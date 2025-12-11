Suomen Asianajajat

Nina Solas-Iloniemi valvontayksikön johtoon

19.1.2026 12:56:17 EET | Suomen Asianajajat | Tiedote

Jaa

Nina Solas-Iloniemi on valittu Suomen Asianajajien yhteydessä toimivan valvontalautakunnan valvontayksikön johtajaksi. Hän aloitti tehtävässä 15.1.2026.

Kuvassa Nina Solas-Iloniemi. Kuva: Mikko Kauppinen
Nina Solas-Iloniemi. Kuva: Mikko Kauppinen

Valvontalautakunnalle voi kannella asianajajien, luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnasta. Keskimäärin valvontalautakuntaan tulee vuosittain vireille noin 550–600 uutta asiaa.

Solas-Iloniemi siirtyy tehtävään Helsingin oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan toimesta. 

– Korkealaatuinen oikeusturva on oikeusvaltion peruskivi. Aloitan työni valvontayksikön johtajan tehtävässä innokkain mielin, koska koen, että pääsen pitämään omalta osaltani huolta oikeusturvan toteutumisesta. 

Nina Solas-Iloniemi on aiemmin kertonut näkemyksistään oikeusalan ajankohtaisista kysymyksistä Advokaatti-lehden haastattelussa ja Pääkäsittelyssä-podcastissa vuonna 2024.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa Nina Solas-Iloniemi
Kuvassa Nina Solas-Iloniemi
Kuva: Mikko Kauppinen
Lataa

Valvontalautakunta

Suomen Asianajajien yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Asianajajat

Ulkomaalaislaki on rikki, sanoo asianajaja Matti Rautakorpi Advokaatissa. Käsittelyssä myös Trumpin toimet asianajotoimistoja vastaan ja suuryritysten odotukset juridiselta neuvonannolta.3.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote

Asianajaja Matti Rautakorpi kritisoi kovin sanoin ulkomaalaislainsäädäntöä ja sen viranomaistulkintaa. Kun kysymys voi olla elämästä ja kuolemasta, tulisi lainvalmistelun olla erityisen laadukasta, hän sanoo. Advokaatissa myös kerrotaan Donald Trumpin ennennäkemättömistä toimista yhdysvaltalaisia asianajotoimistoja vastaan sekä selvitetään, mitä suuryritykset odottavat juridiselta neuvonannolta.

Anna Arola-Järvi kertoo vankiloiden tilanteesta Advokaatissa. Käsittelyssä myös liikejuridiikan kuulumiset eri puolilla Suomea ja oikeudenkäyntien henkilötodisteluun tulossa oleva iso muutos.24.9.2025 09:35:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset vankilat ovat liian täynnä, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi. Advokaatissa myös selvitetään, millaisia asioita on liikejuridiikkaa hoitavien asianajotoimistojen työpöydällä eri puolilla Suomea ja kerrotaan oikeudenkäyntien todisteluun tulossa olevasta muutoksesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye