Nina Solas-Iloniemi valvontayksikön johtoon

Suomen Asianajajien valvontalautakuntaan ennätysmäärä asioita 2024 10.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Asianajajien yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2024 vireille 643 asiaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin ja 90 asiaa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Keskimäärin vuosittain tulee vireille noin 550–600 uutta asiaa.