaikaiset aikataulumuutokset ja sähkön hintavaihtelut huomioiden.

”Vahvana kumppanina haluamme aktiivisesti edistää julkisen liikenteen jatkokehitystä. Latausratkaisujen lisäksi erittäin tärkeää on myös luotettava operatiivinen hallinta”, Österle korostaa.

Monen vuoden kokemus, osaava tiimi ja tärkeiden varaosien kohdennettu varastointi takaavat latausinfrastruktuurin vakaan toiminnan pitkällä aikavälillä.

Wolfurtin latauskeskuksen käyttöönoton myötä Kempower, vlotte vkw, Verkehrsverbund Vorarlberg ja Österreichische Postbus AG ovat yhdessä luoneet perustan alueen ilmastoystävälliselle, tehokkaalle ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävälle sähköbussiliikenteelle.



Modulaarinen infrastruktuuri mahdollistaa varikon joustavan laajentamisen ja sähköisen liikenteen jatkuvan kehittämisen paikalliselle joukkoliikenteelle.

