Kutsu 3.2.2026 DEMOTalks: Muistisairaiden määrä lisääntyy – mihin hoivamme ja voimamme riittävät?

19.1.2026 12:47:44 EET | Työterveyslaitos | Kutsu

Tervetuloa DEMOGRAPHY Talks -webinaariin 3.2.2026 klo 14–15 kuulemaan tuoretta tutkimustietoa.  Tutkijatohtori Kaarina Korhonen (LIFECON, Helsingin yliopisto) kertoo muistisairauksien lisääntymisestä ja ympärivuorokautisen hoivan käytöstä tulevina vuosina. Tutkimusprofessori Ismo Linnosmaa (SustAgeable, Itä-Suomen yliopisto) avaa väestön ikääntymisen vaikutuksia sote-kustannuksiin.

Demo Talks -webinaarin puhujat Ismo Linnosmaa ja Kaarina Korhonen

Demography-ohjelman kutsu 

Tervetuloa DEMOGRAPHY Talks-webinaariin tiistaina  3.2.2026 klo 14 –15. 

Ilmoittaudu webinaariin tästä.

Saat Teams-linkin paluupostissa.

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja sote-palveluiden kysyntä lisääntyy samaan aikaan, kun työikäisten eli veronmaksajien määrä vähenee.  Eliniän pidentyessä muistisairaudet lisääntyvät ja ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa.

Hoivakotipaikkoja riittää kuitenkin yhä harvemmalle ja hoitoon pääsyn kriteerit ovat tiukentuneet.

Miten selviämme tästä yhtälöstä? Hoivan tarve ei katoa, vaikka hoivan saatavuuden kriteerejä kiristetään.

Ohjelma

Väestön ikääntymisen vaikutukset sote-kustannuksiin
Ismo Linnosmaa, professori, Itä-Suomen yliopisto, SustAgeable

Muistisairaat ja ympärivuorokautisen hoivan käyttö tulevina vuosina
Kaarina Korhonen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, LIFECON

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja

  • tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista.
  • Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. 
  • Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.
  • Webinaarissa esiteltäviä tutkimuksia rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tututu DEMOGRAPHY-ohjelman tutkimustuloksiin 

Lisätiedot

Kristiina Kulha vuorovaikutusvastaava
LIFECON-hanke, Väestömuutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset
@lifeconhanke, www.ttl.fi/lifecon
puh. 030 474 2551, 040 5486914
kristiina.kulha@ttl.fi, @krissekulha

Avainsanat

työhyvinvointityöturvallisuustyöterveystyön tulevaisuus

Yhteyshenkilöt

Työterveyslaitoksen logo.

