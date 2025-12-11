Nina Solas-Iloniemi valvontayksikön johtoon
Nina Solas-Iloniemi on valittu Suomen Asianajajien yhteydessä toimivan valvontalautakunnan valvontayksikön johtajaksi. Hän aloitti tehtävässä 15.1.2026.
Valvontalautakunnalle voi kannella asianajajien, luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja julkisten oikeusavustajien toiminnasta. Keskimäärin valvontalautakuntaan tulee vuosittain vireille noin 550–600 uutta asiaa.
Solas-Iloniemi siirtyy tehtävään Helsingin oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan toimesta.
– Korkealaatuinen oikeusturva on oikeusvaltion peruskivi. Aloitan työni valvontayksikön johtajan tehtävässä innokkain mielin, koska koen, että pääsen pitämään omalta osaltani huolta oikeusturvan toteutumisesta.
Nina Solas-Iloniemi on aiemmin kertonut näkemyksistään oikeusalan ajankohtaisista kysymyksistä Advokaatti-lehden haastattelussa ja Pääkäsittelyssä-podcastissa vuonna 2024.
Yhteyshenkilöt
Nina Solas-IloniemiJohtaja, valvontayksikköPuh:+358 40 725 6646nina.solas-iloniemi@valvontalautakunta.fi
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Kuvat
Valvontalautakunta
Suomen Asianajajien yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.
